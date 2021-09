Wahlpartys in Leipzig – verschwundene Kandidaten, ausgelassene Stimmung und ein gallisches Dorf

Leipzig

Die Stimmungen bei den Wahlpartys der Leipziger Parteien änderte sich nach den ersten Hochrechnungen halbstündlich. Gefeiert werden konnte meist erst später am Abend. Und das auch längst nicht überall.

CDU

Bei der CDU muss Jens Lehmann (Süd) bis zuletzt zittern, ob er das Direktmandat des Wahlkreises zieht. Er feiert mit Parteifreunden und Wahlhelfern in Engelsdorf. Das Kopf-an-Kopf-Rennen mit SPD-Herausforderer Holger Mann bleibt bis zuletzt offen. Lehmann bleibt mit Äußerungen zurückhaltend und will sich nicht äußern, bevor alle Stimmen ausgezählt sind.

Jessica Heller (CDU) verlegte die Wahlparty vom „Paulaner“ in den eigenen Garten in Hartmannsdorf. Quelle: André Kempner

Jessica Heller, CDU, war angetreten, um das Direktmandat im Wahlkreis 153 zu holen, doch trotz des verpassten Ziels ist die Krankenpflegerin nicht enttäuscht. „Wir haben einen sehr guten Wahlkampf gemacht. Das zeigt auch die Tatsache, dass die Erststimmen für mich hier deutlich über den Zweitstimmen für die CDU liegen. Wir haben also einiges richtig gemacht.“ Beim Bundesergebnis betrübt sie, dass die früheren Volksparteien auf jeweils nur noch ein Viertel der abgegebenen Stimmen kommen. Angesichts des wohl knappen Sieges der SPD tröstet Heller, dass es zu keinem rot-rot-grünen Bündnis kommen kann. Die Wahl-Party hat die 31-Jährige vom Paulaner-Palais im Zentrum zu sich nach Hause verlegt. „Im Paulaner hätten wir nur mit 25 Leuten feiern können. Aber es haben so viele mitgekämpft, dass ich mich entschieden habe, mit mehr Leuten zu Hause zu feiern. Wir haben einen Garten, das ist auch für rund 70 Leute coronakonform.“

SPD

Die beiden Wahlkreis-Kandidaten Nadja Sthamer und Holger Mann werden am Abend in der Villa mit stehenden Ovationen und großem Jubel begrüßt. Auch, wenn noch nicht klar ist, ob Sthamer in den Bundestag einziehen kann, ist die Stimmung mit Blick nach Berlin bestens. „Es fühlt sich für uns alle sehr gut an“, sagt Nadja Sthamer. „Keine Ahnung, wohin die Reise heute Abend noch geht, ich bin aufgeregt, ich bin von Kopf bis Fuß am Zittern“, erklärt die Direktkandidatin, die der Partei auch nochmal für die Nominierung dankt. „Es ist nicht selbstverständlich, dass man als Frau mit zwei kleinen Kindern kandidieren kann.“

Auch Holger Mann sind „die Augen ein wenig glasig“ geworden. „Das ist der beste Wahlabend seit 2005“, sagt der Direktkandidat für den Leipziger Norden, der über Platz 1 auf der Landesliste einen sicheren Bundestagsplatz hat. „Auf Bundesebene ist klar: Wir haben die Wahl gewonnen – zusammen mit den Grünen. Wir haben eine Aufholjagd hingelegt, und die Union hat eine krachende Wahlniederlage erlitten.“ Mann betont auch den kollegialen Wahlkampf mit Nadja Sthamer. „Wir haben das zusammen gemacht und uns unter gehakt. Das war auch nicht immer so in der SPD Leipzig.“ Gut gelaunt, aber nicht ganz so euphorisch ist Parteimitglied Frank Berger. „Es ist knapp, ich hatte mir mehr erhofft. Ein robustes Mandat wäre schon wünschenswert, wenn man in Koalitionsverhandlungen geht.“ Gefeiert wird an diesem Abend auf jeden Fall – egal, ob es klappt mit dem zweiten SPD-Direktmandat aus Leipzig: „Ich werde heute Abend noch sehr viel tanzen“, sagt Nadja Sthamer.

