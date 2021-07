Leipzig

Im Waldstraßenviertel stehen die Zeichen erneut auf Sturm: Der Verwaltungsausschuss des Stadtrates hat grünes Licht für die Einführung eines überarbeiteten Bewohnerpark-Konzepts gegeben. Ein erster Vorstoß war im August 2020 vom Sächsischen Oberverwaltungsgericht Bautzen (OVG) in der Zone E gekippt worden. In den neuen Plan hat das Rathaus allerdings nur die bisherige Parkzone E in zwei Gebiete E und G aufgeteilt – und keine der vielen Korrekturen aufgenommen, die Bewohner des Viertels gefordert hatten. Die Betroffenen fahren inzwischen schwere Geschütze gegen die Stadtverwaltung auf: Das neue Bewohnerparken dürfe nicht als Blaupause für weitere Bewohnerparkgebiete in Leipzig dienen, fordert zum Beispiel die Initiative „Parken im Waldstraßenviertel“. „Dieses unfaire Modell sollte in Leipzig keine Schule machen.“

„Einführung dauert zehn Wochen“

Obwohl der Verwaltungsausschuss bereits am 7. Juli den Oberbürgermeister beauftragte, kann im Rathaus derzeit niemand sagen, ab welchem Stichtag das neue Bewohnerparken gelten wird. Für die Einführung würden rund zehn Wochen benötigt, verlautbarte die Stadtverwaltung jetzt auf LVZ-Anfrage. „Das Ordnungsamt informiert die Bewohner in einem Schreiben über den Beschluss und stellt dann auch die neuen Bewohnerparkausweise und Ausnahmegenehmigungen aus.“

Die Initiative „Parken im Waldstraßenviertel“ wollte erreichen, dass sich die Stadt bei ihrem neuen Konzept an dem „sehr gut funktionierende Parkkonzept des Berliner Luisenviertels“ orientiert. Dort würden insbesondere leichter Ausnahmegenehmigungen erteilt und Bewohner mit Zweitwohnsitz im Viertel gleichberechtigt behandelt, heißt es. Im Rathaus sieht man das anders: In Leipzig sei der Grundsatzbeschluss des Stadtrates für das Bewohnerparken zu berücksichtigen und es gebe teilweise andere örtliche Verhältnisse, ist dort zu hören. Ein Bewohnerparkgebiet in einer anderen Stadt könne „keine Blaupause“ für andere Gebiete sein. „Das Defizit an Stellplätzen im Waldstraßenviertel lässt kein Mehr an Ausnahmegenehmigungen zu“, unterstreicht die Sprecherin der Stadt.

Ausweise werden gebührenfrei umgetauscht

Unzufrieden sind die Kritiker der Stadt auch damit, wie das Rathaus die in der Vergangenheit kostenpflichtig vergebenen Ausnahmegenehmigungen rückabwickelt. Statt die verauslagten Kosten von 250 Euro je Genehmigung unbürokratisch zurück zu erstatten, müsse umständlich begründet werden, warum man die Gebühren zurück haben möchte. „Das ist unverständlich, da die Erhebung dieser Gebühren auf einer Grundlage erfolgte, die vom Gericht kassiert wurde“, sagt Juliane Hauschild, Sprecherin der Initiative „Parken im Waldstraßenviertel“. „Die Gebühren wurden also unrechtmäßig vereinnahmt.“

Im Rathaus wird betont, dass bei der Rückerstattung „rechtliche Vorgaben im Verwaltungskostengesetz“ eingehalten werden müssten. Außerdem sei jetzt geplant, dass die Inhaber von alten Bewohnerparkausweisen und Ausnahmegenehmigungen jetzt die neuen Ausweise und Genehmigungen gebührenfrei erhalten.

Für Unmut sorgt im Waldstraßenviertel auch, dass die Stadt mit den Parkberechtigungsscheinen geizt. Diese Scheine würden unter anderem dringend von Ärzten, Physiotherapeuten, Steuerberater, Rechtsanwälte und soziale Dienste wie Pflegedienste oder Hebammen benötigt, die im Viertel arbeiten, heißt es. „Die Schließung von Arztpraxen, von Gesundheitsdiensleistern, von kleinen Läden, sowie die Aufgabe der Wohnungen von Nebenbewohnern, die beruflich bedingt in Leipzig leben, macht unser beleibtes Viertel kaputt“, warnt Hauschild. Es sei der falsche Weg, „die Anwohner zu zwingen, auf das Auto zu verzichten, indem wichtige Verkehrstrassen verengt werden, das Parken verteuert und beschränkt wird und Stellplatznachweise für Neubau- oder Sanierungsprojekte massiv nach unten geschraubt werden“. Hauschild: „Wir wollen ein tragfähiges Konzept für alle, die im Waldstraßenviertel leben und arbeiten.“

Im Rathaus heißt es, die aktuelle Parksituation im Viertel biete „keinen großen Handlungsspielraum“. Insgesamt stünden dort einschließlich des Stadionvorplatzes 3038 Stellplätze zur Verfügung, denen 3572 zugelassen Fahrzeuge gegenüberstehen. Die von Gewerbetreibenden geforderten Ausnahmegenehmigungen für weitere 1200 Fahrzeuge würden das Delta auf rund 1700 Stellplätze vergrößern.

Parkflächen könnten noch knapper werden

Die Initiative warnt auch schon vor einer weiteren Zuspitzung der Parkprobleme: Wenn demnächst der Stadionvorplatz umgestaltet wird, werde dort die Zahl der kostenfreien Stellplätze von rund 450 auf 87 zurückgehen. „Der Parkdruck wird sich dann für alle Gruppen, die keine Ausnahmegenehmigungen erhalten, aber auch für die Anwohner, die dorthin ausweichen, wenn trotz Bewohnerparkzone am Abend kein Parkplatz mehr verfügbar ist, massiv verschärfen“, prophezeit Sprecherin Hauschild.

Im Rathaus will man diese Zahlen nicht bestätigen. Dafür wird betont, dass man an einem „Rahmenplan für den öffentlichen Raum im Stadionumfeld“ arbeite, mit dem auch zusätzliche Parkflächen gewonnen werden sollen, die den Verlust der Stadion-Stadionstellplätze zumindest teilweise kompensieren sollen.

Ob dies den Parkplatzstreit entschärfen kann, ist allerdings zweifelhaft. „Wir wissen, dass es wieder Klagen vor Gericht geben wird“, sagt Hauschild. Auch Kläger, die ihre Klagen zwischenzeitlich ruhen ließen, würde diese wieder aktivieren. Die Stadt nehme offenbar in Kauf, das Geld der Steuerzahler unnötig für Rechtsstreite auszugeben. Auch die Gerichte hätten noch nicht vollumfänglich geprüft, ob im Konzept weitere juristische angreifbare Punkte bestehen. So laufe zum Beispiel noch ein bereits anhängiges Hauptsacheverfahren.

Rathaus hält Konzept für „gerichtsfest“

Das Rathaus sieht die Forderung des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts mit dem neuen Bewohnerparkkonzept vollständig umgesetzt. Dadurch sei der neue Vorstoß„rechtlich gesichert“, heißt es dort. Dennoch sei es natürlich möglich, dass das Konzept erneut rechtlich angegriffen wird, räumt die Stadt ein. „Aber auch aus diesem Grund liegt es nahe, keine Regelungen aufzunehmen, die in der Bewertung der Verwaltung als nicht zulässig und damit nicht gerichtsfest erscheinen“, so die Sprecherin.

