In Probstheida wird einst wirklich Weltgeschichte geschrieben. Napoleon steht dort auf einem kleinen Hügel, beobachtet und leitet im Oktober 1813 die Völkerschlacht bei Leipzig. Heute erinnert der Napoleonstein in Probstheida daran. Ebenso wie das 100 Jahre später als Mahnmal an die Opfer der brutalen Schacht eröffnete Völkerschlachtdenkmal, das heute Wahrzeichen Leipzigs und beliebtes Ausflugsziel für Touristen ist. Probstheida, das ehemals kleine Dorf, ist natürlich viel älter. Schon in der jüngeren Bronzezeit, wie Funde auf dem heutigen Südfriedhof belegen, haben dort Menschen gelebt.

Der Wasserturm Probstheida vor 1936. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig / Hermann G. Singer

Um 1170 siedelt sich eine Gruppe flämischer Bauern auf einer Höhe südöstlich von Leipzig an. Es entsteht ein Straßenangerdorf, das sie mittelhochdeutsch „Heyde“ oder „Heyda“ nach einem ebenen, wildbewachsenen Land nennen. In der Gründungsurkunde des Augustiner Chorherrenstifts des Thomasklosters, welches Markgraf Dietrich als Grundherr bestimmt, wird das Dorf Heyda 1213 erstmals urkundlich erwähnt. Später im Jahr 1438 nennt es sich Probstheyda, wohl um sich von Hohenheida bei Portitz abzugrenzen.

Hohe Lage führt zu Problemen mit der Wasserversorgung

Die alte Ortslage Probstheida befindet sich an der Russenstraße, östlich der heutigen Prager Straße (vor 1950 Preußenstraße, 1950–1991 Leninstraße). Dort gibt es genügend Platz für den Dorfanger samt Kirche mit Friedhof, für Schule, Schmiede und andere Baulichkeiten. Und für die Anlage von Teichen! Die sind nötig, da der Ort wegen seiner hohen Lage Probleme mit der Wasserversorgung hat. Durch die Auflösung des Augustiner Chorherrenstiftes St. Thomas wird Probstheida an den Rat der Stadt Leipzig verkauft und ist bis 1813 Ratsdorf.

Das Gelände der Sandgrube Probstheida im Jahr 1908 in der Schneeschmelze. Links ist der Probstheidaer Wasserturm in seiner ursprünglichen Dachgestaltung zu sehen. Die neu angelegte Straße rechts ist vermutlich die Naunhofer Straße. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum

Wasserwerk und Friedhof werden in Probstheida gebaut

Probstheida behält zunächst seinen dörflichen Charakter. Das benachbarte Leipzig siedelt aber wichtige Infrastruktur an, wie etwa das für die städtische Versorgung wichtige Wasserwerk, das mit dem Bau des Turmes 1907 weithin sichtbar wird. Bereits 1886 wird der Südfriedhof eröffnet, der einmal eine der größten Deutschlands werden sollte. Besonders imposant: Der 1905 bis 1910 erbaute Feierhallenkomplex mit seinen unterschiedlichen Kapellen, den Arkadengrüften, dem Krematorium samt Kolumbarium. Der Friedhof bewirkt, dass sich im Umfeld Gärtner, Steinmetze, Blumenhändler, Bildhauer und andere Kleinunternehmer ansiedeln. Eine Industrialisierung wie in anderen Vororten gibt es allerdings nicht.

Die Kapellenanlage des Südfriedhofes mit Kolumbarium und Krematorium, im Hintergrund rechts ist das Völkerschlachtdenkmal um 1913 zu sehen. Quelle: Atelier Hermann Walter © Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

Kaiser kommt zur Eröffnung des Völkerschlachtdenkmals

Entlang der Preußenstraße entstehen Mietshäuser für Arbeiter und Angestellte, die nach Leipzig pendeln. Ab dem 20. Dezember 1900 können sie die elektrische Straßenbahn benutzen, die ein Depot in Probstheida erhält. Am 1. Januar 1910 wird Probstheida eingemeindet, die Gemeinde selbst hatte die Stadt darum gebeten. Damals leben 2090 Menschen in Probstheida, ihre Zahl hatte sich seit 1871 mehr als verdreifacht. Im Kreuzungsbereich Prager Straße/Russenstraße befindet sich die Traditionsgaststätte „Brauhaus Zum Kaiser Napoleon“. Bereits im 17. Jahrhundert gibt es dort ein Ausspannhof, die heute ältesten Gebäude stammen aus der Zeit nach der Völkerschlacht.

