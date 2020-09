Markkleeberg

Die Wohnungsbaugesellschaft Markkleeberg (WBG) hat in den letzten rund anderthalb Jahren nicht nur Wohnungen und Gebäude aus ihrem Bestand saniert und mit einem Neubau eine Baulücke Am Volksgut geschlossen, sondern in mehreren Bauabschnitten auch neue Stellplätze geschaffen und so manchen Innenhof in ein schmuckes Kleinod mit viel Grün verwandelt.

Poller sichert Mieter-Parkplätze

Nach der Sanierung der Rathausstraße in der Neuen Mitte wurde auch der Innenhof im Bereich der Häuser Rathausstraße 56/58 und Rathausstraße 16 bis 22 neu gestaltet. Von der rege genutzten Schlippe als Verbindung zwischen Rathausstraße und der Ecke Damm- sowie Herrmann-Landmann-Straße bietet sich jetzt ein erfreulicher Anblick in den Innenhof.

Mieter können im Innenhof Rathaus-/Ecke Hauptstraße den Poller, der ihre Stellflächen schützt, per Fernbedienung verschwinden lassen. Quelle: Andre Kempner

Die vorhandenen Stellplätze wurden um elf erweitert, sodass den Anwohnern jetzt insgesamt 47 Parkflächen zur Verfügung stehen. Die Mieter erreichen ihre über einen Poller, der per Fernbedienung versenkt werden kann. Die Gewerbetreibenden können ihren Kunden 14 Parkplätze mit freier Zufahrt anbieten. Biker haben zwei Motorradparkplätze bekommen.

Verbreiterte Feuerwehrzufahrten sorgen für mehr Sicherheit in der Sonnesiedlung. Quelle: Andre Kempner

Extra Stellflächen für Rollatoren

Auch an die Senioren wurde gedacht: Vier Rollator-Stellflächen mit Stromanschluss sind entstanden, mit der Option, zu einer momentan vorhandenen Rollator-Garage bei Bedarf weitere aufzustellen. Zwischen viel Grün, unter anderem einer neu angelegten Hecke, lockt ein Spielplatz, der auch vom Familienzentrum Lichtblick genutzt wird, kleine Kinder zwischen zwei und sechs Jahren. Dafür hat die WBG rund 480 000 Euro in die Hand genommen. „Wir haben das Maximale rausgeholt“, betonen WBG-Geschäftsführerin Jana Thomas und Prokuristin Katja Hildebrandt.

Entspanntere Parksituation für Anwohner

Das gilt auch für die Gestaltung der Innenhöfe in der Sonnesiedlung. Hier hat sich die Parkplatzsituation zumindest für die Mieter entspannt. Von den jetzt 48 Stellflächen sind 29 zusätzlich angelegt worden – über eine Schranke erreichbar. Komplett umgestaltet und bei Dunkelheit beleuchtet wurde beispielsweise die Fläche hinter dem Block Robert-Havemann-Straße 25 bis 31. Insgesamt 60 Rollatorgaragen stehen vor den Häusern fürs Service-Wohnen.

16 neue Carports in der Robert-Havemann-Straße stehen denjenigen zur Verfügung, die ihr Auto auf dem Platz gegenüber dem Discounter Netto im Garagenkomplex untergebracht hatten. Der wird gerade abgerissen und macht mehreren Blöcken fürs Service-Wohnen, einer Arztpraxis, einer gastronomische Einrichtung sowie Sport- und Gemeinschaftsräumen Platz. „Wir warten auf die Baugenehmigung, dann gehen wir in die Vermietung“, erklärt Katja Hildebrandt. Anfragen habe es bereits gegeben.

Gegenüber dem Discounter Netto Quelle: Andre Kempner

Fitnessgeräte für jedes Alter

Und auch an die Fitness ihrer jungen und älteren Mieter hat die WBG gedacht: Auf einem Grünstreifen in der Robert-Havemann-Straße 1 bis 7 laden drei Fitnessgeräte zur körperlichen Ertüchtigung ein. In den Pausen kann man sich auf den neuen Bänken entspannen. Die Gesamtkosten dieses Projekts belaufen sich auf 970 000 Euro.

Weitere Neuerungen und Maßnahmen: 300 Meter Regenwasserleiter, 180 Meter Fußweg, 180 Meter sanierter Fußweg, 450 Meter erweiterte Feuerwehrzufahrten, 12 verbreiterte Kellerabgänge mit Rampen, sechs versetzte Bäume, 20 neue Bäume und 350 Meter neue Hecken.

Von Gislinde Redepenning