Leipzig

84 Messer, acht Tierabwehrsprays, drei Elektroschocker, eine Pistole und ein Revolver: Das ist die bisherige Ausbeute der Polizeikontrollen in Sachsens erster und einziger Waffenverbotszone. In und um die Leipziger Eisenbahnstraße wurden seit November 2018 insgesamt 1900 Personen und 470 Fahrzeuge überprüft (Stand 1. Juli 2019). Das geht aus einer Antwort des sächsischen Innenministeriums auf eine LVZ-Anfrage hervor. Demnach wurden in den ersten acht Monaten seit Inkrafttreten der Waffenverbotszone 167 Kontrollmaßnahmen durchgeführt – also etwa alle anderthalb Tage.

Innenministerium : Reduzierung von Straftaten erreicht

Damit ist die Zahl der sichergestellten Waffen, vor allem von Messern, im Vergleich zu der überschaubaren Startausbeute deutlich gestiegen. Innenminister Roland Wöller ( CDU) hatte im Mai gegenüber der LVZ angekündigt, dass die „Kontrollintensität weiterhin erhöht“ werden soll. Die Waffenverbotszone war am 5. November eröffnet worden. Seither sind rund um die Eisenbahnstraße jede Art von Schusswaffen, Messer, Schraubendreher, Hämmer, Äxte, Beile, Baseballschläger, Reizgas oder Elektroschocker verboten.

Bei Verstößen drohen Bußgelder bis zu 10.000 Euro. Das Innenministerium zieht jetzt eine positive Zwischenbilanz: „Damit ist aus hiesiger Sicht der Zweck der Waffenverbotszone im Wesentlichen erreicht – nämlich eine deutliche Reduzierung von öffentlichkeitswirksamen Straftaten unter Einsatz von Waffen, insbesondere und vor allem Messern und anderen gefährlichen Gegenständen.“

Wöller sieht „abschreckende Wirkung“

Die Kontrollen führten laut Innenministerium unter anderem zu 81 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten, 41 Mal wurden Ermittlungen in Strafsachen aufgenommen, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Insgesamt sind 111 Gegenstände beschlagnahmt worden, darunter auch eine Softairwaffe und Macheten.

Zudem seien „lediglich fünf öffentlichkeitswirksame Straftaten unter Einsatz von Waffen oder gefährlichen Gegenständen“ begangen worden. Dabei handele es sich um einen versuchten Totschlag und vier gefährliche Körperverletzungen. Sachsens Innenminister Roland Wöller ( CDU) hatte zuvor bereits im LVZ-Interview die „abschreckende Wirkung“ der Waffenverbotszone betont. „Es scheint so, dass dieses Signal bei den Kriminellen angekommen ist. Doch wir können längst noch keine Entwarnung geben: Die Kriminalität geht nicht allein aufgrund von angeschraubten Schildern zurück.“

Linke-Politiker Stange kritisiert „Symbolpolitik“ und „Stigmatisierung“

Kritiker der Waffenverbotszone wie der Linke-Innenexperte Enrico Stange, der im sächsischen Landtag monatlich die Kontrollergebnisse abfragt, fühlen sich durch die jüngsten Zahlen bestätigt. „Es drängt sich der Schluss auf, dass es sich bei der Waffenverbotszone um ein gutes Stück Symbolpolitik handelt, die zur Sicherheit vor Waffen kaum zu schützen vermag“, erklärt Stange und spricht von einer „ausufernden Kontrolltätigkeit der Polizei“.

Laut der Statistik habe es bei rund 90 Prozent der Personenüberprüfungen keine Beanstandungen gegeben. Stanges Fazit lautet deshalb: „Also recht viel Wirbel um wenig Ergebnis.“ Mit der erhöhten Kontrolltätigkeit würde die Kriminalität nicht unterbunden – mutmaßlich nur verdrängt, meint der Linke-Politiker. Zudem führe die Waffenverbotszone zu einer „Stigmatisierung des Gebietes sowie zur Verunsicherung der dort lebenden und arbeitenden Menschen“.

Offizielle Auswertung erfolgt nach einem Jahr

Trotz der bisherigen Ausbeute heißt es aus dem Innenministerium eher verhalten: „Eine zusammenfassende Bilanzierung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.“ Die Fachhochschule der Polizei soll „nach Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten“ eine Überprüfung vornehmen, ob sich die Waffenverbotszone in der Eisenbahnstraße bewährt hat. Das heißt: Über die Fortführung wird frühestens am Jahresende 2019 entschieden – und das gilt auch für eine mögliche zweite Waffenverbotszone am Leipziger Hauptbahnhof und am Fernbusbahnhof, über die momentan in der Stadt diskutiert wird.

Von Andreas Debski