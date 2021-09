Wie hat Leipzig gewählt? Seit 18 Uhr werden die Stimmen ausgezählt. LVZ.de zeigt die Ergebnisse. Wie ist de Zwischenstand in den Wahlkreisen Nord und Süd? Wie wurde in den einzelnen Ortsteilen abgestimmt? Und neu mit Straßensuche: So haben sich Ihre Nachbarn im Wahllokal entschieden.