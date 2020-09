Leipzig

Das Wetter in Leipzig und Sachsen wird in den kommenden Tagen wieder wärmer und sommerlicher. Wie der Deutsche Wetterdienstes (DWD) am Dienstag erklärte, wird eine Warmfront für milderes Wetter sorgen. Am Mittwoch soll es in Leipzig bis zu 25 Grad warm werden. Die Nächte werden allerdings mit etwa 14 Grad Celsius eher kühl. Es bleibt bedeckt, aber trocken.

Erst am Donnerstagvormittag ist wieder mit ein wenig Regen zu rechnen, der für eine leichte Abkühlung sorgt. Die Höchsttemperaturen liegen dann nur noch bei etwa 20 Grad. Nachts kühlt es bis auf 10 Grad ab. Zum Wochenende sorgt Hoch Jurij erneut für Temperaturen weit oberhalb von 20 Grad. So rechnet der DWD am Freitag mit Tageshöchstwerten von 23 Grad, nachts um die 13 Grad. Am Samstag sollen die Werte auf bis zu 25 Grad steigen. Es bleibt weiter trocken und sonnig mit einigen Wolken.

Auch die kommende Woche soll freundlich werden. „Es sieht so aus, als ob die Temperaturen weiter hochgehen“, prognostiziert Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig. 27 bis 28 Grad könnten in einem verfrühten Altweibersommer erreicht werden.

Von joka/dpa