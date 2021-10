Wann kommt in Leipzig WLAN in Straßenbahnen und Bussen?

Leipzig

Der Modernisierungsmotor der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) läuft auf Hochtouren: Mit immer mehr neuen und komfortableren Straßenbahnen und Elektrobussen will der kommunale Nahverkehrsunternehmen bei seinen Kundinnen und Kunden punkten. Doch in Sachen WLAN herrscht bei den LVB im Gegensatz zu anderen Verkehrsunternehmen Funkstille. Aber wie lange noch?

„Die LVB arbeiten an einem noch stärker kundenorientierten Leistungsangebot, um wirtschaftliche Lösungen für die zahlreichen Anforderungen des Nahverkehrsplans auch in Zukunft anbieten zu können“, schreibt Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) jetzt in einer Antwort auf eine Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion zur Wettbewerbsposition der LVB im mitteldeutschen Raum.

So werde im Rahmen einer Hardware-Umstellung für die Datenkommunikation der Fahrzeuge im Jahr 2022 auch „ein WLAN-Zugang für Fahrgäste geplant“. Dies solle sämtliche Fahrzeuge der Flotte betreffen und „ist nicht auf neu zu beschaffende Fahrzeuge beschränkt“.

LVB wollen nächstes Jahr Fahrzeugflotte an 5G-Netz anpassen

Was dies genau bedeutet, dazu befragte LVZ den Sprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe, Marc Backhaus. „Wir werden im kommenden Jahr die IT-Infrastruktur in unseren Fahrzeugen überarbeiten und an den Mobilfunkstandard 5G anpassen“, erläuterte er.

„Dabei werden wir auch prüfen, was technisch und wirtschaftlich möglich ist, um in den Straßenbahnen und Bussen einen kostenlosen Zugang zum Internet bereitstellen zu können. Unser Anspruch ist dabei ganz klar: Die Nutzung muss für unsere Fahrgäste kostenlos sein und wir wollen auch nicht – wie private Anbieter – mit den Daten unserer Kundinnen und Kunden Geld verdienen.“ 5G spiele für die LVB eine große Rolle – „zum Beispiel bei der Einführung von teilautonomen Fahrerassistenz-Systemen oder in der Logistik“.

Offenes WLAN-Netz nur an Haltestellen in der Innenstadt

Das bisherige WLAN-Angebot ist in Leipzig lediglich auf das Zentrum beschränkt. „Bereits heute gibt es an allen Haltestellen in der Innenstadt ein offenes WLAN-Netz“, so Backhaus. „Wir sind natürlich bestrebt, diesen Service auszuweiten, weil wir mehr digitale Services für unsere Fahrgäste anbieten wollen. Wir haben allerdings auch noch große Investitionen in neue Fahrzeuge und Gleise zu finanzieren, sodass am Ende entschieden werden muss, welche Maßnahme Vorrang vor einer anderen hat.“Die Hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra beispielsweise rüsten gegenwärtig ihre Haltestellen und Fahrzeuge mit WLAN aus. Bis 2023 sollen dann die Fahrgäste in Leipzigs Partnerstadt überall kostenlos surfen können. Möglich wurde dies allerdings nur, weil das niedersächsische Wirtschaftsministerium das WLAN-Projekt mit 4,6 Millionen Euro fördert.

Von Klaus Staeubert