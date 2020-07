Leipzig

Bleibt Sachsens erste Waffenverbotszone an der Leipziger Eisenbahnstraße bestehen? Diese Frage wird bei einer wissenschaftlichen Untersuchung umfassend geklärt. Ergebnisse dazu sollten eigentlich bis Herbst dieses Jahres vorliegen. Doch wie die LVZ erfuhr, verzögert sich die mit Spannung erwartete Evaluierung ( Bewertung) um mehrere Monate.

Fragebögen sollen an 3000Einwohner gehen

Als die Waffenverbotszone am 5. November 2018 eingerichtet worden war, hatten sich die Stadt Leipzig und der Freistaat darauf geeinigt, nach einem Jahr die Wirksamkeit der Maßnahmen wissenschaftlich untersuchen zu lassen. Beauftragt wurde damit die Hochschule der Sächsischen Polizei in Rothenburg unter Leitung von Marcel Schöne, dem dortigen Professor für Kriminologie.

Anfang Januar 2020 erläuterte der wissenschaftliche Leiter des Forschungsprojektes die Verfahrensweise. Demnach sollen Anwohner, Gewerbetreibende und Experten gehört werden. Geplant war unter anderem, im Frühjahr Fragebögen an Einwohner in den Stadtteilen Neustadt-Neuschönefeld und Volkmarsdorf zu verschicken. Die Adressaten: 3000 Personen, ausgewählt per zufälliger Stichprobe.

Neben dieser schriftlichen Befragung der Anwohner sollen 10 bis 15 Experten interviewt werden. „Unser Ziel ist es, die Sichtweise der verschiedenen gesellschaftlichen Akteure in der und um die Leipziger Eisenbahnstraße abzubilden, die mit der Waffenverbotszone in Verbindung stehen“, gab Schöne die Devise aus. „Dabei werden wir die wesentlichen Parameter der empirischen Forschung wie Objektivität, Reliabilität und Validität gewährleisten.“

Bürokratische Hürden brachten Zeitplan ins Wanken

Dann kam die Corona-Krise – weshalb zumindest im April die speziellen Kontrollen der Polizei in der Waffenverbotszone zwangsläufig ausgesetzt wurden. Die Evaluierung sei im Zuge der Pandemie aber nicht nennenswert verzögert worden, teilte die Polizei-Hochschule auf Nachfrage mit. Stattdessen brachten bürokratische Hürden den Zeitplan ins Wanken.

„Wir sind etwa sechs Monatehinterher“

„Ein erforderliches und leider recht zeitintensives Ausschreibungs-verfahren respektive die Zuschlagserteilung an ein weiteres wissenschaftliches Institut, das zur Durchführung der Befragungen in die Evaluation eingebunden wurde, hat einen zeitlichen Verzug von etwa sechs Monaten verursacht“, berichtete zudem Hochschulsprecher Thomas Knaup auf LVZ-Anfrage.

Daher werde der ursprünglich zugrunde liegende Forschungsplan voraussichtlich nicht mehr zu halten sein. Mit Ergebnissen der Evaluierung sei nach Aussagen von Professor Schöne nunmehr Ende des ersten oder Anfang des zweiten Quartals kommenden Jahres zu rechnen.

