Leipzig

Ein schlichtes Holzkreuz soll an sie erinnern: Die Toten der Corona-Pandemie, die in der Öffentlichkeit häufig als täglich aktualisierte Zahlen wahrgenommen werden. Dass hinter diesen Zahlen Menschen stehen, um die viele trauern, rückt dabei in den Hintergrund. Im Schwartzepark im Leipziger Stadtteil Kleinzschocher ist jetzt ein Ort entstanden, an dem der Toten gedacht werden kann. Denn öffentliche Trauer um die Corona-Opfer kommt zu kurz – finden die Initiatoren.

„Ich wollte der auf Grund der Pandemie verstorbenen gedenken, da dies in meinen Augen zu wenig gemacht wird. Sie existieren in vielen Köpfen nur als Statistik, das ist nicht nur traurig, das ist nicht hinnehmbar. Dieser Personen sollte öffentlicher gedacht werden“, sagt ein junger Mann, der sich Richie nennt. Ende Januar hat er gemeinsam mit einigen anderen die kleine Gedenkstätte an der Rolf-Axen-Straße im Leipziger Südwesten errichtet.

„Wir trauern um die Toten der Pandemie“

Neben dem schlichten Holzkreuz an einem Baum, unter dem häufig Grablichter entzündet sind, ist ein Hinweisschild am Gedenkort angebracht. „Wir trauern um die Toten der Pandemie“ steht hier, dazu einige Fakten zu den bisherigen Todeszahlen und die Einladung Kerzen zu entzünden.

Das Bedürfnis, einen öffentlichen Ort des Gedenkens in Leipzig zu schaffen, traf auf Zustimmung bei den Anwohnerinnen und Anwohnern – einerseits. Während viele Menschen Kerzen unter die Kreuze stellten und die kleine Grünfläche tatsächlich in einen Gedenkort verwandelten, gab es andererseits auch heftige Gegenreaktionen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schon nach einem Tag wurde die Gedenkstätte beschmiert

Bereits einen Tag nachdem die Kreuze aufgestellt wurden, wurde die Stätte beschmiert. Laut der Initiatoren waren die Beschädigungen ziemlich eindeutig coronaleugnerischen Akteuren zuzuordnen – „Bitte trauern Sie auch um die 27.000 Krebstoten“ stand hier. Kurze Zeit später verschwand die Gedenkstätte sogar ganz, stattdessen wurde nun eine neues Kreuz mit der Aufschrift „Im stillen Gedenken an die unsichtbaren Opfer der Anti-Corona-Maßnahmen“ und coronarelativierende Thesen angebracht. Anwohnerinnen und Anwohner entfernten jedoch auch diese schnell wieder.

Inzwischen stehe die ursprüngliche Gedenkstätte wieder. Initiator Richie hofft, dass die Stätte einen bisher fehlenden Ort des Gedenkens bieten kann. Den auch vorhandenen Zuspruch der Anwohnerinnen und Anwohner sieht er als Bestätigung dafür, dass ein solcher Ort und ein öffentliches Trauern bisher in Leipzig fehlten.

Zentrale Gedenkveranstaltung auch in Leipzig in Planung

Auf Bundesebene soll ein öffentliches Gedenken an die bisherigen Opfer der Pandemie in einer von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angekündigten zentralen Veranstaltung am 18. April stattfinden. Wie die Stadt Leipzig auf Anfrage mitteilte, laufen auch in der Messestadt die Planungen für eine Veranstaltung an diesem Tag.

Von Lilly Günthner