Immer mal brandet wieder Jubel auf, weil die Sozialdemokraten in den Umfragen weiter leicht vor der Union liegen. „Das Ergebnis macht Mut und wir können stolz sein“, sagt währenddessen Volkmar Winkler, der im Garten auf einer Bierbank sitzt. Der Landtagsabgeordnete aus Nordsachsen meint aber auch: „Es lag wohl eher an der Schwäche der Gegenkandidaten, dass Olaf Scholz so ein Ergebnis einfahren konnte.“

Volkmar Winkler, im Garten der "Villa" in Leipzig. Der SPD-Landtagsabgeordnete aus Nordsachsen freut sich über das Ergebnis der Kollegen in Leipzig. Quelle: Björn Meine

Nach extrem schwierigen Zeiten für die Sozialdemokraten spüre man inzwischen wieder einen „Optimismus, der für die Zukunft hoffen lässt“, erklärt Winkler. „Die SPD hat ein solches Tief hinter sich, aber Totgeglaubte leben länger.“ Nun müsse es darum gehen, die Wahlversprechen einzuhalten und eine Regierung zu bilden. Die Koalitionsverhandlungen dürfen aber sehr schwierig werden, meint Winkler. „Ich hoffe, dass die Grünen zur SPD stehen und keine andere Koalition zulassen.“

Viel Euphorie bei der Leipziger SPD in der Villa – und Blumen für Nadja Sthamer von Irena Rudolph-Kokot. Quelle: Björn Meine

Bei der Aufstellung der Landesliste Anfang Juni hatte Stadtrat Christian Schulze es noch für vertane Zeit gehalten, als sich der zunächst auf Platz 15 gesetzte Carlos Kasper (Chemnitzer Umland/Erzgebirgskreis 2) auf Platz 5 vorgekämpft hatte: Chancen hatte sich die Partei höchstens für die vier Listenplätze ausgerechnet. Nun könnten die ersten fünf oder sogar sechs Listenkandidaten ihr Ticket nach Berlin lösen – und damit vielleicht auch Nadja Sthamer, die sich als Direktkandidatin im Leipziger Süden nicht durchsetzen konnte. Christian Schulze schwant jedoch Böses mit Blick auf die künftige Koalition in Berlin: „Die Grünen werden mit CDU und FDP ins Bett gehen, weil sie Laschet für schwächer halten und denken, dass sie bei ihm mehr durchsetzen können als mit Olaf Scholz“, meint Schulze.

Linke

Sören Pellmann (Die Linke) jubelt über sein gewonnenes Direktmandat. Rechts neben ihm: Leipzigs Parteichef Adam Bednarsky. Quelle: André Kempner

Um kurz vor 22 Uhr kommt Sören Pellmann aus dem Rathaus zur Wahlparty der Linken. Da wird im Garten des Liebknecht-Hauses schon Vodka getrunken; und Grillmeister Lutz hat die Kohlen bereits abgelöscht – es war ein heißer Abend. Rund 60 Anhänger haben sich versammelt, und Pellmann spricht unter großem Jubel vom „Gallischen Dorf“ im Leipziger Süden. Der Lehrer freut sich, dass er sein Direktmandat nicht nur verteidigen, sondern mit seinem Team auch einen Abstand von über zehn Prozent zwischen Erst- und Zweitstimmen herausarbeiten konnte. Aber: Der Rechtsruck in Sachsen sei weiter vorangeschritten, bedauert Pellmann.

„Sachsen ist braun-under“, stellt die Landesvorsitzende Susanne Schaper fest, „aber Ihr habt der Partei den Arsch gerettet.“ Es müsse jetzt darum gehen, dass „jeder seinen Mensch stehe“ in der gespaltenen Gesellschaft.

Am Grill im Hof des Karl-Liebknecht-Hauses, wo die Linke ihre „kleine-feine Wahlparty“ feierte, steht Lutz (59) und versorgt die Gäste. Quelle: Dirk Knofe

„Mit guten Freunden und Bier“ hat sich Michael Neuhaus durch den spannungsgeladenen Abend gerettet. Die Wahl sei vor allem auf die Frage der Kanzlerschaft verengt worden, so der Stadtrat und Sprecher der Linksjugend im Bund. „Dabei ist die Linke hinten runtergefallen.“ Zumal SPD, Grüne und Linke zum Teil um die selben Wähler buhlen - die Linken aber andererseits kaum Wähler aus konservativen Schichten erreichen würden. Um künftig die Fünf-Prozent-Hürde weit hinter sich zu lassen, müsse man den Wählerinnen und Wählern klar machen, „dass nur eine Stimme für die Linken eine Stimme für Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit“ sei. „SPD und Grüne legen sich am Ende auch mit der FDP ins Bett - das tun wir nicht“, so Neuhaus.

„Es ist überwältigend, dass Sören Pellmann das Mandat so deutlich verteidigt hat“, findet Stadtrat Marco Götze, „sehr viele Anhänger anderer Parteien haben ihn gewählt.“ Das zeige, dass es auf starke Persönlichkeiten ankomme. Auf Bundesebene müssten die Linken aber vor allem wieder zur Kümmerer-Partei werden. Für mehr Sichtbarkeit sei es nötig, dass sich die Partei breiter aufstelle und vom Hartz-IV-Empfänger bis hin zu urbanen Milieus viele Menschen anspreche. In ländlichen Regionen, wo die Partei teils massive Nachwuchsprobleme habe, müssten die Linken die Zusammenarbeit mit Vereinen und Bürgerinitiativen suchen, findet Götze. „Es wird Jahre dauern, bis wir da wieder Boden gewinnen.“ Man brauche aber die Fläche, um wieder ein starker Konterpart zur CDU in Sachsen zu werden.

