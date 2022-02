Warum das Leipziger Jugendparlament Fridays for Future aus seinem Statut gestrichen hat

Leipzig

Klimaschutz ist so etwas wie das grüne Band, das die 20 Mitglieder des Leipziger Jugendparlamentes zusammenhält. Nun haben sie in ihrem Statut ihr Bekenntnis dazu neu formuliert und dabei zugleich die Unterstützung der Fridays-for-Future-Bewegung aus der Geschäftsordnung gestrichen. Diese enthält jetzt vielmehr konkrete Ziele für Leipzig wie den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), energieeffizientes Sanieren, den Verzicht auf Flachbauten vor allem bei Supermärkten, mehr Fahrradparkraum, mehr Grün in der Stadt und die Fokussierung auf regenerative Energien, um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen. Die LVZ sprach mit Oskar Teufert (19), Sprecher des Jugendparlamentes, über das Verhältnis zu Fridays for Future, über Defizite im Leipziger Radverkehrsnetz, über die nächsten Vorhaben und das Selbstverständnis der Jugendvertretung.

Warum wurde die explizite Unterstützung von Fridays for Future aus dem Statut des Jugendparlamentes gestrichen?

Die Geschäftsordnung stammt noch aus der vorletzten Wahlperiode. Sie hat also mit dem jetzigen Jugendparlament, das im vergangenen Jahr für zwei Jahre gewählt wurde, nicht mehr sehr viel zu tun. Sie wurde im wichtigen Klimajahr 2019 beschlossen. Seitdem hat sich aus unserer Sicht viel verändert, vor allem was Fridays for Future angeht.

„Wir verstehen uns als parteineutrales Gremium“

Inwiefern?

Fridays for Future begrenzt sich nicht mehr nur auf Klimaforderungen. Die beschäftigen sich inzwischen mit allen gesellschaftlichen Fragen, was super ist. Aber die sind nicht parteineutral, wie sich auch bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr zeigte, als Kandidaten von Fridays for Future für Linke und Grüne angetreten sind. Fridays for Future erfährt im Jugendparlament immer noch viel Unterstützung, und wir haben Mitglieder, die dort aktiv waren oder es noch immer sind. Wir als Jugendparlament verstehen uns jedoch als parteineutrales Gremium. Von daher unterstützen wir die Forderungen nicht nur der einen, sondern verschiedenster Klimabewegungen. Mit dem neuen Beschluss haben wir uns nun wesentlich mehr auf Leipzig konzentriert.

Hat Leipzig seit der Ausrufung des Klimanotstands 2019 Fortschritte gemacht?

Der Klimanotstand war ja ein Antrag des Jugendparlamentes. Deswegen verfolgen wir genau, was in diesem Zusammenhang passiert. Fakt ist, dass jeder Antrag im Stadtrat seitdem auf seine Klimaauswirkungen geprüft werden muss. Das freut uns, und wir kriegen auch Feedback von den Beigeordneten. Die sagen, dass sich ihre Arbeitsweise dadurch geändert hat. Die Stadt hat viel gemacht. Das neue Heizkraftwerk in Leipzig-Süd ist ein wichtiger Schritt zur klimaneutralen Stadt. Dennoch sehen wir natürlich auch Nachholbedarf.

„Beim ÖPNV brauchen wir auch in der Nacht bessere Taktungen“

Wo?

In der Fahrzeugflotte der Stadtverwaltung sind immer noch zu viele Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Bei der Radfreundlichkeit gibt es noch viel zu tun. Beim ÖPNV brauchen wir auch in der Nacht bessere Taktungen. Es sind ja nicht nur jugendliche Club-Besucher, die nachts nach Hause kommen wollen. Es gibt zwar Nightliner, aber die fahren in viel zu großen Abständen. Tagsüber, in den Stoßzeiten, sind die Bahnen oft überfüllt. Da gibt es noch Nachholbedarf, auch wenn die Leipziger Verkehrsbetriebe mit der Erneuerung ihres Fuhrparks auf einem guten Weg sind. Aus Klimaschutzgründen wünschen wir uns natürlich, dass jedes Auto in Leipzig so schnell wie möglich einen E-Motor hat oder eine andere Antriebsquelle. Aber ob 10.000 Elektroautos oder 10.000 Verbrenner auf der Straße fahren, macht platztechnisch keinen Unterschied.

Für die Einführung einer Citymaut gab es im Jugendparlament keine Mehrheit. „Dass es noch so viele Pkw in Leipzig gibt, spricht dafür, dass es an adäquaten Alternativen fehlt“, sagt Jugendparlamentssprecher Oskar Teufert. Quelle: André Kempner

Es gab ja Bestrebungen im Jugendparlament, den Innenstadtverkehr durch Einführung einer Citymaut zu reduzieren...

Das war tatsächlich ein großer Streitpunkt im Jugendparlament. Letztendlich kam der Punkt aber nicht in die Geschäftsordnung, es gab dafür keine Mehrheit. Die Infrastruktur für eine Citymaut aufzubauen, würde einen unheimlichen Verwaltungs- und Kostenaufwand bedeuten. Eine Maut würde vermutlich auch viele Verkehrsstörungen auslösen. Wir sehen daher eher, die Anreize über besseren ÖPNV und Radverkehr zu setzen. Wir wollen nicht die Mobilität von Leuten einschränken. Wir wollen, dass sich Menschen weiter in der Innenstadt treffen können und sie ein attraktiver Ort bleibt. Dass es noch so viele Pkw in Leipzig gibt, spricht dafür, dass es an adäquaten Alternativen fehlt.

