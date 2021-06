Warum das Bürgerkomitee Leipzig unter Zugzwang steht

Leipzig

Es ist eines der markanten Gebäude in der Stadt: die einstige Bezirksverwaltung für Staatssicherheit, heute Außenstelle des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen (BStU) sowie Gedenkstätte „Museum in der Runden Ecke“. Seit Jahren steht dessen Träger, das Bürgerkomitee Leipzig, in der Kritik (die LVZ berichtete). Um weiterhin öffentliche Fördermittel zu bekommen, muss der Verein so schnell wie möglich Auflagen erfüllen. Worum geht es in dem Streit genau? Wer hat welche Position? Ein Überblick.

Worin bestehen der Streit und die Kritik am „Museum in der Runden Ecke“ genau?

Aus Sicht von Historikern und der Stadt muss die Ausstellung überarbeitet werden, da sie laut der Experten nicht mehr zeitgemäß ist. Aus dem Neuen Rathaus und von der Gedenkstätten-Stiftung in Dresden wird eine bessere Kommunikation seitens des Vereins gefordert. Kommune und Land sehen außerdem Kriterien für die öffentliche Förderung als nicht erfüllt an. Auch sei das Bürgerkomitee nur bedingt offen für neue Vereinsmitglieder, heißt es.

Wer ist das Bürgerkomitee, das im Zentrum der Kritik steht?

Das Bürgerkomitee Leipzig (BKL) entstand aus der Friedlichen Revolution heraus. Zunächst setzte es sich für die Auflösung der Staatssicherheit und den Erhalt der Akten ein. Heute ist der gemeinnützige Verein Träger der Gedenkstätte „Museum in der Runden Ecke“ samt Museum im Stasi-Bunker Machern. Im Fokus steht die Bedeutung von Freiheit und Demokratie. Vorsitzender des Vereins ist Jürgen Wenge, Gedenkstättenleiter ist Tobias Hollitzer.

Wie finanziert sich der Verein?

Neben Spendenmitteln und Mitgliedsbeiträgen vor allem aus Steuergeldern, ausgereicht von Bund, Land und Kommune. Die gesamte in Aussicht gestellte Fördersumme liegt bei 508 000 Euro.

Was wird im Museum gezeigt?

Die „Runde Ecke“ gibt einen Überblick über die Entwicklung der Staatssicherheit, den Aufbau des Ministeriums und die Spitzel-Tätigkeit. Zu sehen sind unter anderem Überwachungskameras, konfiszierte Briefe, Geräte zum Öffnen von Post, eine Maskierungswerkstatt und Geruchskonserven.

Wie viele Besucher gibt es?

Laut Verein kommen jährlich rund 130 000 Besucherinnen und Besucher. Im ersten Corona-Jahr 2020 sollen es 138 000 gewesen sein.

Warum gibt es Kritik an der Ausstellung „Stasi – Macht und Banalität“?

Die Ausstellung wurde seit 1990 nur geringfügig verändert. Bürgerrechtler, Historiker, Museumsbegleiter, die Stadtverwaltung und Vereinsmitglieder mahnen seit Jahren eine Überarbeitung und Modernisierung an – zum einen aus wissenschaftlicher Sicht, zum anderen aus konservatorischer. Gedenkstättenleiter Tobias Hollitzer verteidigt die Nicht-Veränderung. Nur so sei die Ausstellung authentisch und ein „historischer Beleg für die schon 1989 begonnene politisch-historische Aufarbeitung“ der SED-Diktatur. Konservatorische Maßnahmen hätten aber inzwischen stattgefunden.

Keine zeitgemäße Präsentation – so lautet die Kritik an der Ausstellung im Saalbau an der Runden Ecke. Quelle: Andre Kempner

Wie könnte eine moderne Ausstellung aussehen?

Historiker Rainer Eckert, bis zum Jahr 2015 Direktor am Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig, empfiehlt in seinem Gutachten eine Perspektiven-Erweiterung, moderne Sichtweisen und weniger Textlastigkeit. Christine Gundermann, Professorin für Public History an der Universität Köln, plädiert für mehr Gegenwarts- und Zukunftsbezug. So könne beispielsweise die gezeigte Überwachungstechnik „aktuelle Debatten über Datenschutz, persönliche Freiheit und die Beschneidung dieser durch den Staat anstoßen“. Hierzu bräuchte es eine Ak-tualisierung der Schau und ein pädagogisches Begleitprogramm. Die Ausstellung sollte an aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst und mit Blick auf Protagonisten der Friedlichen Revolution stärker personalisiert werden.

