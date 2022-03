Leipzig

Kommende Woche will das Personal in Leipziger Kindertagesstätten erneut die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft Verdi hat am Montag, 21. März 2022, zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, wie die Stadt Leipzig am Freitag mitteilte. Nach aktuellem Stand sind neun kommunale Einrichtungen ganz oder teilweise betroffen.

Abhängig von der Anzahl der Streikenden könne aber erst am Streiktag selbst abschließend entschieden werden, ob eine Einrichtung geschlossen bleiben muss. Eine aktuelle Liste gibt es auf der Internetseite der Stadt.

Zudem können wegen der aktuellen Lage nicht in allen Kitas eine Notbetreuung sichergestellt werden. Die betroffenen Eltern seien bereits informiert worden, heißt es seitens der Stadt.

Diese Kitas in Leipzig haben am Montag ganz geschlossen

Reichelstraße 3

Seipelweg 16 b (Krippenbereich)

Diese Kitas in Leipzig öffnen am Montag mit eingeschränktem Betrieb

Bornaische Str. 182 c (eingeschränkte Betreuung)

Eisenbahnstr. 52 (verkürzte Öffnungszeit 7:00 – 16:30 Uhr)

Seipelweg 16 a (eingeschränkte Betreuung von 7:00 – 16:00 Uhr)

Seipelweg 16 b (eingeschränkte Betreuung im Kindergartenbereich)

Sternwartenstr. 30 (eingeschränkte Betreuung)

Tarostraße 9 (eingeschränkte Betreuung von 7:00 – 16:00 Uhr)

Thietmarstraße 13 (eingeschränkte Betreuung im Krippenbereich)

Zweiter Warnstreik innerhalb von zwei Wochen

Bereits vor knapp zwei Wochen waren Beschäftigte der Kitas auf die Straße gegangen. Sie forderten bessere Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen und mehr Gehalt durch höhere Eingruppierungen in den Entgelttabellen.

Betroffen waren damals neben der städtischen Behindertenhilfe auch die kommunale Kinder- und Jugendhilfe sowie mehr als 50 Horte und Kindertagesstätten. Über 30 kommunale Einrichtungen blieben laut Angaben der Stadt am 8. März vollständig geschlossen.

