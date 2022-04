Leipzig

Die Stadt Leipzig wird die Unterbringung von Flüchtenden aus der Ukraine auf dem Agra-Gelände verschieben, damit dort zu Pfingsten das Wave-Gotik-Treffen (WGT) stattfinden kann. Das teilte das Rathaus am Dienstag mit.

Aufgrund der gegenwärtigen Ankunftszahlen von Kriegsvertriebenen und der bereits geschaffenen oder in Vorbereitung befindlichen Unterkunftskapazitäten in Leipzig habe „die Stadtspitze entschieden“, die Agra-Hallen im Stadtteil Dölitz später als bislang geplant zur Unterbringung zu nutzen, hieß es in der Mitteilung. „Damit kann das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig am Pfingstwochenende Anfang Juni am gewohnten Standort durchgeführt werden.“

Mehrkosten von 700.000 Euro vermieden

„Nach Analyse der derzeitigen Situation und Abwägung aller Risiken haben wir entschieden, den Ausbau der Agra-Hallen um einige Wochen zu verschieben“, ließ sich der für die Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge zuständige Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU) zitieren. „Die in Leipzig zur Verfügung stehenden Kapazitäten an Unterbringungsmöglichkeiten machen diesen Schritt möglich. Und natürlich sehen wir uns angesichts der touristischen und wirtschaftlichen Bedeutung des Wave-Gotik-Treffens für Leipzig in der Verantwortung und haben auch die durch eine Verlegung an einen anderen Ort entstehenden Mehrkosten in Höhe von rund 700.000 Euro im Blick.“

In der Agra-Halle 1 wurden schon Zelte für die ukrainischen Flüchtlinge aufgebaut. Quelle: Andre Kempner

Vom 3. bis 6. Juni 2022 soll es erstmals nach zwei Jahren Corona-Unterbrechung wieder ein richtiges WGT in Leipzig geben. Erwartet werden mehr als 20.000 Besucher. Seit die Stadtverwaltung am 22. März mitgeteilt hatte, dass sie die Agra-Hallen an der Bornaischen Straße kurzfristig zur Unterbringung von Flüchtlingen benötigt, war jedoch unklar, wo das Festivalzentrum unterkommen soll. Bisher standen dafür stets mehrere Hallen auf der Agra zur Verfügung. Dort fanden die größten Konzerte, die Szene-Verkaufs-Messe sowie separate DJ-Tanzveranstaltungen statt. Außerdem gab es vor Ort Zeltplätze, Catering und Sanitäranlagen.

Wie berichtet, hat das Liegenschaftsamt mittlerweile die Halle 4.3 komplett mit Schlafkojen für jeweils vier Personen ausgestattet. In der Halle 1 lief jüngst der Aufbau von Pagodenzelten – ebenfalls zur Unterbringung von Familien aus der Ukraine – an. Eigentlich sollte die Agra ab Ende April bis zu 1000 Flüchtlinge aufnehmen, außerdem dort erstmals auch ein Zwingerzelt zur Aufnahme von 100 Haustieren der Schutzsuchenden errichtet werden.

Teure Alternative auf der Neuen Messe

Als Ausweich hatten die Festival-Organisatoren unter anderem bereits mit der Leipziger Messe GmbH über die Anmietung mehrerer Hallen auf dem modernen Ausstellungsgelände im Norden der Stadt gesprochen. Doch diese Variante hätte erheblich mehr Miete gekostet, war zudem in der WGT-Szene umstritten.

