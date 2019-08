Leipzig

Kita-Erziehung und Bildung gehören zu den großen Themen dieses Wahlkampfs. Das hat sich bei den bisherigen 58 Wahlforen gezeigt, zu denen Landeszentrale für politische Bildung und die großen sächsischen Tageszeitungen in den vergangenen Monaten eingeladen hatten. Und auch am Donnerstag wählten die 95 Besucher aus dem nordöstlichen Wahlkreis 33 ( Leipzig 7) dieses Thema in der katholischen Pfarrei „Heilige Familie ganz nach vorn.

Mehr Schulabbrecher im Leipziger Osten

Im Leipziger Osten gehen weniger Kinder aufs Gymnasium, die Schulabbrecherquote ist höher als in anderen Vierteln. Für Franz Sodann, Direktkandidat der Linken, hängt das auch mit der hohen Kinderarmut zusammen, die im Wahlkreis bei 40 bis 50 Prozent liege. Eine bessere Durchlässigkeit des Schulsystems und längeres gemeinsames Lernen könnten da helfen. Aus Sicht von Holger Gasse ( CDU) hängt die aktuelle Lage auch mit den lange Zeit schlechten Bildungsangeboten im Leipziger Osten zusammen. Mit dem Goethe-Gymnasium und dem neuen Campus Ihmelsstraße sei man aber auf einem guten Weg. Wenn Kinder mehr Zeit am Tag gemeinsam in Hort oder Schule verbringen, könne das für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen, erklärte Christof Kraus ( FDP). Gesellschaftliche Spaltungen könne begegnet werden, indem man Kinder nicht schon nach Klasse 4 trennt, sagte Daniel Gerber ( Bündnis 90/Die Grünen). Weil die Kinder dann länger in durchmischten Milieus lernen. Mit der frühen Selektierung seien die Türen für andere Wege später eben doch oft verschlossen, meinte Michael Schmidt ( SPD). Die Gemeinschaftsschule sei als zusätzliches Modell gut, nicht als kompletter Ersatz. Die Schulabbrecherquote im Leipziger Osten hänge mit dem sozialen Gefüge zusammen, das nicht mehr stimme, sagte Holger Hentschel ( AfD). Das mehrgliedrige System solle erhalten bleiben, eine Trennung erst nach Klasse 6 oder 8 sei für ihn aber denkbar.

Streitpunkt „Kostenfreie Kita“

Sachsen bilde gute Erzieher aus, diese verdienten aber später bis zu 500 Euro weniger als in anderen Bundesländern und würden abgeworben, monierte eine Besucherin. Alle Direktkandidaten sprachen sich für mehr Gehalt aus sowie für bessere Betreuungsschlüssel - für eine kostenfreie Kita aber nur die Vertreter von Linken, SPD und AfD. Gasse erklärte, dass etwas kostet, was etwas wert sein soll. Sodann war für einen höheren Spitzensteuersatz zur Finanzierung von Bildung.

Mehr Geld für Pflege

Ebenfalls mehr Geld würden alle Kandidaten für die Bezahlung von Pflegekräften und eine bessere Pflege geben - mit unterschiedlichen Ansätzen. Gasse hielt ein Pflegewohngeld für stationäre Betreuung für denkbar, Hentschel ein Landespflegegeld, Sodann eine Pflegevollversicherung inklusive steigender Beiträge; es sollten aber alle einzahlen. SPD-Mann Schmidt, selbst Krankenpfleger, erklärte, es gehe nicht nur um Finanzen. Auch Arbeitsbedingungen (Personalschlüssel, Teamgeist, Gesundheitsförderung) seien wichtig. Und: Gesellschaft und eigene Branche müssten positiver über die Pflegetätigkeit reden. Denn: „Der Beruf ist toll.“ Mit den oft negativen Schilderungen könne man keine jungen Leute für den Job begeistern.

Unterschiedliche Rezepte zur Mietsenkung

Mietendeckel und eine radikalere Bewegung gegen immer radikalere Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt forderte Sodann. Für staatliche Mietregulierungen votierten auch Schmidt („in bestimmten Gebieten“) und Gerber. Enteignungen oder staatlichen Regulierungen ablehnend gegenüber standen Gasse, Kraus und Hentschel. Mit einem Mietendeckel würden weniger Wohnungen entstehen, sagte Kraus. Es gelte, Bauten im ländlichen Raum zu fördern.

Von Björn Meine