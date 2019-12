Waldstraßenviertel: Freiberufler wollen gegen Bewohnerparken vorgehen

Leipzig

Die Freiberufler im Waldstraßenviertel wollen jetzt noch einmal gegen die neue Parkordnung der Stadt vorgehen. Wie die Initiative Parken jetzt mitteilte, stellen die Freiberufler zunächst selbstständig im Rathaus Anträge auf Erteilung von Anwohnerparkausweisen – auch wenn ein Großteil davon höchstwahrscheinlich abgelehnt wird. Denn die Stadtverwaltung hat bereits wissen lassen, dass Härteregelungen für freie Berufe nur „reine Einzelfallentscheidungen“ sein werden (die LVZ berichtete). Die Anträge würden möglichst detailliert noch in diesem Jahr gestellt werden, heißt es in der Initiative. Denn in einem zweiten Schritt sei beabsichtigt, Anfang Januar mit juristischem Beistand Widerspruchsverfahren gegen die dann vorliegenden Ablehnungen anzustrengen. Betroffene Freiberufler sollten dann die bereits mit dem Fall vertraute Kanzleidirekt beauftragen, heißt es.

Schilder werden angefochten

Darüber hinaus ist beabsichtigt, eine Klage gegen die neue Park-Beschilderung im Viertel anzustrengen. Voraussichtlich vier Kläger werden diese mit Einsprüchen überprüfen lassen, heißt es. Die Kosten dafür will die Initiative übernehmen.

Wie berichtet, gilt das Entgegenkommen von Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) nur für die Gewerbetreibenden im Viertel. Freiberufler wie Architekten, Apotheker, Ärzte, Physiotherapeuten, Anwälte oder Steuerberater sollen nur in begründeten Einzelfällen über eine Härtefall-Prüfung eine Anwohner-Parkgenehmigung bekommen. Der Anteil der Freiberufler an den Selbstständigen im Waldstraßenviertel soll aber rund 70 Prozent betragen. Mittlerweile haben bereits mehrere Freiberufler vom Rathaus Ablehnungen auf ihre Anträge zur Erteilung von Anwohner-Parkgenehmigungen erhalten. Die Stadtverwaltung will das neue Bewohnerparken zum 1. Januar 2020 einführen.

Von Andreas Tappert