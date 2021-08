Leipzig

Die Polizeimeldungen häufen sich: Im Bundestagswahlkampf melden die Parteien in Leipzig viele zerstörte Wahlplakate. CDU, Grüne und FDP sprechen sogar von einem deutlichen Anstieg. Welche Partei ist wie stark betroffen? Ein Überblick.

CDU: Anschlag auf Fahrzeug von Jens Lehmann

Am vergangenen Samstagabend war es eine Gruppe von 15 Leuten, die in Paunsdorf entlang der Riesaer Straße Plakate von CDU und AfD zerstörte; die Polizei konnte einen 13-Jährigen festnehmen und ermittelt nun. Laut Behörden-Sprecherin Therese Leverenz geht es dabei auch um die Frage, ob ein Zusammenhang zu einem weiteren Vorfall in jener Nacht besteht: Ein Fahrzeug von Jens Lehmann wurde in der Döllingstraße mit linksextremistischen Parolen beschmiert. Außerdem haben die Täter das Konterfei des CDU-Bundestagsabgeordneten, der sich im Nord-Wahlkreis um eine Mandatsverlängerung bewirbt, mit einem Bart verunstaltet.

Ein Fahrzeug von Jens Lehmann wurde in der Döllingstraße mit linksextremistischen Parolen beschmiert. Außerdem haben die Täter das Konterfei des CDU-Bundestagsabgeordneten mit einem Bart verunstaltet. Quelle: CDU Leipzig

Der Anschlag ist bislang der Höhepunkt einer Reihe von Zerstörungen. Bei der CDU ist vor allem der Süd-Wahlkreis betroffen, sagt Kreisgeschäftsführerin Anne-Sophie Seiring. Dort liege der Verlust bei 30 Prozent. „Wir erleben bei diesem Wahlkampf noch mehr Schäden durch Vandalismus“, stellt Seiring fest. Die Palette reiche vom Beschmieren, zum Teil mit verfassungsfeindlichen Symbolen und Parolen, über den Abriss bis hin zu geköpften Plakaten oder ausgestochenen Augen.

SPD: Übliche Beschädigungen und Schmierereien

Bei der SPD wurde das Gesicht von Nadja Sthamer mit einem Fadenkreuz versehen, berichtet Felix Ramberg vom Team der Kandidatin im Süd-Wahlkreis. Generell seien die für solche Zeiten leider üblichen Beschädigungen und Schmierereien zu verzeichnen. Eine ähnliche Tendenz vermeldet Enrico Groß für die Werbung von Holger Mann, SPD-Kandidat im Norden: „Wir werden demnächst nachhängen müssen.“ Am Karl-Heine-Kanal sei die Wahlwerbung aller Parteien entfernt worden – nur die der AfD nicht, sagt Felix Ramberg.

AfD: 30 Prozent der Plakate zerstört

Die hat allerdings ebenfalls mit derben Verlusten zu kämpfen. Knapp 30 Prozent der Plakate seien bislang zerstört oder beschädigt worden, sagt Siegbert Droese, Kreisvorsitzender und Direktkandidat im Wahlkreis Süd. Damit bewege man sich „im Rahmen bisheriger Wahlkampferfahrungen.“ Durch Hinweise von Mitgliedern und Bürgern könnten die betreffenden Straßen aber zeitnah nachplakatiert werden. Bisher habe die Partei in Leipzig knapp die Hälfte ihrer Werbung gehängt; mehrere Tausend Stück dienten als Rücklage und würden nach und nach an die Laternen kommen.

FDP: Extreme Zunahme

Die Beschädigung habe extrem zugenommen, berichtet FDP-Sprecherin Juliane Steinmüller. Etwa 500 Plakate seien bislang beschmiert, zerstört oder gestohlen worden. In Lindenau, am Rosental und im Zentrum-Südwest seien an kompletten Straßenzügen die Pappen abgenommen, klein gerissen und in der Umgebung verteilt worden. Am Johannisplatz hätten Unbekannte ein Großplakat innerhalb von zwölf Stunden mehrmals hintereinander zerstört. „Wir hängen punktuell nach, damit wir sichtbar bleiben“, sagt Steinmüller.

Grüne: Zehn Prozent der Großplakate betroffen

Von „enormen Schäden“ berichtet auch Sebastian Kusche. „In Grünau sind ganze Straßenzüge betroffen“, ärgert sich der Grünen-Kreisgeschäftsführer. „Das sind unsere Mitgliedsbeiträge, von denen wir unsere Werbung bezahlen und die da in den Dreck geschmissen werden.“ Rund zehn Prozent aller Großstellflächen sind bei den Grünen ebenfalls von Vandalismus betroffen.

Linke: Zerstörung hat etwas abgenommen

Je nach Stadtteil werden fünf bis 15 Prozent der Werbung beschädigt, sagt Kay Kamieth. In der Zwickauer Straße sind laut dem Linken-Sprecher zahlreiche Plakate abgerissen worden. Ansonsten „erkennt man durchaus auch vergangene Wahlergebnisse wieder – im roten Herz der Stadt passiert relativ wenig, am schwarzen Rand etwas mehr.“ Gefühlt habe die Zerstörung im Vergleich zu vorhergehenden Wahlkämpfen allerdings etwas abgenommen.

Von Björn Meine