Warnstreik in Leipzig: Kita-Beschäftigte fordern mehr Personal

Leipzig

„Die Bedingungen sind katastrophal“, sagt Xenia Weber. In ihrer Gruppe betreuen vier Erzieherinnen 40 Steppkes – darunter auch Integrationskinder, berichtet die 36-Jährige, die in einer Leipziger Einrichtung tätig ist. Xenia Weber ist eine von rund 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Kundgebung, zu der die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi anlässlich des Kita-Warnstreiks am Donnerstag auf den Richard-Wagner-Platz eingeladen hat. Hintergrund: Auch die zweite Tarifverhandlungsrunde für die rund 330.000 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst ist ohne Ergebnis geblieben. Verdi fordert vor allem mehr Fachkräfte und Regelungen zur Entlastung des Personals.

„Die Bedingungen sind katastrophal“: Xenia Weber (36). Quelle: Jonas Dengler

In der Pandemie viel aufgefangen

Erzieherinnen und Erzieher hätten während der Corona-Pandemie extrem viel aufgefangen, stellt Irena Rudolph-Kokot vom Verdi-Bezirksvorstand fest. Ganz besonders zum Beispiel in der Behindertenhilfe, wo sich Beschäftigte teils mit ihren Schützlingen in die Quarantäne begeben mussten. Stark betroffen gewesen seien auch die Kinder- und Jugendhilfe und Kitas im Allgemeinen. Dort mussten Gruppen separiert und Betreuungen neu organisiert werden.

„Auffälligkeiten durch Umwelteinflüsse und Medienkonsum nehmen zu“: Aileen Zetzsche (35). Quelle: Jonas Dengler

„Ihr kompensiert Ausfälle, ihr opfert Freizeit“

Erzieherinnen und Erzieher seien nach wie vor der Omikron-Welle ausgesetzt, erklärt auch Fachbereichssekretär Matthias Kretzschmar vom Verdi-Landesverband. Der Krankenstand sei hoch, ein Abbau von Überstunden kaum möglich. „Diese Belastungssituation treibt viele in die Teilzeit oder sogar zur Aufgabe ihres eigentlich geliebten Berufes“, erklärt Kretzschmar auf der Bühne und erntet Zustimmung. „Ihr seid flexibel“, ruft er den Beschäftigten zu, „ihr kompensiert Ausfälle, ihr nehmt gesundheitliche Risiken in Kauf, ihr opfert Freizeit.“ Die meisten Kinder würden die Missstände nicht spüren, meint der Verdi-Mann. „Das ist euer Verdienst.“

„Kinder benötigen kleinere Gruppen und größere Räume, um individuell gefördert zu werden“: Vanessa Albertsen (24). Quelle: Jonas Dengler

„Kleinere Gruppen und größere Räume sind nötig“

Dass die angespannte Personaldecke folgenlos bleibt, denkt Aileen Zetzsche nicht. Die 35-Jährige ist Erzieherin in Leipzig und hat festgestellt, dass die Auffälligkeiten bei Kindern durch Umwelteinflüsse und Medienkonsum zunehmen. Da brauche es eigentlich viel mehr Zeit und viel mehr Leute, die sich mit den Kleinen befassen. „Die Kinder benötigen kleinere Gruppen und größere Räume, um individuell gefördert zu werden“, sagt auch Zetzsches Kollegin Vanessa Albertsen (24). Philipp Wolff (36) wäre schon etwas mehr zufrieden, wenn es wenigstens ein paar Spielgeräte mehr geben würde oder eine kleine Treppe für die Wickelkommode.

„Ein paar Spielgeräte mehr oder eine kleine Treppe für die Wickelkommode wären schon gut“: Philipp Wolff (36). Quelle: Jonas Dengler

Spott über „Massageangebote für die Mittagspause“

Den Arbeitgebern fehlten substanzielle Ansätze und eine lösungsorientierte Haltung, moniert Verdi-Mann Kretzschmar. In den Verhandlungen habe man den Eindruck gewonnen, dass es der Gegenseite um ein bloßes Verwalten der defizitären Umstände gehe. Über die kleinen Krümel, die über den Tisch gereicht wurden, gibt es viel Spott auf dem Richard-Wagner-Platz. Über „Massageangebote für die Mittagspause“ zum Beispiel.

„Es ist wieder der selbe Bereich, der jetzt besonders viel zu leisten hat“: Verdi-Vorstand Irina Rudolph-Kokot. Quelle: Jonas Dengler

„Fachkräftemangel ist brutale Realität“

Denn, das wird wohl auch den Arbeitgebern klar sein, mit Mittagsmassagen tut man nichts gegen das zentrale Problem: fehlendes Personal. „Fachkräftemangel ist kein ausgelutschter Kampfbegriff“, ruft Juliane Nagel von der Bühne, „er ist brutale Realität.“ Die Linken-Landtagsabgeordnete und Stadträtin erinnert daran, dass neue Kitas in Leipzig immer wieder verspätet ans Netz gehen, weil Leute fehlen – und daran, dass in den kommenden Jahren etliche Erzieherinnen in den Ruhestand gehen. „Dieses Problem lässt sich nur nachhaltig lösen“, sagt Nagel. Es gehe um bessere Bezahlung und Ausbildung. Die Stadt versuche ihre Spielräume auszunutzen, erklärt die Politikerin und verweist auf mehr Kinder- und Jugendzentren sowie die Kita-Sozialarbeit. „Aber im Land beißen wir seit vielen Jahren auf Granit – die Kita-Pauschale stagniert, und am Betreuungsschlüssel wird faktisch nicht gerüttelt.“

Kundgebungsteilnehmer mit einem Transparent. Quelle: Jonas Dengler

Die nächste Herausforderung

Die Corona-Pandemie mit all ihren Härten für die Erzieherinnen und Erziehern im Land – sie ist noch nicht vorbei. Und schon stehen die Beschäftigten vor der nächsten Herausforderung: Sie müssen ukrainische, teils traumatisierte, Kinder aus Kriegsgebieten betreuen. „Es ist wieder der selbe Bereich, der jetzt besonders viel zu leisten hat“, sagt Irena Rudolph-Kokot. „Und trotzdem gibt es keine Bereitschaft für Änderungen im Tarifvertrag. Worte der Wertschätzung reichen nicht mehr.“

Von Björn Meine