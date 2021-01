Leipzig

Die sächsische Kenia-Koalition habe während der Pandemie eine gute pragmatische Arbeit geleistet, sagt die Leipziger Politikprofessorin Astrid Lorenz in Interview zur politischen Lage im Freistaat. Es überrasche sie nicht, dass die CDU in Sachsen vor allem von Frauen gewählt werde. Da sehe sie auch einen Merkel-Effekt. Und die AfD konnte auf dem Land viele Anhänger gewinnen, weil sich andere Parteien zurückgezogen haben, so die Dekanin der Sozialwissenschaftlichen Fakultät. Außerdem verteidigt sie Innenminister Roland Wöller, der häufig in der Kritik stand.

Welches Zeugnis stellen Sie der seit einem Jahr in Sachsen regierenden Kenia-Koalition aus CDU, Grünen und SPD aus?

Die Koalition fiel ja sofort in den Corona-Krisenmodus. Daher muss man das spezifisch bewerten. An den wichtigen Themen, etwa mehr Lehrer, Polizisten und Ärzte für das Land zu gewinnen, ist sie trotzdem dran geblieben. Andere Aufgaben mussten zurückgestellt werden. Dafür hat aber jeder Verständnis, der sieht, was los ist wegen Corona.

Grüne haben Personal gut ausgewählt

Mit Union und Grünen ist es aber schon so, als ob Feuer und Wasser zusammen regieren. Da gab es ja vordem massive Vorbehalte bei der Öko-Partei. Wie haben sie sich arrangiert?

Die Grünen haben das Personal für die Koalition gut ausgewählt, da wird pragmatisch gearbeitet. Diejenigen, die für den alten Kulturkonflikt gestanden haben, sind eher im Hintergrund. Insofern funktioniert das. Die Frage ist: Wie lange trägt der Pragmatismus?

Die CDU bleibt weiter stärkste Kraft in Sachsen, hat nur minimal eingebüßt im Vergleich zur Umfrage vor einem halben Jahr. Entspricht das der politischen Stimmung?

Die CDU hat sich behauptet, was angesichts der strukturellen Verwerfungen durch Corona schon beachtlich ist. Da strahlt auch die Bundespolitik positiv ab. Die Bürger sind mehrheitlich zufrieden mit der Berliner Politik, der Kombination aus Vernunft und Bazooka, also Vorsorge zu treffen und zugleich viel Geld auszugeben, um die Ausfälle abzufedern. Gut jeder Vierte hat aber nicht gesagt, wen er wählen würde. Insofern ist das nur eine Momentaufnahme. Es gibt nicht mehr die stabilen Parteibindungen wie in der Vergangenheit.

Politikprofessorin Astrid Lorenz an der Universität in Leipzig Quelle: Kempner

Nach der Erhebung wählen vor allem Frauen die Union. Haben Sie dafür eine Erklärung?

Das ist nicht überraschend. Viele Frauen sind sicherheitsorientiert und eher ausgleichend. Den Kurs der Mitte, den die CDU seit dem Regierungsantritt von Angela Merkel fährt, finden Frauen gut. Hinzu kommt ein Merkel-Effekt. Wenn eine Frau an der Spitze steht, finden das andere Frauen nicht verkehrt. Das zieht. Frauen neigen weniger zu extremen Positionen. Daher wird auch die AfD überwiegend von Männern gewählt.

AfD spricht vor allem Menschen zischen 40 und 60 Jahren an

Die AfD hält sich mit 26 Prozent stabil als zweitstärkste Partei in Sachsen. Woher kommt das Potenzial?

Die AfD spricht vor allem eine Generation an, die Menschen zwischen 40 und 60 Jahren, und das über alle gesellschaftlichen Schichten hinweg. Das sind Menschen, die zur Wende noch jung waren, die es nicht einfach hatten, ins Berufsleben einzusteigen. Sie haben erlebt, dass auch die Eltern Schwierigkeiten hatten mit dem neuen System. Das alles tragen sie als Rucksack mit sich herum und haben große Erwartungen an die Politik. Sie betrachten es als Emanzipation, das zu artikulieren. Die Älteren haben für solche Protestsignale noch die Linke gewählt.

