Wahlfinale in der LVZ-Kuppel

LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer und Thomas Liebenberg, Redaktionsleiter Bild Ostdeutschland, fühlten den beiden aussichtsreichsten OBM-Kandidaten auf den Zahn. Das Feld reichte vom zugespitzten Lagerwahlkampf, über das 365-Euro-Ticket und das Anwohnerparken im Waldstraßenviertel bis zum Klimaschutz. Wie holt man mehr Hochlohnjobs in die Stadt, damit sich mehr Bürger Wohneigentum leisten können? Welchen Stellenwert hat das Auto im Leipzig der Zukunft? Und: Wie geht es im Streit um den Bau eines Parkhauses am RB-Stadion weiter? Bei dieser Frage wurden unterschiedliche Ansätze der Kandidaten sichtbar. Eine Tiefgarage oder ein Parkhaus müssten kommen, sagte Burkhard Jung, pochte aber weiter darauf, die Fläche nicht an RB verkaufen, sondern verpachten zu wollen. Er verstehe nicht, weshalb an dieser Stelle auf einem Pachtmodell bestanden werden, erwiderte Sebastian Gemkow. Andere Flächen würden schließlich auch an Private verkauft.

Das komplette Gespräch ist am Dienstag ab 19 Uhr als Aufzeichnung bei lvz.de zu sehen. Der große Bericht über den Abend geht ebenfalls Dienstag Abend online.

Von bm