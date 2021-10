Warum das 2G-Modell in Leipzig bisher ein Erfolg ist 

Leipzig

Wenn im Club in diesen Tagen der Bass bebt, Menschen sich in den Armen liegen, Masken nur vereinzelt zu sehen sind, dann kann schon mal ein Gefühl von Normalität aufkommen. In Leipzig ist dieses Bild keine Seltenheit mehr, im Gegenteil: Seit dem 23. September haben Gastronomen und Veranstalter in Sachsen die Möglichkeit, auf das 2G-Modell zu setzen. Einlass haben demnach nur Geimpfte und Genesene, dafür gelten keine Hygieneauflagen. Ein Kompromiss also: Gäste können sich in ziemlicher Sicherheit wiegen und die Gastgeber müssen sich nicht um die Einhaltung der Auflagen kümmern. Dass die 2G-Option in Leipzig knapp einen Monat nach ihrer Einführung durchaus als Erfolg angesehen werden kann, belegen Zahlen des hiesigen Gesundheitsamtes: Bis Anfang der Woche wurden bei der Behörde insgesamt 103 Veranstaltungen angemeldet, die ausschließlich von Geimpften und Genesenen besucht werden dürfen.

Bisher keine Ansteckungen in Leipzig bei 2G-Events

In der Moritzbastei seien bislang etwa fünf Veranstaltungen in diesem Format durchgeführt worden, sagt Sprecher Torsten Reitler. Darunter auch zwei ausverkaufte Partys – einmal mit 1000, einmal mit 500 Personen. Der Vorteil aus seiner Sicht: „Das 2G-Modell gibt uns größere Möglichkeiten, wirtschaftlich zu arbeiten, weil wir mehr Tickets verkaufen können. Natürlich ist die Atmosphäre dementsprechend einladender, als wenn alle Gäste mit Maske und Abstand unterwegs sind.“

Torsten Reitler von der Moritzbastei: „Atmosphäre ist einladender.“ Quelle: André Kempner

Diese Unbeschwertheit könne aber auch zu Restrisiken führen, wie das Leipziger Gesundheitsamt betont. So könnten sich auch vollständig geimpfte Menschen infizieren. Für das 2G-Modell spricht indes: In der Messestadt wurden bei 2G-Veranstaltungen bisher keine Ansteckungen nachgewiesen. In anderen Kommunen kursierten schon Berichte, die Zweifel an dem Modus schürten. In Berlin etwa wurden nach der Wiedereröffnung eines Technoclubs 19 Infektionen gemeldet, obwohl nur Menschen gemäß der 2G-Regelung Einlass erhalten hatten.

Shitstorm, Beschimpfungen und Aggressionen

Auch wenn in Leipzig entsprechende Negativschlagzeilen bis heute ausblieben, fällt das vorläufige Resümee des Gesundheitsamtes dann doch verhalten aus: Vor dem Hintergrund der bestehenden Infektionsgefahr sei das „2G-Modell aus infektionshygienischer Sicht als sehr kritisch einzustufen“, teilte die Behörde auf LVZ-Anfrage mit.

Dominik Brähler berichtet derweil von anderen Problemen. Bei seinem Kneipenmusikfestival „Honky Tonk“ Ende September setzte er auf 2G. „Vor allem im Netz gab es einen Shitstorm, ich habe mir sehr bald erspart, das durchzulesen.“ Beim „Honky Tonk“ selbst war die Stimmung unter den Gästen gelöst, „auch die Bands haben es sichtlich genossen, unter alten Bedingungen auftreten zu können“. Dennoch steht für Brähler fest: „Das ,Honky Tonk‘ kann erst wieder richtig funktionieren und Spaß machen, wenn alle Beschränkungen gefallen sind. Deshalb werde ich mit dem nächsten Festival so lange warten.“

Beim Kneipenfestival „Honky Tonk“ spielten 14 Bands in 14 Leipziger Kneipen – unter 2G-Bedingungen. Quelle: André Kempner

Von respektlosen Gästen berichtet Carl Pfeiffer, der für Luise, Killiwilly und Kaiserbad die 3G-Regelung favorisiert und auch negativ Getestete einlässt. Im Unterschied zu 2G sind Masken verpflichtend. „Mein Personal fordert nachlässige Gäste auf, die Masken aufzusetzen, wenn sie in den Gasträumen unterwegs sind. Dafür wird es häufig auf unerträgliche Weise beschimpft.“ Kellnerinnen und Kellner würden unter anderem als „Nazis“ bezeichnet und seien mehrfach hoher Aggressivität ausgesetzt.

„Wir müssen ausbaden, dass der Staat sich nicht traut“

Pfeiffer verstört, dass es zumindest in seinen Gaststätten schon lange keine amtlichen Kontrollen des Ordnungsamtes mehr gab. „Dadurch sind wir gezwungen, selbst Ordnungsmacht zu spielen.“ Er findet es unfair, dass die Politik den Veranstaltern und Gastronomen die Verantwortung überlässt. „Wir müssen ausbaden, dass der Staat sich nicht traut, eine eindeutige Regelung zu formulieren.“

Zunehmend setzen aber auch Kneipen und Restaurants auf das 2G-Modell. Ray Lange hat mit der Regelung für sein Beyerhaus bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht. „Das Echo ist ausnahmslos positiv“, sagt der Gastronom. „Nicht nur das überwiegend studentische Publikum, sondern auch ältere Gäste finden 2G gut.“ Lange freut sich über die entspannte Stimmung in seinem Lokal, „weil die Maskenpflicht entfällt und sich alle unbehelligt bewegen können“. Noch weiter geht die Moritzbastei: „Es gibt bei 2G-Veranstaltungen im Prinzip keine Unterschiede mehr zu Veranstaltungen vor Ausbruch der Pandemie“, sagt Sprecher Reitler.

Von Florian Reinke und Mark Daniel