Profitiert die AfD von „Querdenkern“ und Impfgegnern?

Das auch. Das ist ein darwinistisches Weltbild: Wer hart ist, kommt auch durch die Corona-Pandemie. Das geht aber auf Kosten der gesundheitlich Schwächeren und Älteren der Gesellschaft.

Zur Person Die gebürtige Rostockerin Astrid Lorenz hat in Neubrandenburg das Abitur abgelegt und in Berlin Politikwissenschaften studiert. Seit 2010 ist die 45-Jährige Professorin für politische Systeme Deutschlands am Institut für Politikwissenschaften der Leipziger Universität. Als Dekanin leitet sie zudem seit einem Jahr die Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie. Astrid Lorenz hat drei Kinder zwischen 20 und 12 Jahren und lebt in Leipzig.

Dulig und Köpping strahlen parteiübergreifend aus

Blicken wir auf die SPD. Warum kommt sie in Sachsen auf keinen grünen Zweig, obwohl die beiden SPD-Minister im Kabinett, Martin Dulig und Petra Köpping, mit die besten Noten bekommen?

Dulig und Köpping sind engagiert und strahlen als Minister parteiübergreifend aus. Das bringt ihnen persönlich eine hohe Akzeptanz, wird aber nicht so sehr mit der Partei und ihrer spezifischen Programmatik in Verbindung gebracht. Das schlechte Abschneiden der SPD hat auch damit zu tun, dass die Partei selbst in den Medien kaum stattfindet. Alle Aufmerksamkeit konzentriert sich gerade in Krisenzeiten auf den Ministerpräsidenten und den großen Koalitionspartner CDU. Den Grünen geht es ähnlich wie den Sozialdemokraten. Sie profitieren aber von der ausführlichen Berichterstattung über die Grünen und die Umweltpolitik auf Bundesebene. So wundert es auch nicht, dass Grünen-Wähler in Sachsen ihre Landespolitiker kaum kennen. Die SPD hat immer auf staatsbürgerliche Verantwortung in der Regierung gesetzt, tritt nicht konflikthaft auf. Dadurch kann sie leichter untergehen.

AfD hat vor allem auf Land Wähler gewonnen

Nehmen sich SPD, Grüne und Linke gegenseitig die Wähler weg?

Ja, das ist so. Alle drei Parteien können nicht mehr auf eine stabile Anhängerschaft zählen. Sie konzentrieren sich zudem alle drei auf dasselbe städtische Milieu. Auf dem Land gibt es eigentlich nur zwei Parteien, die CDU und die AfD. Die anderen Parteien haben den Kontakt zu den Leuten dort verloren, auch die Linke, die dort mal stärker Flagge gezeigt hat. Sie schwenkte auch auf städtische Akademiker und jüngere Wähler um. Die AfD hat gezeigt, dass man auf dem Land aus dem Nichts Wähler gewinnen und Strukturen aufbauen kann. So ist es nicht ausgeschlossen, dass auch die anderen Parteien dort wieder Fuß fassen könnten – wenn sie Interesse daran hätten und sich in Sprache, Stil und Themen öffnen würden.

Politik muss Gesprächsbasis schaffen

Kann in dieser angespannten Situation die Demokratie ins Wanken geraten, wie fast jeder Zweite befürchtet?

Diejenigen, die das sagen, verstehen darunter ganz unterschiedliche Dinge. Die einen befürchten ein Erstarken rechtsnationaler Kräfte und sehen dadurch die Demokratie in Gefahr. Die anderen, die Anhänger der AfD, sehen sich als die Schützer der wahren Demokratie und kritisieren, dass die Parlamente und Grundrechte während der Corona-Zeit ausgehebelt würden. Das ist ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Spaltung. Langfristige Aufgabe der Politik muss es sein, hier wieder eine Gesprächsbasis zu schaffen.

