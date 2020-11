Wackelt Sachsens Corona-Verordnung?

Leipzig

Sachsens neue Corona-Verordnung beschäftigt zunehmend die Verwaltungsrichter im Freistaat. Im Sächsischen Oberverwaltungsgericht Bautzen ( OVG) sind bislang schon acht erstinstanzliche Anträge auf vorläufigen Rechtsschutz eingegangen, die auf eine vorläufige, vollständige oder teilweise Außervollzugsetzung der sächsischen Corona-Rechtsverordnung zielen, teilte das OVG am Mittwoch auf LVZ-Anfrage mit. Der zuständige Senat versuche, über die Eilverfahren „möglichst zeitnah“ zu entscheiden, hieß es. „Wann mit einer Entscheidung in den aktuellen Verfahren zu rechnen ist, kann derzeit nicht abgeschätzt werden“, erklärte Thomas Tischer, stellvertretender Pressesprecher des OVG.

Unternehmer wollen arbeiten

Der erste Antrag, der in Bautzen einging, stammt von einem Unternehmer, dem das Tätowieren und Piercen untersagt wurde. Inzwischen fordern auch zwei Betreiber von Fitnessstudios Rechtsschutz, ebenso Betreiber eines Kosmetiksalons, eines Sport- und Freizeitparks mit Hotel und Restaurants sowie eines Kosmetik- und Nagelstudios. Darüber hinaus gibt es zwei Eilanträge, die sich generell gegen die verfügten Kontaktbeschränkungen sowie die Maskenpflicht richten – zum Beispiel beim Einkaufen und an Haltestellen. Auch über diese Anträge werden fünf Richter des OVGs in erster Instanz entscheiden.

Gegen die inzwischen wieder aufgehobene Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig vom 27. Oktober ist im Verwaltungsgericht Leipzig bislang ein Verfahren anhängig, erklärte die dortige Sprecherin Susanne Eichhorn-Gast auf LVZ-Anfrage. Wie berichtet, wurde die Verfügung der Kommune durch die Rechtsverordnung des Freistaates ersetzt.

Wird die Lage nachhaltig verbessert?

Ein maßgebliches Entscheidungskriterium der Richter dürfte sein, ob die Bestimmungen des Freistaates geeignet und zweckmäßig sind, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Wie berichtet, gehen darüber sogar die Meinungen von Virologen auseinander. Gestritten wird zum Beispiel darüber, ob die Maskenpflicht im Freien effektiv ist und wie hoch der Schutz von Masken in geschlossenen Räumen einzustufen ist. „Wenn eine Bestimmung nicht hilft die Infektionsrisiken zu reduzieren, darf man sie auch nicht anordnen“, beschreibt der Leipziger Jurist Dr. Thomas Walter das Spannungsfeld, in dem sich die Richter in Bautzen bewegen. „Und wenn es ein milderes Mittel gibt, das den gleichen Zweck erreicht, muss dieses mildere Mittel angewandt werden.“ Dazu müssten unabhängige Fachleute hinzugezogen werden – unter anderem Virologen. Die Meinung des Berliner Robert Koch-Instituts ( RKI) allein sei dafür nicht ausreichend.

Walter, der sich gegen die Maskenpflicht unter freiem Himmel wehrt, meint, dass bei einer Entscheidung die gravierenden wirtschaftlichen Auswirkungen berücksichtigt werden müssen, die die Corona-Verordnungen haben können. „Es muss abgewogen werden, wie groß die Corona-Gefahr ist, wenn die Unternehmen der Gastronomiebranche oder die Kultureinrichtungen mit Auflagen weiter betrieben werden – und welche wirtschaftlichen Schäden durch die Schließung dieser vielen Unternehmen entstehen“, so Walter.

Andererseits müsse die Politik kalkulieren, ob nicht mit Hilfe nur eines Bruchteiles der Milliarden für die geplanten Entschädigungen von Unternehmen viel einfacher die Krankenhauskapazitäten mit attraktiveren Gehältern und weiterer Ausstattung finanziert werden können, wodurch befürchtete Engpässe vermieden würden. Wenn die Schließung von Unternehmen über den November nicht geeignet sei, die Corona-Lage nachhaltig zu verbessern, müssten Bund und Land nach geeigneteren Mitteln suchen.

