Die Nachricht kam am Sonntagabend: Die CVJM-Kindertagesstätte in Leipzig-Schönefeld informierte die Eltern von rund 60 Kindern über die Quarantäne eines Teammitglieds, das sich mit Covid19 infiziert hatte. Weil kurz darauf weitere positive Tests folgten, kontaktierte Leiterin Isabel Geyer das Gesundheitsamt, um eine Schließung absegnen zu lassen. Doch die behördliche Anordnung blieb aus. Das bringt sowohl die Eltern als auch den Träger arbeitsrechtlich in die Bredouille.

„Die Kita-Leitung hat fair und offen mit uns kommuniziert“, betont Konrad Michaelis. „Aber das unverständliche Verhalten des Amtes hat für mich negative finanzielle Folgen.“ Wegen der Ablehnung einer behördlichen Schließung sieht es für den Vater einer vierjährigen Tochter in Sachen Entschädigungsanspruch auf Verdienstausfall schlecht aus. Das Infektionsschutzgesetz stellt für diese Entschädigung an Kinder betreuende Erwerbstätige, die vorübergehend nicht arbeiten können, eine Bedingung: die Schließung von Einrichtungen wie Kitas durch die Behörden. Nur dann übernimmt der Arbeitgeber die Auszahlung und kann bei der zuständigen Behörde einen Erstattungsantrag stellen.

„Das Amt fühlt sich nicht zuständig“

In Leipzig jedoch blieb im Fall der CVJM-Kita die kommunale Anweisung einer Schließung aus. „Eine Mitarbeiterin sagte mir, das Amt sei dafür nicht zuständig, wir müssten das selbst entscheiden“, berichtet Kita-Geschäftsführer Aaron Büchel-Bernhardt. Was bedeutet: Der Arbeitgeber kann die Entschädigung bei einer nichtamtlichen Schließung seinen Angestellten verweigern. Und die könnten die Zahlung vom Träger verlangen.

Seit Mittwoch ist die Einrichtung in Schönefeld dennoch geschlossen. „Wir sind den Schritt aus gesundheitlicher Verantwortung gegangen“, so Büchel-Bernhardt. Er kritisiert die Unbeweglichkeit des Amtes. „Unser Fall ist bei diesem Problem vielleicht der erste in Leipzig, aber angesichts der Infektionslage wird er nicht der letzte sein“, sagt er. „Hier besteht dringender Klärungsbedarf. Die im Gesetz stehende Zahlungsregelung muss auch ohne behördliche Schließungs-Anweisung möglich sein.“

Gehört zu den Eltern, die das Verhalten des Gesundheitsamtes kritisieren: Konrad Michaelis mit seiner Tochter vor der geschlossenen Kita in Leipzig-Schönefeld. Quelle: André Kempner

Zu den Betroffenen gehört auch Marieke Wolf. „Natürlich geht in der Elternschaft die Angst vor einer Ansteckung um“, sagt die Lehrerin und Mutter eines dreijährigen Sohnes. „Da erwarte ich vom Gesundheitsamt ein entschiedenes und schnelles Auftreten.“ Eltern wie auch Kita-Team würden in dieser Situation allein gelassen. „Die Entscheidung auf einen kleinen Träger abzuwälzen, der Zahlungsforderungen nicht verkraften würde, ist verantwortungslos.“ Sie selbst musste am Mittwoch wegen der Betreuung ihres Kindes zu Hause bleiben.

So ging es auch Konrad Michaelis. „Die behördliche Nicht-Entscheidung bedeutet für mich, dass mein Arbeitgeber mich erst einmal unbezahlt freistellt“, so der Ingenieur. Eine Mitarbeiterin des Amtes soll ihm geraten haben, sich krank schreiben zu lassen oder den Träger zu verklagen. „Das kann doch nicht der Weg sein“, sagt Michaelis.

Allgemeine Antwort vom Amt

Die aktuell vor allem von steigenden Infektions-Zahlen in Atem gehaltene Behörde bestätigt auf LVZ-Nachfrage, dass „im Allgemeinen das Gesundheitsamt Einrichtungen auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes vorübergehend schließen kann, wenn es als notwendig und verhältnismäßig eingeschätzt wird“. Im Fall der CVJM-Kita in Schönefeld ist das nicht passiert, „weil nicht alle Kontaktpersonen ersten Grades waren, und daher nicht für alle eine Quarantäne angeordnet werden kann“.

Kita-Leiterin Isabel Geyer kann darüber nur den Kopf schütteln. „Solch eine Einteilung ist absurd“, sagt sie, „die Kinder sind den ganzen Tag mit uns in engem Kontakt.“ Auch Geschäftsführer Büchel-Bernhard findet die Begründung absurd. Und so bleibt es aus seiner Sicht bei einer Gerechtigkeitslücke: „Weil der Träger die Schließung angeordnet hat, gibt es für die Eltern keine Lohnfortzahlung“.

Ab Montag übrigens soll der Betrieb in der Kita mit einer kleinen Gruppe Schritt für Schritt weitergehen.

