Leipzig

Die Staatsanwaltschaft erhebt schwere Vorwürfe gegen einen Rechtsanwalt aus Leipzig. Der 41-Jährige muss sich seit Dienstag wegen leichtfertiger Geldwäsche vor dem Amtsgericht verantworten. Über das Fremdgeld-Konto seiner Kanzlei sollen mehrfach Summen aus kriminellen Geschäften geflossen sein. Dabei ging es um jeweils fünfstellige Beträge. Der Angeklagte wehrte sich zum Auftakt eines mehrtägigen Prozesses: „Ich fühle mich durch die Staatsanwaltschaft diskreditiert und kriminalisiert.“ Was immer auch passiere, „ich werde hier erhobenen Hauptes rausgehen“, versicherte er. Ein Rechtsanwalt „bekommt immer mal eine Strafanzeige“, berichtete er. „Man ist das durchaus gewöhnt.“

Gesetz droht hohe Strafe an

Bei dem Vorwurf der Geldwäsche handelt es sich allerdings nicht um ein Kavaliersdelikt. Der Tatbestand bestraft denjenigen, der Geld aus kriminellen Taten in den offiziellen Geldverkehr bringt oder versucht zu verschleiern, dass Gelder aus kriminellen Handlungen stammen. Zugrunde liegt der Paragraf 261 des Strafgesetzbuches. Für den Anwalt steht viel auf dem Spiel. Angedroht sei eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu immerhin fünf Jahren, sagte Amtsgerichtssprecher Stefan Blaschke.

Die Vorwürfe basieren auf Geldflüssen von 2015. Zunächst sollen im Februar 20 000 Euro aus dem Ausland, aus Kroatien, auf dem sogenannten Anderkonto der Kanzlei eingegangen sein. Ein solches Bankkonto nutzen Rechtsanwälte für die vorübergehende treuhänderische Verwahrung von fremden Geldern. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft steckten dubiose Machenschaften dahinter, die bis zu einer Firma in Indien reichen sollen. Dieses Geld sei dann hier – in bar – einem Mandanten des angeklagten Anwaltes ausgehändigt worden.

„Keine Provision, sondern Gebühr“

Beim nächsten Anklagekomplex listete die Staatsanwaltschaft zwei weitere Auslandsgutschriften vom Mai 2015 auf. Dabei handelte es sich um knapp 45 000 Euro sowie um mehr als 15 000 Euro. Und wiederum seien die Beträge hier – in bar – gegen Quittung ausgezahlt worden, so die Anklagebehörde. Der Anwalt habe eine Provision von 4000 Euro erhalten. Das bestreitet er: „Keine Provision, sondern eine Gebühr.“

„Das ist doch ein Scheingeschäft“

Während der Beschuldigte zum ersten Geldfluss erklärte, nicht zu wissen, welcher Fall beziehungsweise welches Geschäft zugrunde lag (dafür sei ein Mitarbeiter zuständig gewesen), hingen die beiden späteren Summen mit einem Mandanten zusammen, der ein Autobahnprojekt in der Ukraine geplant hatte. „Wir sollten die Beratungsfunktion übernehmen“, so der Beschuldigte. „Wir sollten die Verträge lesen, nicht prüfen“, fügte er hinzu. Kommentar des Staatsanwaltes: „Das ist doch ein Scheingeschäft.“ Was tatsächlich dahinter steckte, will Richter Mathias Winderlich in einem insgesamt viertägigen Prozess aufklären, der bis 27. August terminiert ist.

Beschuldigter geht von Fehde aus

Der beschuldigte Anwalt vermutet eine persönliche Fehde hinter der Anklage. Denn in einem konkreten Verfahren sei er einem bestimmten Staatsanwalt „auf die Füße getreten“. „Hätte ich seinem Antrag zugestimmt, säße ich nicht hier. Davon bin ich überzeugt“, sagte er am Dienstag. Bereits 2015 habe er sich wegen der ersten „komischen Zahlungseingänge“ bei der Staatsanwaltschaft erkundigt, wie man sich richtig verhalte. Da sei ihm gesagt worden, dass er sich allerdings wegen Unterschlagung strafbar mache, wenn er das Geld nicht auszahle.

2015 war auch das Ermittlungsverfahren gegen den Anwalt eingeleitet worden. Doch erst vor einem Jahr, im August 2018, erhob die Staatsanwaltschaft Anklage. Richter Winderlich ließ diese dann im Februar dieses Jahres zu.

Von Sabine Kreuz