Stadtteilserie Probstheida: Einweihungsfeier des Völkerschlachtdenkmals mit Kaiserzelt. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum / Hermann Walter

Der Ort gehört schon zu Leipzig, als am 18. Oktober 1913 das Völkerschlachtdenkmal in Anwesenheit des Kaisers Wilhelm II. und des sächsischen Königs eingeweiht wird. Die Arbeiten für den 91 Meter hohen Bau, der auf 65 Betonpfeilern errichtet wird, starten im Oktober 1898. Bereits vier Jahre früher gründet der Leipziger Architekt Clemens Thieme den Deutschen Patriotenbund, um das Denkmal zu errichten, welches mittels Spenden und 26 Lotterien finanziert wird. Leipzig stiftet den 42.000 Quadratmeter großen Bauplatz sowie eine jährliche Zuschusssumme von 10.000 Mark. Möglich wird der Bau allerdings nur durch großes bürgerschaftliches Engagement – wie auch später in den 2000-er Jahren, als das Nationaldenkmal der Kaiserzeit saniert, kritisch neu bewertet und inhaltlich entwickelt wird.

Seit der Einweihung, genutzt für ein nationalistisches Spektakel am Vorabend des Ersten Weltkrieges, wird es häufig für Propagandazwecke missbraucht. Das ist beim Reichskriegertag 1925 ebenso wie bei Parteiaufmärschen und Militärparaden der Nationalsozialisten. Bei der Befreiung Leipzigs durch die Amerikaner am 18. April 1945 verschanzen sich Nazis in den Fundamentbereichen. Und auch während der DDR-Zeit nutzt die SED das Areal für Vereidigungen und Fahnenweihen, auf dem benachbarten Friedhof entsteht der sozialistische Ehrenhain.

Luftbildaufnahme VfB-Stadion, Leipzig-Probstheida, um 1930 (Bruno-Plache-Stadion. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum

Bauboom mit Stadion, Wohnungen und Eigenheimen

Während Probstheida, wie auch benachbarte Orte, in der Völkerschlacht 1813 fast vollständig zerstört wird, bleibt es im Zweiten Weltkrieg weitgehend verschont. Nur wenige Häuser werden zerstört. Danach setzt in Probstheida ein Bauboom ein– es entstehen Wohnungen sowie Eigenheime. Für den damaligen deutschen Fußballmeister VfB wächst in den Jahren 1920/22 ein Stadion für 40.000 Zuschauer (das heute von Lok Leipzig genutzte, inzwischen verkleinerte Bruno-Plache-Stadion). Am 7. Mai 1952 ist Leipzig erstmals Etappenziel der Friedensfahrt, die Fahrer werden am Bruno-Plache-Stadion von 50.000 Zuschauern frenetisch begrüßt.

Einfahrt der Radfahrer in das Stadion in Leipzig Probstheida im Jahr 1947. In der 2. Hälfte der 1940er Jahre wurden viele Radrennen in Probstheida gefahren, die Fahrer waren zu dieser Zeit meist noch Profisportler. Der zweite Radsportler vorn war der spätere DDR-Radsport-Nationaltrainer Herbert Weisbrod (SC DHfK), dieser hatte bei diesen Rennen oft teilgenommen und war sehr erfolgreich. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

„Lange Lene“ ist längstes durchgehbares Gebäude Deutschlands

Imposant ist der den Leipzigerinnen und Leipzigern als „Lange Lene“ bekannte Wohnkomplex. 1966–1968 entsteht in der Lene-Voigt-Straße ein Zehngeschosser mit 800 Wohnungen. Dabei handelt es sich um den einzigen staatlichen Wohnungsneubau in Probstheida während der DDR-Jahre. Noch heute gilt das 330 Meter lange Haus als das längste auf voller Länge durchgehbare Wohngebäude Deutschlands. 1985 wird auf dem Gelände der ehemaligen Etzoldschen Sandgruben der Erholungspark Südost übergeben. Seit 2011 befindet sich auf dem Plateau ein Gedenkort mit Klanginstallation. Die Reste der 1968 gesprengten Universitätsbauten samt Paulinerkirche befinden sich in den verfüllten Hohlräumen.

An der Karl-Marx-Städter-Straße (heute Chemnitzer Straße) entsteht 1966 bis 1968 Leipzigs längstes Wohngebäude. Es wird 360 Meter lang und in seinen 10-Geschossen etwa 800 Familien beherbergen. 162 Bauarbeiter - in neun Brigaden - arbeiten an diesem Projekt. Quelle: LVZ-Archiv

Nach der Friedlichen Revolution drehen sich in Probstheida viele Baukräne. So entstehen an der Strümpellstraße und an der neu angelegten Franzosenallee ausgedehnte Siedlungsgebiete mit Ein- und Mehrfamilienhäusern. Wie das Wohngebiet Sonnenpark auf dem 35 Hektar großen, ehemaligen Versuchsgut der Universität Leipzig. Doch auch die großen Krankenhäuser wie das 1994 eröffnete Herzzentrum und die Soteriaklinik (ab 1997) prägen das Viertel ebenso wie das von der Rhön Klinikum AG übernommene Parkkrankenhaus, das sich nach seinem Wegzug aus Dösen 2002 ansiedelte. Es fusioniert schließlich mit der Soteriaklinik.

