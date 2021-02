Wärme tanken bei eisiger Kälte – Obdachlose in der Leipziger Bahnhofsmission

Leipzig

Die Kiste mit den Handschuhen ist fast leer. Die daneben stehenden Kartons mit Pullovern, Jacken und Socken sind hingegen gut gefüllt. In einem großen Regal stapeln sich in der Leipziger Bahnhofsmission Kleiderspenden für bedürftige Menschen. Neben warmen Anziehsachen sind dieser Tage auch Schlafsäcke wichtig. Denn wohnungslose Menschen trifft der plötzliche Wintereinbruch besonders hart. Denn auch bei den eisigen Temperaturen schlafen obdachlose Menschen in Leipzig draußen. An der Westseite des Hauptbahnhofs bietet ihnen die Bahnhofsmission eine Anlaufstelle.

Zuflucht für eine halbe Stunde

Neben Kleidung, warmen Getränken und Beratungsangeboten gibt es in der ökumenischen Mission, getragen vom Caritasverband Leipzig und finanziert von katholischer und evangelisch-lutherischer Kirche, nun auch die Möglichkeit, sich kurz aufzuwärmen. „Am Montag haben wir beschlossen, dass wir die Menschen zumindest für eine halbe Stunde reinlassen, damit sie sich aufwärmen können“, sagt Carlo Arena. Er leitet die Leipziger Bahnhofsmission seit 18 Jahren.

In der Kleiderkammer der Bahnhofsmission sucht Sophie Kolb warme Sachen für einen Obdachlosen. Quelle: André Kempner

In den vergangenen Monaten hat sich für ihn und sein Team schon durch Corona einiges verändert. Normalerweise konnten hilfsbedürftige Menschen zwischen 9 und 18 Uhr in die Bahnhofsmission kommen und die Räumlichkeiten nutzen. Mit den Kontaktbeschränkungen in der Pandemie war dies nicht mehr möglich. Wer kam, musste draußen bleiben.

„Manchmal mache ich ein Feuer“

Jetzt sind im Aufenthaltsraum die Tische auseinandergerückt – Aufwärmen mit Abstand und Maske. Anastasios und Konstantinos tun das bei einem Becher Kaffee. „Es ist wirklich schlimm gerade mit der Kälte“, sagt der 30-jährige Anastasios. Er ist mittlerweile seit drei Jahren ohne Wohnung. Zurzeit könne er manchmal bei einem Freund übernachten – aber auch nicht immer, erzählt er. Wie der 28-jährige Konstantinos stammt er aus Griechenland und lebt schon seit einigen Jahren in Leipzig – die meiste Zeit davon auf der Straße. Die aktuell eisigen Nächte überstehen die beiden in einer Garage. „Mit einem warmen Schlafsack geht das“, sagt Konstantinos. „Manchmal mache ich ein Feuer“, ergänzt sein Freund. Beide hoffen darauf, bald eine Wohnung zu haben. In der Bahnhofsmission sind sie nicht häufig, das letzte Mal waren sie vor einigen Monaten hier. „Der warme Kaffee tut gut“, sagt Anastasios.

Strunzi hat Hoffnung

Ein fast täglicher Gast ist Strunzi. Der 20-Jährige hat an diesem Dienstagvormittag nach warmer Kleidung in der Kleiderkammer geschaut und sich ein bisschen aufgewärmt. Außerdem gibt es für ihn nach der Sozialberatung gute Nachrichten. „Ich könnte bald eine Wohnung bekommen“, erzählt er. Seit bereits zehn Jahren sei er obdachlos, nun aber zuversichtlich, dass es bald klappt mit den eigenen vier Wänden.

Strunzi dabei geholfen hat Sophie Wischnewski. Sie ist eine von zwei Sozialarbeiterinnen, die neben Leiter Arena und vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in der Bahnhofsmission tätig sind. In einem Beratungsraum gibt es für die Menschen, die hilfesuchend an die Westseite des Bahnhofs kommen, die Gelegenheit, mit den Sozialarbeiterinnen über ihre Situation zu sprechen. Gegenwärtig kämen 20 bis 25 Personen im Laufe des Tages in die Mission, schätzt Sozialarbeiterin Wischnewski. Weil die Leipziger Notunterkünfte in der Corona-Krise 24 Stunden am Tag geöffnet haben und den Wohnungslosen drei Mahlzeiten am Tag anbieten, würden aktuell weniger Menschen zu ihnen kommen. Wer dennoch auftaucht, braucht einen Ort zum Aufwärmen oder einfach eine Anlaufstelle.

Corona macht alles noch schlimmer

„Durch Corona hat sich die Lage für obdachlose Menschen noch einmal verschlimmert“, betont Missionsleiter Arena. Einnahmequellen wie Betteln oder Flaschensammeln sind, wenn nicht ganz weggefallen, so doch weniger geworden. Im Lockdown steht die Stadt still. Die Straßen sind leer und die Menschen bleiben zu Hause. Wohnungslosen fehlen Orte, an denen sie sich aufhalten können – besonders jetzt im Winter. Geschäfte, Einkaufszentren und Cafés sind geschlossen. „Wo sollen sich die Leute jetzt aufwärmen?“, fragt Arena. Auch die Promenaden Hauptbahnhof böten keinen Schutz. Dort seien wohnungslose Menschen nicht gern gesehen.

Natürlich gibt es die Notunterkünfte, aber nicht alle wohnungslosen Menschen wollen dieses Angebot annehmen. Das habe sehr unterschiedliche Gründe, erzählt Sozialarbeiterin Wischnewski. „Das kann psychische Ursachen haben oder Menschen mit Tieren betreffen, die diese nicht mitnehmen können. Oder auch Paare, die sich nicht trennen wollen. Denn für Männer und Frauen gibt es getrennte Notunterkünfte.“

Wer keinen Platz in einer der Unterkünfte hat, für den ist die Leipziger Bahnhofsmission zumindest tagsüber ein Ort, der angesteuert werden kann. Das sei wichtig, betont Arena, denn die Menschen würden auch kommen, um Gesellschaft zu haben. Er freut sich über die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und die große Spendenbereitschaft in der Messestadt. Aktuell überlegt er, Taschenwärmer anzuschaffen und zu verteilen – für zumindest etwas Wärme in diesen kalten Tagen.

Kontakt zur Leipziger Bahnhofsmission: Telefon 0341 9636177

Von Lilly Günthner