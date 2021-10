Leipzig

Der Promi-Aufmarsch am Roten Teppich war in vollem Gange, da setzten sich zwei bullige Security-Männer in Bewegung quer über den Augustusplatz. Es schien so, als wollten sie einen besonderen Gast in Empfang nehmen und ihm Geleitschutz geben. Unter den Medienvertretern machte ein elektrisierendes Gerücht die Runde: Till Lindemann, der Frontmann von „Rammstein“, werde als Ballgast erwartet. Als Allerletzter solle er kommen. Konnte das sein? Ganz Leipzig, ganz Deutschland, ja die ganze Welt wartet seit zwei Jahren auf Till Lindemann, das heißt auf die zweimal verschobene Konzerttour von „Rammstein“. Und dann kommt der 58-jährige gebürtige Leipziger so einfach auf den Leipziger Opernball? In Zivil? „Heute haben wir alle Ballkleidung an, aber eigentlich sind wir doch alle Rammstein-Fans“, wurde mit einer gewissen Sehnsucht gewitzelt.

Lindemann bei der Fenger-Group?

Nun – Till Lindemann kam nicht. Noch nicht. Oder gar nicht. Oder doch? Der Platz an Tisch 8 im Saal blieb lange leer. An diesem Tisch saß die Fenger-Gruppe, ein Baustoff- und Transportunternehmen aus Kemberg bei Wittenberg. Sponsor des Leipziger Opernballs und bedeutender Sponsor von RB Leipzig. Maxi Fenger, die äußerst attraktive junge Geschäftsführerin des Unternehmens und Tochter des Firmengründers, soll Tills neue Freundin sein. Wurde erzählt – aber auch das nur ein unbestätigtes Gerücht.

Der Mann an der Seite von Maxi Fenger flüstert ihr nicht etwas ins Ohr, wie man meinen könnte. Sondern er geht in Deckung hinter ihrem Rücken, als er merkt, dass Kameras auf ihn gerichtet sind. Quelle: Volkmar Heinz

Irgendwann kurz vor Mitternacht war der Platz dann plötzlich besetzt. Von einem ziemlich schrägen Typen: Sowohl seiner Perücke als auch dem Schnauzbart sah man deutlich an, dass sie unecht waren. Auch die Brille diente eher der Verkleidung des Mannes. Seine Jacke wiederum – schwarz mit auffälligen gelben Mustern – ging problemlos als Künstler-Outfit durch. Bei den Gastgebern von der Opernball-GmbH: Lauter Fragezeichen in den Gesichtern, keine Antworten.

Till Lindemann im „Rammstein“-Look – so kennen und lieben ihn die Fans weltweit. Quelle: Christophe Gateau

Aus gebührender Entfernung wurde der mysteriöse Gast von Pressefotografen mit großen Objektiven fotografiert. Einer ging direkt hin zum Tisch 8, wollte um ein Foto bitten – sofort tauchte der schräge Typ hinter dem Rücken von Maxi Fenger ab. Der Fotograf wurde weggeschickt, durfte keine Bilder machen. Der schräge Typ war sogar richtig sauer: Er stand vom Tisch auf, ging hin zu dem Pressemann, packte ihn am Ärmel: „Ich habe dir doch eben gesagt, du sollst mich nicht fotografieren!“

Welcher Ballgast reagiert so, an einem solchen Abend, an dem das ganze Haus voller Fotografen ist? Da gibt es eigentlich nur eine sinnvolle Erklärung: Ein Prominenter, ein Superstar, der unerkannt bleiben will. Und der gleichzeitig weiß, dass seine Verkleidung dafür zu schlecht ist und er aufgeflogen ist. War es Till Lindemann? Das Rätsel um den Gast an Tisch 8 bleibt ungelöst.

Von Kerstin Decker