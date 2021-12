Leipzig

Ein wenig verloren sehen sie aus. Neun Thomaner in schwarzen Anzügen, fünf Männer- und vier Knabenstimmen, stehen am Mittwochabend auf der Westempore der Thomaskirche. Normalerweise wären sie jetzt in voller Stärke da, stimmgewaltige 90 Jungs. Nun proben sie dezimiert, für nur drei Auftritte.

„Es schmerzt sehr“, sagt Thomaner-Geschäftsführer Emmanuel Scobel. „Weihnachten ist eine Zeit, die das Wesen des Chors ganz entscheidend prägt.“

Eigentlich, müsste man da entgegnen, sollte der Chor sich noch glücklich schätzen. Im Chor gab es Corona-Fälle, fast hätte er überhaupt nicht gesungen – wie letztes Jahr. Dieses Jahr geht es, weil Gottesdienste erlaubt sind, in deren Rahmen die Thomaner auftreten. Auch das Leipziger Gesundheitsamt gab grünes Licht. Mit 3G-Regel im Publikum, freilich. Und mit frisch PCR-getesteten Choristen auf der Empore.

Weihnachten zu Bachs Zeiten: nicht ganz so idyllisch

Aber ist da nicht trotzdem ein Risiko? Warum singt der Chor, trotz Pandemie?

Fragt man den Geschäftsführer, aktive Thomaner oder ehemalige Thomaskantoren, bekommt man immer eine ähnliche Antwort: Der Gesang der Thomaner verkörpert ein Gefühl, das auch wichtig sein könnte, um die Pandemie zu bekämpfen: Trost und Hoffnung.

Man kann das gleich hier beobachten, nach der Probe, wenn Aufnahmegeräte aufgebaut werden. Der Chor singt drei Lieder, die später im Internet gestreamt werden sollen. „Durch der Engel Halleluja / Tönt es laut von fern und nah: / Christ, der Retter ist da!“ heißt es in einem davon, „Stille Nacht, Heilige Nacht“.

Zwei der Sätze, die die Thomaner singen, hat ein ehemaliger Thomaner und späterer Thomaskantor komponiert: Georg Christoph Biller, 66 Jahre, führte den Chor als Kantor von 1992 bis 2015 durch die Nachwendezeit.

„Nichts ist so wichtig für den Chor wie die Weihnachtszeit“, sagt Biller heute. „Und fast nichts ist zu Weihnachten so wichtig für Leipzig wie die Thomaner.“

Um zu verstehen, welche Wirkung der Thomanerchor von der Empore auf sein Publikum haben kann, muss man die Musik Johann Sebastian Bachs kennen, Thomaskantor von 1723 bis 1750, die große Teile des Programms füllt. Da gibt es Kantaten, in denen der Teufel und Schlangen Auftritte haben. „Daran sieht man, dass die Weihnacht zu Bachs Zeiten nicht ganz idyllisch gewesen sein kann“, sagt Biller.

Dass der Chor einmal gar nicht singen konnte? Das gab es nie

Die Adventszeit: Zu Bachs Zeiten eher klassische Fastenzeit. Keine großen Feiern und Mahlzeiten. Musiziert wurde am Ersten Advent und dann erst wieder zu Weihnachten selbst, damals noch drei Tage lang. „Der Thomanerchor hat über die Jahre allen Wirren und Krisen getrotzt“, sagt Biller.

1943, als Leipzig bombardiert wurde, organisierte der damalige Thomaskantor eigenhändig zwei Busse, damit der Chor noch einmal pro Woche, am Sonnabend, in Leipzig auftreten konnte.

Zu DDR-Zeiten gelang es dem SED-Regime zwar, einen der Partei genehmen Kantor einzusetzen. „Aber sie scheiterten daran, den Chor gleichzuschalten“, sagt Biller. „Dafür war der Respekt vor Bach hoch, vielleicht noch ein wenig höher, als man es heute von der Obrigkeit sagen kann.“

Biller war selbst Thomaskantor, als er am 11. September 2001 von Anschlägen in New York hörte. Abends stand eine Thomaner-Aufführung mit dem Leipziger Ballett an. „Wir entschieden uns, nach dem ersten Satz darauf Bezug zu nehmen und ein Black zu machen“, sagt Biller. Die gesamte Oper blieb stockdunkel, viele lange Sekunden lang.