Wie sehen Sie das mit dem Aushebeln der Parlamente?

Sie wurden nicht ausgehebelt, weil sie sich selbst wieder ins Spiel gebracht haben. Aber das war vergleichsweise spät. Dass in Notsituationen für schnelle Organisationsaufgaben die Exekutive wichtiger ist, liegt auf der Hand. Aber es muss rechtzeitig die Reißleine gezogen werden, um die demokratischen Gremien und Verfahren zu schützen.

Bei der Bewertung der sächsischen Ministerriege bekommt Kulturministerin Barbara Klepsch die besten Noten. Hat Sie das überrascht?

Ja. Ich erkläre das damit, dass sie schon länger im Kabinett ist, und dass ihr jetziges Amt als Kultur- und Tourismusministerin wenig Konfliktstoff bietet im Unterschied zum Bereich Inneres.

Dass Wöller sich vor seine Leute stellt, ist selbstverständlich

Innenminister Roland Wöller wird mehr schlecht als recht bewertet. Er stand schon mehrfach unter Beschuss, etwa in der Leipziger Fahrradaffäre oder beim Polizeieinsatz in Leipzig. Wie schätzen Sie ihn ein?

Nicht alles, was kritisch gesehen wird in der Öffentlichkeit, ist gerechtfertigt, wenn man länger darüber nachdenkt. Also, dass ein Minister sich erst einmal vor seine eigenen Leute stellt und intern aufklärt, halte ich für selbstverständlich. Auch als die „Querdenker“-Demo in Leipzig aus dem Ruder lief, durfte man nicht Ursache und Wirkung verwechseln. Es waren die Demonstranten, die in großer Zahl verbotswidrig in die Stadt drängten. Und wenn dann plötzlich Leute, die sonst immer gegen Gewalt sind, fordern, dass bei der Kälte Wasserwerfer auch gegen Ältere und Kinder eingesetzt werden sollen, finde ich das überraschend.

Kultusminister Piwarz ist nicht an allem schuld

Auch Kultusminister Christian Piwarz, der in der Krise sehr gefragt war, kommt nur bei jedem Fünften gut an. Warum?

Jeder andere an seiner Stelle würde auch kritisch beäugt werden. Es ist nicht einfach, in der Pandemie von heute auf morgen ein ganzes Schulsystem umzustellen. Ein Teil der Kritik ist den Umständen geschuldet, nicht der Person. Für die schlechte digitale Ausstattung der Schulen, die jetzt offenbar wurde, kann er nur bedingt etwas.

Kretschmers Stärke ist die Kommunikation

Regierungschef Kretschmer bekommt von mehr als der Hälfte der Sachsen gute Noten. Was ist seine Stärke?

Seine Stärke ist die Kommunikation. Er ist viel im Land unterwegs, in den Medien präsent, signalisiert, dass er die Sorgen und Nöte der Menschen versteht. Er hat sich auch mal drastischer geäußert, man müsse zu autoritären Maßnahmen greifen. Möglicherweise will er damit stärker die Männer ansprechen, Härte zeigen. Übrigens gibt es jetzt parteiübergreifend keinen so großen Unterschied, wie auf die hohen Fallzahlen reagiert wird, ob das der CDU-Politiker Kretschmer in Sachsen, der Linke-Regierungschef in Thüringen, die SPD-Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern oder Söder von der CSU in Bayern ist. Das spielt wiederum der AfD in die Hände, die sagt: Alle sind einer Meinung, nur wir sind dagegen.

Aber ist das nicht ein gutes Zeichen, dass sich Parteien, die sich sonst bekämpfen, in dieser Krise einig sind?

Ja, das sehe ich auch so.

Interview: Anita Kecke

