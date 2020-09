Zum bundesweiten Warntag sollte auch in Leipzig um Punkt 11 Uhr ein Probealarm losgehen. Doch Warn-Apps wie NINA blieben zunächst stumm. Was ist schief gelaufen?

10.09.2020, Sachsen, Dresden: Eine Mitteilung der Notfall-Informations- und Nachrichten-App "Nina" des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wird auf einem Smartphone dargestellt. Sachsen beteiligt sich am bundesweiten Warntag. Sämtliche Warnmittel in den Landkreisen und Kommunen sollen getestet werden. Der bundesweite Warntag soll nach der Premiere in diesem Jahr künftig jährlich an jedem zweiten Donnerstag im September durchgeführt werden. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild/d