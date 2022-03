Leipzig/Kiew

Die schrecklichen Nachrichten aus Kiew gehen denjenigen Leipzigerinnen und Leipzigern besonders nahe, die private Kontakte in die Partnerstadt pflegen. Renate Voigt zum Beispiel, die Vorsitzende des Vereins Ukraine-Kontakt, der aktuell die Hilfen in Leipzig mit koordiniert. Im LVZ-Interview schildert sie, welche Nachrichten sie von ihren Freundinnen und Freunden erhält und wie sie selbst auf den Krieg in der Ukraine blickt.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur Person Renate Voigt (69) ist Vorsitzende des Vereins Ukraine-Kontakt. Sie hat Slawistik, Russisch sowie Polnisch studiert und einen Abschluss als Dolmetscherin für Russisch und Polnisch. Anschließend war Renate Voigt in der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft tätig. Dort kümmerte sie sich um Kontakte in die Region Kiew, die Betreuung von Touristen, die Organisation von Freundschaftstreffen sowie von Reisen – darunter Schifffahrten von Kiew bis Odessa und zur Krim.

Sind bislang alle Ihre Freunde unversehrt geblieben?

Ich habe ständigen Kontakt zu rund 20 Leuten. Etwa die Hälfte von ihnen hat die Stadt verlassen, zurzeit geht es allen gut. Meine beste Freundin Maria hält sich in der Westukraine auf. Karpik, ein Lehrer, der schon als Student Besuchergruppen nach Leipzig gebracht hat, ist momentan in Sicherheit. Mein Freund Vladik, ein Fotograf, und unser Busfahrer Kolja sind es zum Glück auch. Kolja hat etliche Kindergruppen zwischen Sachsen und der Ukraine transportiert und betreut noch immer Bürgerreisen.

Und wie geht es Ihren Freunden?

Alle plagt diese böse Ungewissheit: Was passiert mit Kiew? Wie schlimm kann es noch kommen? Zugleich sind sie sehr standhaft und lassen sich nicht unterkriegen. Alle versuchen aber, ihre Kinder und ihre Familien rauszubekommen – in die Dörfer rings um Kiew oder noch weiter in den Westen.

Von Herzen bei den Menschen in der Ukraine: Renate Voigt (69) vom Leipziger Verein Ukraine-Kontakt. Quelle: André Kempner

Wie ist Ihnen selbst zumute, seit in der Ukraine und in Kiew Krieg herrscht?

Bei mir klingelt pausenlos das Telefon, ich funktioniere rational. Aufgenommen und verinnerlicht habe ich das alles noch nicht. Ich kann es immer noch nicht richtig glauben. Einige meiner Freunde hatten schon früher gesagt: Da kommt was, Putin wird uns überfallen. Ich habe all das nicht für möglich gehalten. Bürgermeister Vitali Klitschko hat in den vergangenen Jahren viel für Kiew getan, es ist eine tolle europäische Stadt geworden. Im Herbst waren wir zuletzt mit einer Leipziger Delegation dort und haben unter anderem die Gedenkstätte Babyn Jar besucht. Dort wurden im September 1941 innerhalb von 48 Stunden mehr als 33.000 jüdische Frauen, Männer und Kinder von der Wehrmacht ermordet. Diese Gedenkstätte wurde nun bombardiert. Es ist einfach furchtbar.

Was können die Leipzigerinnen und Leipziger tun – außer zu spenden oder Unterkünfte für flüchtende Menschen aus der Partnerstadt zur Verfügung zu stellen?

Wir sind Partner der stadtweiten Hilfsaktion für Kiew. Bitte nicht den Keller ausräumen, sondern gezielt helfen. Auf der Seite www.leipzig.de steht alles, was aktuell gebraucht wird. Im Moment werden unter anderem dringend medizinisches Material und Funkgeräte benötigt – die Mobilfunknetze funktionieren nicht überall und sind teils zerstört. Davon abgesehen: Es gibt viele Verbindungen zwischen Leipzigern und Kiewern, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind – aus den Aufenthalten für Kinder aus Tschernobyl, aus Schüleraustauschen und Bürgerreisen, sogar noch aus betrieblichen Kontakten zu DDR-Zeiten. Und auch, wenn manche Kontakte vielleicht etwas eingeschlafen sind, möchte ich ganz deutlich sagen und allen zurufen, die vielleicht noch zögern: Meldet Euch einfach, ruft an, schreibt eine Mail! Sagt „Hallo, wir denken an Euch“. Es braucht keine großen Versprechen, es hilft so viel, wenn solche Zeichen kommen. Das wird mir immer wieder gesagt.

