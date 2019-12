Waghalsige Stunts: So lief die Premiere des Weihnachtszirkus Aeros

Leipzig

Kurz stockte dem Publikum der Atem, als das Duo Robeyo aus Kuba mit seinen Motorrädern durch den „Globe of Death“ bretterte. Der „Globe of Death“ (Todeskugel), das ist ein Zirkus-Stunt, bei dem Fahrer in einer schmalen Kugel aus Maschen fahren. Ein Stunt, der wegen zahlreicher Unfälle nicht unumstritten ist. Noch dazu wurde eine Dame aus dem Publikum gebeten, sich während der Nummer in die Mitte der Todeskugel zu stellen – was diese dann auch tat.

Gleich zwei waghalsige Showeinlagen

Motto des diesjährigen Weihnachtszirkus ist daher auch „Das Highlight!“, weil das Programm mit dem „Globe of Death“ und dem „ Todesrad“, zwei durch ein Tragwerk verbundene Rhönräder, gleich zwei sehr waghalsige Attraktionen im Programm hat, wie Zirkusdirektor Gerhard Schmidt erklärt.

Zur Galerie Der Weihnachtszirkus Aeros am Cottaweg bot spektakuläre Showeinlagen. Sehen Sie hier die Bilder der Premiere.

Darüber hinaus bietet die Show klassische Zirkus-Unterhaltung. Da gibt es die Tänzerinnen in leuchtenden Gewändern aus 1001 Nacht, Kamele, Dressurpferde, Jonglier-Einlagen und Slapstick. Etwa vom Clown Karel Keyser, der wahlweise als betrunkener Kellner seinem Gast im Restaurant das Leben schwer macht oder als frecher Michael-Jackson-Imitator auftritt – und sich seinen Lautsprecher nicht vom miesepetrigen Zirkus-Ordner wegnehmen lassen will. Viel Applaus erhielt auch der Luftakrobat Patrick Keyser an den Strapaten, der in fünf Metern Höhe sein artistisches Talent und eine Vielzahl an Tricks präsentierte.

Begleitet wurde die Show von der Live-Kapelle Geoffrey Frank, die jede Nummer mit dem passenden Soundtrack unterlegte.

Rund 500 Gäste zur Premiere

Nach Angaben des Veranstalters kamen 500 Gäste zur rund zweistündigen Premieren-Show.

Vor Beginn der Darbietung demonstrierte knapp ein Dutzend Tierrechtsaktivisten auf dem Kleinmesseplatz für einen Zirkus ohne Tiere.

Gegründet wurde der Zirkus 1941 in Leipzig von Cliff Aeros. 1961 wurde der Familienbetrieb in den Staatszirkus der DDR eingegliedert. Seit 2005 führt die Familie Schmidt die Namensrechte.

Kartenreservierungen sind unter Tel. 0178 / 5 34 25 13 oder per E-Mail aeroszirkus@gmail.com möglich. Ticketpreise liegen bei 10 bis 28 Euro. Vorstellungen gibt es täglich um 17 Uhr. Freitags, samstags, sonntags und an Feiertagen 15 Uhr und 18.30 Uhr. Heiligabend findet nur 14 Uhr eine Aufführung statt. Das Zirkuszelt ist beheizt. Noch bis zum 5. Januar 2020 gastiert der Weihnachtszirkus auf dem Kleinmesseplatz am Cottaweg.

Von Bastian Schröder