Grüne

In der Südvorstadt begehen die Grünen den Wahlabend in der Distillery, dem ältesten Technoclub Ostdeutschlands. Gereicht wird vor allem Veganes – Canapés, Salate und mehr. Die Mitglieder haben selbst für das leibliche Wohl gesorgt. Typisch grün eben. Gegen kurz vor 21 Uhr ist die Stimmung gelassen, aber nicht überschwänglich. „Ich glaube, das liegt daran, dass wir die ganze Zeit die Ergebnisse im Bund verfolgen“, sagt Ulrike Böhm, Sprecherin des Kreisverbandes Leipzig. „Über das Leipziger Ergebnis sind wir aber sehr, sehr glücklich.“ Obwohl man sich in Leipzig ein besseres Ergebnis erhofft hatte. Böhms Wunsch an die kommende Bundesregierung: dass die den Klimaschutz wirklich ernst nimmt.

Die Grünen feierten ihre Wahlparty in der Leipziger Distillery. Quelle: Dirk Knofe

Gegen 21.15 Uhr brandet Jubel auf, als Schatzmeister Jonathan Wiencke verkündet: „Im Süden sind wir bei den Zweitstimmen stärkste Kraft!“ Das gute Ergebnis in Leipzig sei auch Erfolg der Teams, die einen „krassen Wahlkampf gemacht“ hätten. „Um unsere scheidende Kanzlerin zu zitieren: Da kann man mal klatschen“, sagt Wiencke.

FDP

Im Penta-Hotel, wo die Party der FDP steigen soll, ist man verstimmt, dass die beiden FDP-Kandidaten nicht wie verabredet dort sind, sondern im Rathaus den weiteren Verlauf verfolgen. FDP-Direktkandidat René Hobusch freut sich über das gute Abschneiden seiner Partei: „Wir haben zum zweiten Mal in Folge ein zweistelliges Ergebnis im Bund. Das ist ein toller Abend für die Freien Demokraten. In den letzten vier Jahr Jahren haben wir alles richtig gemacht. Gerade in Sachsen, wo es für die FDP nicht leicht ist, sind die 10,5 bis 11 Prozent ein super Ergebnis.“

Die FDP im Neuen Rathaus in Leipzig. Die Kandidaten Peter Jess (l.) und Rene Hobusch (r.) mit Sven Morlok. Quelle: André Kempner

AfD

Auch wenn das Ergebnis in Leipzig unter den eigenen Erwartungen geblieben ist, herrscht bei der AfD gute Stimmung. „Sachsen ist blau“, jubelt Christian Kriegel. „Wir haben in Sachsen die meisten Direktmandate geholt“, sagt der Geschäftsführer der AfD-Ratsfraktion. Dass sie an der CDU vorbeiziehen würden, hatten die Wahlforscher bereits vorausgesagt. Dass der Abstand am Ende so groß werden würde, übertraf selbst Kriegels kühnste Träume. Von Direktmandaten in Leipzig waren die beiden AfD-Kandidaten, Siegbert Droese und Christoph Neumann, allerdings weit entfernt. Bis zum späten Abend blieb sogar unklar, ob beide den Einzug über die Landesliste der Partei schaffen würden.

Die AfD-Kandidaten Christoph Neumann und Siegbert Droese sind vor allem mit den sachsenweiten Ergebnissen zufrieden. Quelle: André Kempner

Gleichwohl freut sich Droese über das Bundesergebnis. „Wir wollten zweistellig werden und das haben wir geschafft.“ Es war damit zu rechnen, dass die Partei im Bund leichte Verluste werde wegstecken müssen. „Wir hatten keine Regierungsoption, der Wahlkampf kaprizierte sich nur auf die drei Parteien: CDU, SPD und Grüne. Gegen uns wurde viel Politik gemacht.“ Doch nicht nur das. Neumann musste fünf Tage vor der Wahl wegen eines Angriffs auf seinen Wahlstand pausieren, weil er sich verletzt hatte. „Das hat sich auf den letzten Metern auch ausgewirkt“, so Kriegel.

Für Marius Beyer liegen die Gründe für das gute Abschneiden der AfD allerdings nicht nur in der Landes- und Bundespolitik. „Wir haben hier in Leipzig bei dieser Bundestagswahl immerhin unser Stadtratsergebnis fast gehalten“, freut er sich. „In den zwangseingemeindeten Ortschaften am Stadtrand sind wir überdurchschnittlich stark. Da hat sich unsere gute Stadtratsarbeit ausgewirkt“, so der Engelsdorfer Stadtrat.

Von Björn Meine, Klaus Staeubert, Mark Daniel, Tim Herholz, Mathias Orbeck, Thomas Lieb