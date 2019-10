Gewerbe droht mit Klage gegen Bewohner-Parkzone

Leipzig

Das Gezerre ums Bewohnerparken im Waldstraßenviertel hält an, könnte jetzt sogar juristische Dimensionen annehmen. Stand der Dinge: Der Bürgerverein Waldstraßenviertel will eine planmäßige Umsetzung des Bewohnerparkens zum 30. Oktober.

Die Initiative „Parken im Waldstraßenviertel“ fordert hingegen einen Aufschub um mindestens sechs Monate und die Suche nach einem tragbaren Konsens. Das Dezernat für Stadtentwicklung sieht aktuell keine Veranlassung, die Einrichtung der Bewohner-Parkzone zu verschieben.

Gewerbetreibende wollen auch Parkausweise

Kommt jetzt neue Dynamik in die Geschichte? Jetzt übergab Juliane Hauschild (34), Geschäftsführerin von Wohnfühl Immobilien in der Funkenburgstraße, zusammen mit Babis Kirilidis (57), Wirt in der Trattoria No. 1 in der Waldstraße, das Ergebnis einer vor sechs Wochen gestarteten Petition an den Stadtrat.

Hauschild, Speerspitze der vom Bewohnerparken ge - und betroffenen Gewerbetreibenden: „Wir haben in dieser kurzen Zeit 4693 Unterschriften eingeholt. Es gibt also ein massives öffentliches Interesse an diesem regional begrenzten Problem. Auch viele Anwohner des Waldstraßenviertels haben unsere Petition unterzeichnet, sind mit dem Bewohnerparken zu den bekannten Rahmenbedingungen nicht einverstanden.“

Zentrale Forderung: auf Geschäftszeiten begrenzte Bewohnerparkausweise für Gewerbetreibende. Bisher sind nur Parkausweise für PKW von Bewohnern des Viertels vorgesehen, die dort ihren Hauptwohnsitz haben. Gewerbetreibende bekommen keine Berechtigung zum Parken.

„Das ist eine Wettbewerbsverzerrung“

Maik Emmrich betreibt einen Gemüse- und Obsthandel in der Waldstraße. Der 56-Jährige gehörte zu den ersten Unterzeichnern der Petition. „Weil mein Lieferwagen keine seitlichen Fenster hat, gilt er als LKW – und der darf ab 30. Oktober nicht mehr vor meinem Geschäft parken.“ Die Fütterung der Parkuhr bringt nur zeitlich begrenzte Absolution. „Nach drei Stunden müsste ich meinen Wagen außerhalb des Bewohnerparkens parken. Ein Unding.“

Auch Ilona Krakow von der Werkstatt für florale Objekte in der Tschaikowskistraße ist auf ihren Lieferwagen angewiesen. Krakow hat einen Parkausweis beantragt, ging wie Maik Emmrich leer aus.

Dass seine Gäste nach drei Stunden ans Auto hetzen müssen, kostet Nerven und Umsatz, sagt Wirt Babis Kirilidis. Und mit Blick auf Restaurants, die nicht vom Bewohnerparken betroffen sind: „Das ist eine Wettbewerbsverzerrung.“

„Für bestimmte Fälle muss es natürlich eine Härtefall-Lösung geben“, sagt Jörg Wildermuth (53), Vorsitzender des Bürgervereins, der grundsätzlich hinter dem Parkkonzept steht, das das Waldstraßenviertel von Fremdparkern entlasten soll.

Gunter Engelmann-Merkel, Geschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen, kritisiert das Konzept hingegen. „Die komplexen Erfordernisse der Händler und Dienstleister sind unzureichend berücksichtigt“, sagt er. Die Attraktivität des Waldstraßenviertels lebe maßgeblich vom „Angebot eines lebendigen Handels und vielfältiger Dienstleistungen“. Es brauche ein „ausgewogenes Konzept“. Eine Aussetzung der Einführung des Bewohnerparkens sei „unabdingbar“.

Protestaktion am 29. Oktober auf dem Liviaplatz

Am Dienstag, 29. Oktober, 14 Uhr, steigt auf dem Liviaplatz eine Protestaktion der Initiative „Parken im Waldstraßenviertel“. Womit noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Juliane Hauschild: „Falls das Bewohnerparken zum 30. Oktober vollumfänglich eingeführt wird, werden wir Klage einreichen. Wir haben den Sachverhalt bereits rechtlich prüfen lassen.“