Aber dass der Chor einmal gar nicht singen konnte? Das, sagt Biller, gab es noch nie. Bis zu Weihnachten vor einem Jahr. Die Corona-Zahlen waren in Sachsen auf einem Höchststand, mit den Impfungen wurde erst wenige Tage später begonnen. Die Thomaner wichen auf eine Videobotschaft aus: Alle 90 Knaben zeichneten vor ihrem Tannenbaum im Wohnzimmer ein Video auf, sangen alle das selbe Stück, erreichten mit dem Zusammenschnitt eine Viertelmillion Menschen.

„Es ist Frust da“

Dass dieses Jahr zumindest neun Thomaner singen, glaubt Biller, ist ein wichtiges Zeichen. „Im Thomanerchor wird etwas bewahrt, was sonst verschwunden ist“, sagt er. Weihnachten sei heute vor allem ein wirtschaftlicher Aspekt, es gehe um Kommerz und um Konsum. „Am ersten Feiertag liegt der Normalbürger meist schon mit Magenverstimmung auf dem Sofa“, sagt Biller.

Den Thomanerchor aber kann jeder anhören. In den Texten der weihnachtlichen Stücke stecke eine Friedensbotschaft, steckten Trost und Hoffnung. „Wenn die Stimme des Thomanerchors verschwindet, verstimmt eine wichtige Gegenstimme unserer Gesellschaft“, sagt Biller. Am 24. will er selbst in die Thomaskirche kommen und hinhören.

„Gerade in Zeiten der Pandemie, wo die Zuversicht in manchen Momenten unterzugehen droht, ist der Gesang des Thomanerchors etwas ganz Wertvolles für viele Menschen“, sagt auch Geschäftsführer Scobel. Es sei „der Auftrag des Chors, Hoffnung zu spenden.“

„Es ist Frust da“, sagt Nicolas Spierling, 16 Jahre jung, Thomaner. Er kennt Weihnachten ohne und mit der Pandemie. Wie war das ohne Pandemie? Nicolas erzählt von einer herausfordernden, mitunter anstrengenden Zeit. Sie beginnt am Donnerstag vor dem Ersten Advent, wenn das Alumnat geschmückt wird. „Wir verwandeln den Kasten in einen weihnachtlichen Kasten“, sagt Nicolas. Auf jede Stube kommt ein Kranz, bunte Bilder an den Fenstern.

Um Mitternacht geht es abermals in die Kirche – normalerweise

Dann folgen viele Auftritte. „Die Stimme macht das mit, die Laune manchmal nicht“, sagt Nicolas. Er lächelt entspannt. Der 24. Dezember ist der Höhepunkt. Ein langer Tag, mit drei Auftritten. Zwischendurch gibt es eine kleine Bescherung bei Kerzenschein im Alumnat, so ist das schon seit Hunderten Jahren. Es wird Theater gespielt, gegessen, gefeiert. Dann zieht der Chor durch die Stadt, klingelt an Haustüren, singt auf den Kreuzungen. Und noch um Mitternacht fahren die Knaben abermals zum Singen in die Thomaskirche. Und am 25. nochmal. Erst dann geht es nach Hause, in die Familie.

„Zu Hause fand ich es dann immer langweilig“, sagt der ehemalige Kantor Biller.

„An Weihnachten wächst der Chor zusammen, er sammelt seine ganze Motivation für das neue Jahr“, sagt Scobel.

Dieses Jahr fällt das alles aus. Zu den drei Auftritten, zwei am 24. und einer am 25., können je 500 Personen in die Thomaskirche. Einen Stream gibt es nicht. Jedenfalls nicht offiziell. Scobel hat trotzdem eine Leitung eingerichtet – einen Link, über den die übrigen Thomanern den neun in der Kirche zuhören, vielleicht mitsingen können.

„Die haben das wochenlang geprobt“, sagt er. „Jetzt sollen sie auch dabei sein können.“

Von Josa Mania-Schlegel