Was sagt das Bürgerkomitee zur Neuausrichtung der Ausstellung?

Der Verein verweist auf sein Entwicklungskonzept für die Gedenkstätte aus dem Jahr 2016, das „auch ausdrücklich darauf abstellt, vertiefende und ergänzende, moderne Ausstellungsteile zu erarbeiten und diese künftig auf zusätzlicher Fläche zu präsentieren“. In diesem Kontext seien auch umfangreiche Modernisierungen und Aktualisierungen angedacht. Dafür allerdings sei vor allem die Unterstützung der Stadt vonnöten. Die wiederum ist mit dem Entwicklungskonzept unzufrieden.

Weshalb liegt das vorgelegte Entwicklungskonzept auf Eis?

2012 verlangte der Stadtrat die Erarbeitung eines Entwicklungskonzepts für das „Museum in der Runden Ecke“. Erst 2016 legte das Bürgerkomitee ein Papier vor. In einem vom Kulturamt eingeholten Gutachten wird dazu allerdings festgestellt: „Diese Dokumente sind keine tragfähige Grundlage.“ Das Bürgerkomitee behauptet dagegen, der Stadtrat habe das Konzept grundsätzlich zur Umsetzung empfohlen. Dem widersprach das Kulturamt mehrfach: Das Papier müsse mit wissenschaftlicher Beratung qualifiziert oder ein neues erarbeitet werden.

Die Stadt hat 2020 nicht den vollen Förderbetrag an den Verein überwiesen. Warum?

Als Bedingung für die komplette Förderung fordert die Stadt die Einrichtung eines wissenschaftlichen Beirats und die Durchführung eines Workshops zum Entwicklungskonzept des Vereins. Weil beide Punkte weiter offen sind, „konnte die Fördersumme 2020 bisher nur teilweise ausgereicht werden“, teilt das Kulturamt mit. Das Bürgerkomitee hat dagegen Klage eingereicht. Das bisherige Nicht-Zustandekommen des Gremiums und des Workshops begründet man mit der Corona-Pandemie.

Wie verhält sich das Land als weiterer Geldgeber?

Der Stiftungsrat der Stiftung Sächsische Gedenkstätten knüpfte im Dezember 2020 für die komplette in-stitutionelle Förderung von 205 000 Euro Landesmitteln folgende Bedingungen: die Einrichtung eines wissenschaftlichen Beirates und die Benennung einer Verwaltungsleitung; dazu die Benennung eines Stellvertreters für Tobias Hollitzer, der im Falle von dessen Abwesenheit „zeitnah und eigenverantwortlich als Ansprechpartner zur Verfügung steht“, wie es Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) als Vorsitzende des Stiftungsrats formulierte.

Wie reagiert das Bürgerkomitee auf die drohende Mittelkürzung?

Gegenüber der Stadt per Klage. „Der Widerspruch richtet sich gegen die Anmaßung des Kulturamtes, die personelle Besetzung und die Sitzungshäufigkeit des Beirates festlegen zu wollen“, heißt es seitens des Vereins. Nun aber kommt Bewegung in die Sache. Vorsitzender Jürgen Wenge informierte auf LVZ-Anfrage, dass der geforderte Beirat bis zum 30. Juni installiert werden solle. Außerdem sei eine Abwesenheitsvertretung des Gedenkstättenleiters gegenüber der Stiftung Sächsische Gedenkstätten benannt worden, ebenso ein Ansprechpartner für alle verwaltungstechnischen Fragen. Bis Ende dieses Monats solle auch die Stelle der Verwaltungsleitung besetzt werden, „allerdings unter dem Vorbehalt der Finanzierung“.

Es gibt einen Konflikt um die Auszahlung von Fördermitteln aus ehemaligem DDR-Vermögen an den Verein. Wieso?

