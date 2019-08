Leipzig

Zumindest die Chance auf einen Stellplatz in Wohnungsnähe wird für die Anwohner im Waldstraßenviertel größer. Die Stadt führt am 30. Oktober, 8 Uhr, oberhalb der Jahnallee zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Rosental das Bewohnerparken ein. An 160 Standorten werden von Mittwoch an Markierungen vorgenommen. Anfang September beginnt die Montage von 725 Verkehrsschildern sowie der Aufbau von 78 Parkautomaten. Dort kann man dann auch mit Karte zahlen. Die Schilder werden bis zum Start zunächst abgedeckt. Ziel ist es, Fremdparker rigoros aus dem Viertel zu drängen. Das Konzept wurde nach einer Parkraumanalyse mit Bewohnern diskutiert (die LVZ berichtete).

Quelle: Stadt Leipzig

Stadt rechnet mit bis zu 3500 Anträgen

„Das Gebiet weist einen hohen Parkdruck auf, der durch Besucher der Innenstadt und des Sportforums, Kunden und Berufspendler zusätzlich verschärft wird“, erklärt Michael Jana, Leiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes. Die Anwohner können sich künftig einen Bewohnerparkausweis kaufen, der pro Jahr ab 30,70 Euro kostet. Damit können sie dann frei parken. Die Geltungsdauer ist gestaffelt – es gibt auch Ausweise für 53,72 Euro, die ein Jahr und neun Monate gelten. Die Stadt rechnet mit bis zu 3500 Anträgen und will so verhindern, dass beispielsweise bei einer Verlängerung in den Folgejahren alle auf einmal kommen.

Ausnahmen für Pflegedienste, Lieferanten wie „Essen auf Rädern“, andere Gewerbetreibende oder Freiberufler soll es nicht geben. „Die sind nur in ganz besonderen Einzelfällen möglich“, erläutert Abteilungsleiterin Claudia Hille vom Ordnungsamt. Das Verkehrsrecht sei „sehr privilegienfeindlich“ angelegt. Es werden aber Kurzzeitparkplätze mit Parkscheibe ausgewiesen. Im Viertel werden an vier Standorten 14 feste Stellplätze für Car-Sharing angeboten. Handwerker mit Einzelgenehmigungen, den so genannten „Handwerkerheften“, können in den Bewohnergebieten parken. „Das wird nicht für jeden Wunsch die perfekte Lösung sein“, räumt Jana ein, „eher ein Kompromiss.“ Politessen werden die Einhaltung der Vorschriften ab 4. November kontrollieren. „Wie in anderen Stadtteilen“, betont Hille. Bei Heimspielen von RB Leipzig sowie Veranstaltungen mit mehr als 20 000 Besuchern will das Ordnungsamt wie bislang einen Sperrkreis einrichten. Das habe sich bewährt.

Was ändert sich?

Das Waldstraßenviertel wird in die Bewohnerparkgebiete E und F unterteilt (siehe Karte). Die Abgrenzung verläuft westlich der Leibnizstraße. Westlich der Waldstraße sieht die Parkregelung montags bis freitags tagsüber von 8 bis 17 Uhr die kostenfreie Bereitstellung von Stellplätzen für Kunden und Besucher vor. Abends und nachts sowie an den Wochenenden sind alle Stellplätze ausnahmslos den Bewohnern vorbehalten. Im östlich angrenzenden Gebiet ist das Parken für Nichtbewohner montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 23 Uhr kostenpflichtig. Dabei ist das Parken auf zwei Stunden begrenzt.

Wer hat Anspruch auf Bewohnerparken ?

„Anspruch auf einen Parkausweis hat, wer in diesem Bereich wohnt, mit Hauptwohnsitz dort amtlich gemeldet ist und über ein eigenes Fahrzeug mit grüner Feinstaubplakette verfügt“, erläutert Helmut Loris, Leiter des Ordnungsamtes. Möglich sei auch, die dauerhafte private Nutzung eines solchen Pkws nachzuweisen. Als Bescheinigung hierfür gilt auch ein Vertrag mit einer Carsharing-Firma. Anträge werden im Sachgebiet Genehmigungen, im Technischen Rathaus, Prager Straße 136, Haus A, Zimmer A.4.016. bearbeitet. Im September kann der Bewohnerparkausweis zudem mittwochs zwischen 14 und 20 Uhr beim Bürgerverein Waldstraßenviertel in der Hinrichsenstraße 10 beantragt werden.

Wofür wird das Geld aus der Parkraumbewirtschaftung verwendet?

Die Stadt rechnet mit Einnahmen von 4,42 Millionen Euro. Das Geld wird für die Instandhaltung von Fußwegen sowie für Fußgängerüberwege, zur Schulwegsicherung und zur Instandhaltung der bewirtschafteten Parkflächen verwendet: Markierungen, Entleerungen durch Fachfirmen, Betrieb und Neubeschaffung von Parkautomaten.

Weitere Viertel werden geprüft

Befürchtet wird, dass die Fremdparker künftig in benachbarte Gebiete ausweichen. Deshalb erwägt die Stadt, Bewohnerparken auch für das Bachstraßenviertel zu prüfen. In anderen Stadtteilen – etwa in der östlichen Vorstadt rund ums Graphische Viertel – haben Anwohner ebenfalls den Wunsch auf Bewohnerparken geäußert.

Von Mathias Orbeck