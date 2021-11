Leipzig

Warnstreik am Uniklinikum Leipzig (UKL): Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten aufgerufen, am Dienstag von 6 bis 22 Uhr die Arbeit niederzulegen. „Vom OP-Personal bis zum Hausmeister sind alle aufgefordert, sich zu beteiligen“, sagt Gewerkschaftssekretärin Julia Greger. Sie rechnet mit 100 bis 200 Teilnehmenden. Der Warnstreik begann am Morgen mit einer Aktion vor dem Hauptgebäude der Klinik in der Liebigstraße.

GEW führt digitale Streiklisten – Protest der Studierenden

Auch das Personal an den Hochschulen sowie bei der Landesdirektion ist zum Warnstreik aufgerufen. Hauptforderung ist eine Entgeltanhebung um 300 Euro für alle Beschäftigten. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und Verdi Sachsen rufen ihre tarifbeschäftigten Mitglieder zu ganztägigem Warnstreik auf.

Die GEW Sachsen will angesichts der hohen Corona-Inzidenzen im Freistaat digitale Streiklisten führen und keine Streikenden in Präsenz zusammenrufen. Es soll sich stattdessen auf einer Online-Streikversammlung getroffen und auf diesem Wege den angemessenen Forderungen der Hochschulbeschäftigten Ausdruck verliehen werden. Es werden aber auch Streikpunkte vor dem Uni-Campus am Augustusplatz und anderen Einrichtungen der Universitäten eingerichtet. Studierende protestieren ab 15 Uhr gegen Kürzungen an der Uni Leipzig am Kurt-Masur-Platz, kündigte der Leipziger Studierendenrat an.

Keine leichte Entscheidung

Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, erklärte Julia Greger mit Blick auf Kritik am Zeitpunkt der Arbeitsniederlegung in der Uniklinik wegen der aktuellen Corona-Lage. „Ein Streik kommt nie passend, die Situation ist immer angespannt.“ Die Corona-Bereiche seien deshalb vom Streikaufruf ausgenommen – ebenso wie sensible Bereiche der Kinderstationen sowie die Versorgung von Palliativ- und Onkologie-Patienten.

Eine Notdienstvereinbarung habe der UKL-Vorstand nicht abschließen wollen und die Verantwortung damit an die Gewerkschaft delegiert, so Greger. „Wir setzen die Notdienstvereinbarung jetzt einseitig um.“ Die Besetzung entspreche mindestens einem Sonn- oder Feiertagsdienst. Bei Unterbesetzungen werde kurzfristig nachgesteuert.

Von Björn Meine, thl