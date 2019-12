Wahren 2016: So verlief die Sprengung der Zehn-Zentner-Bombe

Leipzig

Es war eine aufsehenerregende Entdeckung: Auf dem Güterbahnhof in Wahren fanden Bauarbeiter im Januar 2016 bei Sondierungsarbeiten eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe. Es war bereits der zweite Fund innerhalb von einigen Wochen in Wahren. Der Blindgänger lag 1,50 Meter tief in dichtem Lehmboden. Anwohner in einem Umkreis von einem Kilometer mussten ihre Häuser verlassen, der Bahnverkehr wurde unterbrochen.

Trümmer flogen 500 Meter weit

Da der Langzeitzünder der Bombe instabil war, entschied sich Sprengmeister Thomas Lange für eine kontrollierte Sprengung. Nachdem das Areal am Vormittag geräumt war, konnte es los gehen. Mit Wassertanks und Sandbarrieren wurde der Fundort abgesichert, um die Detonation einzudämmen.

Um Punkt 12 Uhr betätigte Lange den Auslöser. Die Explosion war so stark, dass sie einen sieben Meter tiefen Krater in den Boden riss und die Druckwelle noch einen Kilometer entfernt zu spüren war. Von weitem war noch die Rauchsäule zu sehen. Teile der Erdabdeckung und Wassertanks wurden bis zu 500 Meter weit auf die naheliegende B6 geschleudert.

Für die Polizei lief alles nach Plan. Bereits um 12.38 konnten die Anwohner zurück in ihre Häuser, zwei Stunden danach rollte auch wieder der Zugverkehr auf der angrenzenden Strecke.