Im Jahr 2018 stellte die sächsische Staatsregierung 1,042 Millionen Euro aus ehemaligem DDR-Vermögen (PMO) für Baumaßnahmen in der„Runden Ecke“ zur Verfügung. Doch die erst 2020 eingereichten Förderanträge wurden noch nicht bewilligt, weil sie nicht mit der Stadt als der Grundstücks- und Immobilieneigentümerin abgestimmt wurden. Überdies plane das Bürgerkomitee mit den Mitteln nicht die hierfür vorgesehenen Umbaumaßnahmen in der Gedenkstätte, sondern wolle sie für den benachbarten Saalbau nutzen. Der Verein sieht als Grundlage dafür das Entwicklungskonzept von 2016, „in dem die Nutzung des Saalbaus ausdrücklich vorgesehen ist“. Dieses wird aber von der Stadt – siehe oben – bislang nicht akzeptiert. Um dennoch den Weg für die Mittel freizumachen, wurden dem Bürgerkomitee nun für einige Maßnahmen Eigentümerzustimmungen erteilt. Ausdrücklich kein grünes Licht gibt es für den Plan, Museumsflächen und -inhalte der „Runden Ecke“ außerhalb der bestehenden Räumlichkeiten zu erweitern. Voraussetzung dafür bleibt „eine weiterentwickelte Konzeption, die durch einen wissenschaftlichen Beirat zu bestätigen ist“. Tobias Hollitzer bezeichnet die Ablehnung als „Skandal, da hier finanzielle Mittel für eine sowieso dringend notwendige denkmalgerechte Sanierung durch die Stadt zurückgegeben würden“. Nun wird die Zeit knapp, denn für bestimmte Tranchen der Mittel laufen Fristen aus. Das liegt allerdings auch am späten Zeitpunkt der Bürgerkomitee-Anträge.

Weshalb gibt es seit Jahren Streit um den Saalbau?

Während die „Runde Ecke“ mit der Gedenkstätte dem Bund gehört, ist das Nachbargebäude, der Saalbau, in städtischem Besitz. Das Schulmuseum teilt es sich mit dem Bürgerkomitee. Obwohl beide als Mieter gleichberechtigte Nutzungsrechte haben, belegt Runde-Ecke-Leiter Tobias Hollitzer seit 22 Jahren den Kinosaal mit der eigentlich zeitlich befristeten Sonderausstellung „Leipzig auf dem Weg zur Friedlichen Revolution“. Seitdem ist der Kinosaal für das Schulmuseum nicht mehr uneingeschränkt nutzbar. In einer Vereinbarung zwischen Verein und OBM Jung aus dem Jahr 2016 ist vorgesehen, die Ausstellung an einem anderen Ort zu zeigen. Bis heute ist nichts geschehen. Nancy Aris, designierte Sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, äußerte in einer auf Youtube veröffentlichten Gesprächsrunde scharfe Kritik und die Befürchtung, dass die Ausstellung den Kinosaal als authentischen Raum zu zerstören drohe.

Warum hat das Bürgerkomitee kürzlich zehn Anträge auf Vereinsmitgliedschaft unter anderem von Bürgerrechtlerinnen abgelehnt?

Mitgliedsanträge unter anderem von der Grünen-Bundestagsabgeordnete Monika Lazar, der früheren Europaabgeordneten Gisela Kallenbach (Grüne) und der parteilosen Bürgerrechtlerin Gesine Oltmanns wurden vom Verein abgelehnt. Begründung: Es habe sich um eine „konzertierte Aktion“ und den Versuch „einseitiger politischer Einflussnahme“ gehandelt. Laut Satzung müsse das Komitee jedoch parteipolitisch unabhängig arbeiten. Allerdings gehört auch ein langjähriges Vorstandsmitglied den Freien Wählern, also einer Partei an. Die lange Bearbeitungszeit der Anträge von 16 Monaten begründete der Verein mit der Pandemie. Die Abgelehnten sprechen von einer „höchst unwürdigen Verzögerungstaktik“.

Warum äußert sich der Oberbürgermeister nicht zu den Querelen?

Burkhard Jung (SPD) kennt die Probleme mit dem Verein, möchte sich aber gegenüber der LVZ und anderen Medien nicht dazu äußern. Deutliche Ansagen gegenüber dem Bürgerkomitee und Tobias Hollitzer wagt er nicht. Den Grund erfährt man nur inoffiziell aus dem Neuen Rathaus: Ein aus dem Westen stammender OBM, der einen ostdeutschen Bürgerrechtler in die Schranken weist, käme bei manchen Bürgerinnen und Bürgern nicht gut an, fürchtet Jung.

Von Mark Daniel