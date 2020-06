Leipzig

Jedes Jahr muss die LVZ von neuen Unfallopfern berichten, die auf der Jahnallee schwer verletzt wurden oder gar verstorben sind. Betroffen sind vor allem Radfahrer und Fußgänger, wie zuletzt im Mai vergangenen Jahres.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND) und der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club ( ADFC) warten darauf, dass nun Taten seitens der Stadt folgen. Am Dienstagmorgen haben sie daher eine Aktion unter dem Motto „Gedenktag zu ’zeitnah’“ gestartet, bei der sie für zwei Stunden auf der Zeppelinbrücke an der Jahnallee für Fahrradfahrer eine Fahrspur der Straße abtrennten.

Wann lässt die Stadt Taten folgen?

„Die Stadtverwaltung Leipzig hat am 22. Mai angekündigt, ’zeitnah’ an der Zeppelinbrücke beidseitig Radstreifen anzulegen. Bisher ist immer noch nichts passiert“, sagt Volker Holzendorf, der an der Aktion beteiligt war. Er ist der Initiator der Petition „Sicheren Radverkehr in der inneren Jahnallee in Leipzig ermöglichen“. Die Petition war erfolgreich, worauf sich die Stadt zum Handeln bereit erklärte – eigentlich.

In seiner Ankündigung teilte das Verkehrs- und Tiefbauamt mit, es wisse von dem „schon länger bestehenden Konfliktpotenzial an dieser Engstelle zwischen Fußgängern und Radfahrern“. Es räumte aber ein, dass zunächst temporäre Radwege in beiden Richtungen gelb markiert und nach einem festgelegten Zeitraum evaluiert werden müssten. An vielen Hauptstraßen seien umfangreiche Abstimmungen nötig, bevor der Straßenraum neu aufgeteilt werde.

„In der Stadtverwaltung scheint ’zeitnah’ nicht diesem Jahrzehnt zu bedeuten.“

Warum wartet das Amt ab mit der ersten temporären Gelbe-Streifen-Phase, fragt sich auch Josephine Michalke, stellvertretende Vorsitzende des BUND Leipzig, denn gerade jetzt sei er umso nötiger: „Corona ist noch mitten unter uns. Deswegen brauchen gerade Radfahrende und zu Fuß Gehende mehr Platz auf Leipzigs Straßen, um die wichtigen Abstandsregeln einzuhalten.“

Nun, da das Verkehrsaufkommen mit den Lockerungen wieder ansteigt, wächst auch gleichzeitig die Gefahr von Unfällen, wie sich diesen Montag auf der Brandenburger Straße sowie am vergangenen Montag auf der Zwickauer Straße gezeigt hat.

Bei der Jahnallee bedeute normaler Verkehr „über 6.000 Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer“, die zwischen der Innenstadt und Lindenau pendelten, sagt Rosalie Kreuijer vom ADFC Leipzig. Sie fordert: „Ein drei Meter breiter Radweg, wie wir ihn am 30. Juni aufbauen, ist deswegen schon heute notwendig, um die Massen an Verkehr zu bewältigen.“

Auf Anfrage der LVZ erklärt das Verkehrs- und Tiefbauamt, dass die Umsetzung des temporären Radweges auf Anfang August verschoben werden muss. Der Grund: „Neben Markierungsarbeiten müssen auch bauliche Veränderungen vor Ort vorgenommen werden, die erst dann sinnvoll und nachhaltig umsetzbar sind, wenn die geplanten Arbeiten der LVB vor Ort abgeschlossen sind.“

Von Pauline Szyltowski