Warum Steingärten in Leipzig verboten sind – es sie aber trotzdem gibt

Schotter, Steine und Kiesel sorgen im Leipziger Stadtrat für scharfe Kritik. Die Grünen-Fraktion spricht von mangelndem Problembewusstsein und wirft der Stadt vor, die Versäumnisse der vergangenen Jahre auszublenden. Grund dafür ist ein Antrag der Grünen aus dem April, in dem ein Verbot von Schottergärten gefordert wurde. Die Verwaltung will den Beschlussvorschlag jetzt abweisen und erklärt, dass ein Verbot von sogenannten Schottergärten bereits in der städtischen Vorgartensatzung geregelt sei. Offiziell seien Vorgärten ohne Begrünung seit 1996 gesetzlich in der Messestadt untersagt.

„ Schottergärten sind auch in Leipzig immer häufiger vorzufinden. Solche Steinwüsten speichern Wärme und geben diese wieder ab, wodurch die Hitze im Sommer noch intensiver wirkt“, erklärt Jürgen Kasek, umweltpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, die Hintergründe des Antrags. Der Stadtrat weiter: „Damit sind diese vermeintlich ,schicken’ und pflegefreien Vorgärten eben keine Privatangelegenheit, sondern schädigen die Allgemeinheit.“ Eine Bepflanzung bewirke hingegen den gegenteiligen Effekt und könne durch Verdunstung das Klima abkühlen. Außerdem trage ein bepflanzter Vorgarten zur Förderung der Biodiversität bei und biete Nahrung und Lebensraum für Insekten.

Grüne kritisieren: Schottergartenverbot wird nicht kontrolliert

Genau aus diesen Gründen sei das Verbot beziehungsweise die Pflicht, Vorgärten gärtnerisch anzulegen, bereits in der Satzung von 1996 verankert. „Nur leider ist dieser Passus erstens kaum bekannt und wird zweitens durch die zuständige Verwaltung weder kontrolliert noch eingefordert, was letztlich dazu führt, dass immer mehr Schottergärten mit all ihren negativen Folgen für Natur und Gemeinschaft vorzufinden sind“, kritisiert Kasek.

Dem widerspricht die Stadt und verweist auf das zuständige Bauordnungsamt, das für die Einhaltung und die Kontrolle der Vorgartensatzung zuständig ist. „Kontrollen werden durchgeführt. Verstöße gegen die Vorgartensatzung werden dem Amt für Bauordnung und Denkmalpflege in der Regel durch Anzeigen bekannt“, so ein Sprecher der Stadt. Eine flächendeckende Kontrolle könne das Amt mit aktuell lediglich vier Stellen aber nicht leisten. „Der Arbeitsschwerpunkt der Baukontrolle liegt ganz klar bei der Abwendung konkreter Gefahrenlagen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Entsprechend selten werden Bußgelder festgesetzt“, so die Stadt weiter.

Stadt verlor mit Anordnungen bereits mehrfach vor Gericht

Ein Bußgeld könne gemäß der sächsischen Bauordnung maximal 500.000 Euro betragen, werde in der Praxis aber nach den Umständen im Einzelfall festgelegt. Außerdem weist die Stadt darauf hin, dass sie Eigentümer zwar anordnen kann, ihren Vorgarten wieder gärtnerisch anzulegen, dies aber nur selten erfolgt. Auf LVZ-Nachfrage erklärte die Stadt: „Dem voran geht [..] das Bemühen der meisten Eigentümer selbst wieder ordnungsgemäße Zustände herzustellen, weshalb es selten zu derartigen Anordnungen kommt. Sofern es dennoch zu gerichtlichen Auseinandersetzungen kam, muss jedoch auch festgestellt werden, dass viele Eigentümer sich mit ihrem Ansinnen durchsetzen konnten.“

Entsprechend konnten einige Bewohner einen Umbau ihres Vorgartens verhindern. „Jetzt stellt sich mir die Frage, woran die Verfahren denn genau gescheitert sind. Mir wird nicht klar, warum die Verwaltung eine nicht rechtssichere Satzung behalten möchte“, sagt Kasek. Eine mögliche Schwachstelle der Satzung sei die Formulierung: „ Vorgärten sind gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten.“ Das Wort „gärtnerisch“ sei sehr weit gefasst – ein explizites Verbot von Schottergärten hält der Kommunalpolitiker für sinnvoller.

Problem bleibt bestehen und braucht neue Lösung

„Schotter- beziehungsweise Kiesgärten schaden nicht nur der Umwelt und den Insekten, sondern letztlich in ihren Auswirkungen auch der Artenvielfalt und dem Klima – und damit der Allgemeinheit“, führt Kasek aus. Er sieht dringenden Handlungsbedarf und will an dem Antrag festhalten. In der ersten Stadtratssitzung im September nach der Sommerpause will Kasek darüber abstimmen lassen.

