„Wall of Fame“: Legale Graffiti-Wand in Leipzig-Paunsdorf

Leipzig-Paunsdorf

Die Buchstaben zum Tanzen bringen. Das wollen die Graffiti-Sprayer Risk und Fiez, die ihre richtigen Namen gegenüber der LVZ nicht verraten wollen. Auf der neuen Graffiti-Wand vor dem Paunsdorfer Jugendtreff im Bürgerpark im Grünen Bogen haben sie jetzt auf 100 Quadratmetern Fläche die Gelegenheit, genau das zu tun – und das völlig legal. „Das ist sensationell“, erklären die Sprayer bei der Eröffnung. „Es war schon lange unser Plan, dass das legal wird. Wir sind eh oft im Park, grillen hier, und haben jetzt eine Fläche, auf der wir uns ausprobieren können.“

„Kein Freifahrtschein für die Szene“

Grundlage für die „Wall of Fame“ bildet ein Beschluss des Leipziger Stadtrates aus dem Jahr 2015, der die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Graffitiverein Leipzig und dem Verein Urban Souls zu mehr Graffitiprävention und Bereitstellung legaler Spray-Flächen anhält. Rüdiger Dittmar vom Amt für Stadtgrün und Gewässer erklärt bei der Eröffnung: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem Graffitiverein Leipzig und mit der Szene in Kontakt zu kommen.“ Gleichzeitig betont Dittmar, dass die „Wall of Fame“ kein Freifahrtschein für die Szene ist. „Wir wollen auch deutlich machen, dass wir illegale Graffiti nicht akzeptieren. Die ,Wall of Fame’ bietet Raum für Dialog und Veränderung in der Stadt.“

Einweihung der Graffitiwand „Wall of Fame“ im Grünen Bogen in Leipzig-Paunsdorf. Rüdiger Dittmer vom Amt für Stadtgrün und Gewässer (Mitte) mit Sascha Kittel (l.) und Dirk Moll (r.) vom Graffitiverein Leipzig. Quelle: André Kempner

Kosten entstanden für die neue Graffiti-Fläche keine, da die Wand im Park bereits vorhanden war. Lediglich ein Schild, das auf die „Wall of Fame“ hinweist und ein Container speziell zur Entsorgung von Spraydosen wurden aufgestellt.

Polizei begrüßt das Projekt

Unterstützt wird das Projekt auch von der Polizei, die ebenfalls bei der Eröffnung anwesend war. „Wir begrüßen die Graffiti-Wand sehr“, erklärt Bürgerpolizist Tino Chemnitz. Denn die Wand führe Jugendliche und Sprayer aus der Illegalität. „Aufgrund des Straffverfolgungszwangs sind wir bei illegalen Sprayungen dazu angehalten, Anzeige zu erstatten. Das entfällt hier natürlich.“

Es sei denn, die Graffiti-Wand wird für illegale Motive missbraucht. Sascha Kittel von der Koordinierungsstelle Graffiti Leipzig findet diese Sorge jedoch unberechtigt. „Wir haben bei anderen ,Walls of Fame’ keine solchen Motive feststellen können. Bisher haben sich die Flächen immer selbst reguliert“, erklärt Kittel. Er setzt darauf, dass der Großteil der Jugendlichen und Sprayer dies nicht dulden. „Sollte ein Hakenkreuz oder so auftauchen, waren die bisher immer ganz schnell übersprüht.“

Junge Leute können öffentlichen Raum gestalten

Vorangetrieben haben das Projekt auch die Paunsdorfer Sozialarbeiter Kathi Diehl, Johannes Weise und Sascha Golais. Sie begrüßen, dass die Graffiti-Wand Sprayer und Jugendliche entkriminalisiert und ein niedrigschwelliges Kulturangebot schafft: „Wir finden es cool, wenn junge Leute sich im öffentlichen Raum entfalten und ihn gestalten können“, so Diehl. Und wieso heißt die Wand „Wall of Fame“? Der Name beruht auf einem internationalen Sprayer-Kodex. „Die Grundidee ist, dass die Besten ihres Fachs zeigen, was sie können. Es geht darum, Qualität zu betonen“, erklärt Kittel. „Wer neu in der Szene ist und ein schlechtes Graffito an die Wand sprüht, wird ziemlich schnell merken, dass es auch bald wieder durch ein höherwertiges Motiv ersetzt sein wird.“ So konkurrierten stets die besten Sprayer der Gegend um den besten Platz auf der Wand.

Die Graffiti-Wand im Bürgerpark Paunsdorf ist die vierte „Wall of Fame“ in Leipzig. Weitere Wände stehen an der Antonienbrücke zwischen Plagwitz und Grünau, am Heizhaus Grünau und am Werk 2 in Connewitz.

Von Bastian Schröder