„Die Parkgebühren sind angemessen, die Ticketpreise sind zu noch“

Für viele Menschen ist Straßenbahnfahren auch einfach zu teuer ...

Dazu haben wir im Jugendparlament einen Grundsatzbeschluss gefasst. Wir fordern das 365-Euro-Ticket für Leipzig, um den ÖPNV wesentlich attraktiver zu machen. Mit dem Schülerticket Sachsen gibt es jetzt schon zumindest für junge Leute eine gute Alternative zu den sehr hohen Preisen. Aber gerade Familien, die nicht zentrumsnah wohnen, entscheiden sich doch eher fürs Auto, wenn sie zum Theater-, Kino- oder Restaurantbesuch in die Innenstadt kommen.

Dann sind die Parkgebühren vielleicht immer noch zu niedrig?

Die Parkgebühren sind angemessen. Die Ticketpreise sind zu hoch.

Wie schätzten Sie die Situation für Radfahrer in Leipzig ein?

Das Netz ist sehr zerstückelt, es gibt viele gefährliche Stellen. Das muss ich als überzeugter Radfahrer schon sagen. Ich finde, wir haben dennoch in Leipzig eine sehr gute Ausgangslage, da sich mit Auwald und Flusslandschaften ein grüner Streifen durch die Stadt zieht. Diese für den Radverkehr attraktiver zu machen und als Alternative abseits der Straßen zu entwickeln, könnte mehr Menschen dazu bewegen, aufs Fahrrad zu steigen, und gleichzeitig die Situation auf den Straßen entlasten. Da könnte die Stadt noch mehr tun. Ich glaube aber, der Impuls wird aus dem Jugendparlament kommen müssen, damit sich da etwas ändert.

Wie wollen Sie das Thema zu den Entscheidern in der Kommunalpolitik bringen?

Wir sind dabei, Fahrradtouren für Frühjahr oder Sommer mit verschiedenen Akteuren und interessierten Leipzigerinnen und Leipzigern zu planen. Dabei werden wir Schwerpunktgebiete identifizieren, wo wir Verbesserungs- und Handlungsbedarf sehen. Die Erfahrungen aus diesen Radtouren werden dann in konkrete Anträge für den Stadtrat einfließen.

„Radweg zwischen Runder Ecke und Rathaus reicht nicht“

Aktuell tobt eine Kontroverse über das Radfahren auf dem Innenstadtring. Was halten Sie davon, auf dem westlichen Teil Fahrspuren zugunsten von Radwegen zu reduzieren?

Es muss einen durchgehenden Radweg um den Ring geben. Das heißt, dass nicht nur zwischen der Runden Ecke und dem Neuen Rathaus, sondern auch auf dem Teil am Gewandhaus etwas passieren muss. Wir begrüßen daher das Gerichtsurteil, das die Verwaltung dazu verpflichtet.

Das Jugendparlament Das Leipziger Jugendparlament ist die legitimierte Interessenvertretung aller Jugendlichen der Stadt. Es ist Ansprechpartner aller jungen Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in Leipzig haben und sich hier einbringen möchten, und vertritt ihre Belange gegenüber dem Stadtrat und der Stadtverwaltung. Dem Jugendparlament gehören 20 Mitglieder an – Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende sind darunter. Sie werden für jeweils zwei Jahre per Online-Abstimmung gewählt, an der alle 14- bis 21-jährigen Leipzigerinnen und Leipziger teilnehmen können. Erstmals konstituierte sich das Jugendparlament im Jahr 2015. Es hat Rederecht im Stadtrat und kann dort auch eigene Anträge oder Änderungsanträge zur Abstimmung stellen.

Gibt es auch abseits von Klima und Verkehr Themen, die Ihnen im Jugendparlament auf den Nägeln brennen?

In dieser Wahlperiode ist die Erinnerungskultur ein weiterer Schwerpunkt. Wir wollen hier eine Modernisierung erreichen, weil wir sehen, dass immer mehr Zeitzeugen aus der NS-Zeit von uns gehen. Wir haben Sorge und fragen uns, was künftig die tragende Säule von Erinnerungskultur sein wird, wenn es eindrucksvollen Zeitzeugengespräche nicht mehr geben wird? Aktuell arbeiten wir an einem Antrag zu den Leipziger Meuten, einer Widerstandsgruppe, die in Südwest und Altwest aktiv war. Aktuell gibt es in Leipzig keine Form des Erinnerns an diese Jugendlichen im öffentlichen Stadtbild. Wir wollen, dass etwas auf dem Lindenauer Markt entsteht.

„Wir wurden häufig in die links-grüne Ecke gestellt“

Wie steht es um die Akzeptanz des Jugendparlaments? Sehen Sie sich auf Augenhöhe zu Stadtrat und Verwaltung?

Das ist von Wahlperiode zu Wahlperiode besser geworden. Ich denke, wir haben mit dem aktuellen Jugendparlament einen Generationswechsel vorgenommen. Viele, die schon jahrelang dabei waren, sind ausgeschieden. Wir haben viele neue Gesichter. Wir vertreten jetzt ein ganz anderes, ein breiteres Spektrum. In den vergangenen Jahren wurden wir häufig in die links-grüne Ecke gestellt. Das ist nicht mehr der Fall. Wir sitzen viel länger, debattieren viel länger. Die Geschäftsordnung ist ein gutes Beispiel dafür. Wir werden von vielen Stadträten positiv wahrgenommen, und unsere Impulse werden auch von fast allen Fraktionen sehr ernst genommen.

Von Klaus Staeubert