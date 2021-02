Leipzig

So warm war es in Leipzig an einem Februartag noch nie. Zumindest seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1863. Bei strahlendem Sonnenschein kletterte die Nachmittagstemperatur an der Messstation Holzhausen auf extrem milde 19,2 Grad: Rekord! Der bisherige Höchstwert für einen Februartag lag bei 18,7 Grad – erreicht am 21. Februar 1998.

„Das ist schon heftig“, kommentierte Meteorologe Dominik Jung den Wärmerekord in Leipzig. „Und es kann am Nachmittag sogar noch etwas wärmer werden.“ Solche Werte seien eigentlich erst Ende März/Anfang April erwartbar. „Das Wetter ist derzeit sechs bis acht Wochen seiner Zeit voraus.

Acht bis zehn Sonnenstunden am Mittwoch

Den Jahresrekord hält bisher Hamburg. Dort wurden bereits am Montag 21,1 Grad gemessen und das ist die bisher höchste Temperatur in diesem Jahr. Diese könnte noch am Mittwoch überboten werden. Die Ausgangslage ist recht „gut“. In Dortmund hatten wir am Morgen im 6 Uhr bereits 13 Grad als Frühwert gemessen. Das ist wirklich extrem für einen Februarmorgen. Da kann es nur noch weiter bergauf gehen.“ Hinzu kommen acht bis 10 Sonnenstunden.

Donnerstag letzter Turbo-Frühlings-Tag

Und es geht weiter mit dem Turbo-Frühling. Auch am Donnerstag wird es dank Hoch Ilonka nochmal richtig warm und sonnig werden. „Die Höchstwerte erreichen wieder 15 bis 21 Grad“, so Wettermann Jung. Vielleicht wird dann in Leipzig auch die 20-Grad-Marke geknackt. „Dann aber ziehen aus Nordwesten die ersten Wolken auf, die bringen besonders in der Nacht zu Freitag etwas Regen und auch aus Nordwesten kältere Luftmassen.“ Das war’s dann erst einmal mit dem Super-Frühlingswetter.“

Am Wochenende in Leipzig zehn Grad kühler

In Richtung Wochenende wird es deutlich kälter. Freitag liegen die Höchstwerte bei 5 bis 10 Grad, nur im Süden sind nochmal bis zu 15 oder 16 Grad möglich. Im Raum Leipzig stürzt die Temperatur um gut zehn Grad ab auf dann nur noch kühle 9 Grad. Dazu sind Regenschauer möglich. Sonnabend und Sonntag bleiben die Tageshöchstwerte im einstelligen Bereich, erst nächste Woche sind dann wieder Werte leicht über 10 Grad drin.

Insgesamt ist aber weiterhin wenig Regen in Sicht. „In den kommenden 10 Tagen bleibt es in vielen Regionen deutlich zu trocken. Meist dominiert hoher Luftdruck. Hier und da fällt eben mal etwas Regen. Sonst sieht es schon wieder sehr trocken aus. „Die Prognosen der Langfristwettermodelle gehen ohnehin wieder von einem deutlich zu trockenen Frühling aus“ erklärt Wetterexperte Jung. Das könnte aktuell schon der Auftakt sein.

Von Olaf majer