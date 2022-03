Leipzig

In der Leipziger Innenstadt soll es in diesem Jahr drei verkaufsoffene Sonntage geben: Wie aus einem Verwaltungsvorschlag, der in die Ratsversammlung eingebracht werden soll, hervorgeht, soll Kundinnen und Kunden an drei Tagen Ende des Jahres der Besuch von Geschäften in der City möglich sein. Demnach handelt es sich um:

den 2. Oktober anlässlich der 45. Leipziger Markttage

anlässlich der 45. Leipziger Markttage den 4. und 18. Dezember anlässlich des Leipziger Weihnachtsmarkts.

Sollte der Stadtrat dem Vorschlag seine Zustimmung erteilen, dürfen die Läden an diesen Tagen von 12 bis 18 Uhr öffnen.

Gericht hat Öffnungen in der Vergangenheit bereits gekippt

Einer Ladenöffnung am Sonntag sind laut Rechtsprechung enge Grenzen gesetzt: So hatte das Sächsische Oberverwaltungsgericht in Bautzen Ladenöffnungen an Sonntagen in der Vergangenheit bereits untersagt. Das sächsische Gesetz über die Ladenöffnung erfordert stets einen besonderen Anlass für die Sonntagsöffnung. Im März 2018 wollte die Stadt die Geschäfte am Buchmesse-Sonntag öffnen – das Gericht entschied gegen die Stadt. Auch 2017 klagte die Gewerkschaft Verdi erfolgreich gegen zwei verkaufsoffene Sonntage.

Einen besonderen Anlass sieht die Stadt Leipzig nun als gegeben: Die Markttage und der jährlich von rund 2,3 Millionen Besuchern frequentierte Weihnachtsmarkt seien „eine der wichtigsten vergleichbaren Veranstaltungen in Mitteldeutschland“. Allein an Sonntagen besuchten rund 120.000 Menschen den Weihnachtsmarkt.

Von flo/LVZ