Kommt dort an, wenn Menschen in Leipzig oder Berlin demonstrieren und auf die Straße gehen?

Ja, das wird sehr wohl wahrgenommen. Ich habe ein Foto vom Friedensgebet aus der Leipziger Nikolaikirche nach Kiew geschickt. Ein Mitarbeiter der Stadt hat sich dafür sehr bedankt. Er sagte, dass ihm das sehr viel bedeutet und ihm Hoffnung gibt.

Wie blicken Sie in die Zukunft?

Putin hat sich verrechnet, dabei war klar, dass die Ukrainer ihn nicht mit wehenden Fahnen als Befreier feiern. In Kiew sind alle dabei, wenn es darum geht, ihre Stadt zu verteidigen, es stehen alle dahinter. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass es nicht noch schlimmer wird, dass die Bevölkerung nicht direkt angegriffen wird. Und ich hoffe sehr, dass Putin es nicht schafft, Hass zwischen den Menschen zu entflammen. Gerade in der Ukraine gibt es so viele menschliche Verbindungen mit Russland und Belarus – über Familien, Freundschaften, aus dem Studium. Wenn wir hier Studentengruppen aus Kiew haben, sind da auch Russen dabei. Das spielte bislang gar keine Rolle. Das darf um Gottes Willen nicht kaputt gehen, das möchte ich mir nicht vorstellen. Am 20. und 21. Mai war eine Reise von Leipzigern nach Kiew geplant. Ich will das einfach noch nicht absagen.

Der Verein Ukraine-Kontakt Der Verein Ukraine-Kontakt wurde 1999 aus dem Verein Osteuropa-Kontakt (gegründet 1991) heraus aus der Taufe gehoben. Seitdem wurde er zu einem zentralen Pulsgeber für die Städtepartnerschaft mit Kiew. Nachdem der Verein viele Jahre Kontakte in die gesamte Ukraine aufgebaut hatte, konzentriert er sich inzwischen auf die Zusammenarbeit mit der Hauptstadt. Seine Aufgabe sieht der Verein in erster Linie in der Anbahnung und Vermittlung von Kontakten sowie Schüleraustauschen. So ist eine Schulpartnerschaft zwischen der Schkeuditzer Lessing-Oberschule und der 149. Oberschule in Kiew entstanden. Etliche Leipziger Vereine und Einrichtungen pflegen Verbindungen zu jeweils ähnlichen Gruppen in der Ukraine: der Sportclub Motor Gohlis-Nord (MoGoNo), der Anker oder das Kreativitätszentrum zum Beispiel. Außerdem werden Bürgerreisen organisiert. Die Vereine Osteuropa-Kontakt und Ukraine-Kontakt haben zwischen 1991 und 2002 nach Schätzung der Vorsitzenden Renate Voigt knapp 10.000 Kinder aus Kiew und Umgebung für Aufenthalte nach Sachsen geholt, teils auch aus Belarus. Anfangs ging es dabei vor allem um Erholungszeiten für junge Leute aus der Umgebung rund um das havarierte Atomkraftwerk von Tschernobyl, dann um sozial schwache Familien. Die Kinder wurden an den Wochenenden durch einen Stamm von rund 100 Gastfamilien betreut. Bis heute bestehen Kontakte aus dieser Zeit. Ukraine-Kontakt zählt aktuell 23 Mitglieder. Sein Pendant ist der Verein Haus Leipzig in Kiew.

Renate Voigt gehört zu den Teilnehmern beim LVZ-Talk am Donnerstag, 3. März, ab 18 Uhr in der LVZ-Kuppel. Es geht um den Krieg in der Ukraine und dessen Folgen. Die Debatte wird auf lvz.de gestreamt. Zudem können bis zu 50 Besucherinnen und Besucher vor Ort dabei sein. Anmeldung unter www.lvz.de/ukrainetalk. Zuschauer können live Fragen stellen – oder vorab per E-Mail unter newsdesk@lvz.de (Betreff: LVZ-Talk), bei Facebook oder via Twitter unter dem Hashtag #LVZTalk.

Von Björn Meine