Warum dauert der Aufbau neuer Wartehäuschen so lange?

Leipzig

Noch anderthalb Monate, dann soll die große Umbauaktion an den Leipziger Straßenbahnhaltestellen abgeschlossen sein. „Bisher haben wir rund 400 von 640 für dieses Jahr zum Austausch geplante Wartehallen erneuert“, sagt Daniel Lange, Geschäftsführer der in Hückelhoven ( Nordrhein-Westfalen) ansässigen Firma RBL Media, auf LVZ-Anfrage. Wie berichtet, hatte sich das Unternehmen bei der Vergabe der städtischen Werbekonzession gegen den seit Anfang der 1990er-Jahre in Leipzig tätigen Stadtmöblierer JCDecaux/Wall durchgesetzt. Seit Juli nun rüstet die Firma die Stadt mit neuen Wartehallen und Werbeträgern aus.

30 Mitarbeiter Tag und Nacht im Einsatz

Täglich arbeiten nach Angaben von Lange 30 Mitarbeiter an den Haltestellen. Allein drei Trupps sind nur nachts unterwegs wie jüngst auch am Johannisplatz und an der Westseite des Hauptbahnhofs. „Wir haben jeden Tag zwischen acht und zehn Baustellen“, so der RBL-Chef. Zwar sind die Bautrupps in den vergangenen Wochen wie geplant von den Stadtgrenzen in Richtung Mitte vorgerückt. Bis zum Weihnachtsmarkt sollen die Innenstadt-Haltestellen auch fertig sein.

Einwohner kritisieren Bauablauf

Doch an einigen Stellen hakt es gewaltig. Am Connewitzer Kreuz etwa, in der Arno-Nitzsche-Straße oder auch der Zwickauer Straße gibt es seit Wochen stadteinwärts keine Wartehäuschen mehr. „Ein unmöglicher Zustand“, befindet LVZ-Leser Peter Strauß und erinnert daran, dass Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau (parteilos) „doch einen anderen Bauablauf verkündet hatte“. Wie berichtet sollten zwischen Abriss und Aufbau lediglich einige Tage vergehen. Völlig inakzeptabel ist für Peter Strauß die Situation am Moritzhof in Lößnig. Er hält die ganze „Materialschlacht“ für Unfug („Die alten Wartenhäuschen waren doch toll in Ordnung und landen nun im Schrott.“).

An dem Einkaufszentrum waren die alten Unterstände schon in der Nacht vom 14. zum 15. August abgerissen worden. Seit über einem Vierteljahr sind die Fahrgäste nunmehr Wind und Wetter schutzlos ausgeliefert. Ältere Menschen würden sich mittlerweile schon Klappstühle mitbringen. Christine Thomas hat sich über die Bummelei schon beschwert. „Doch von der Stadtverwaltung wird man nur vertröstet", sagt sie. Und weil sich auch in der Delitzscher Straße nach dem Abriss der alten Wartehäuschen vor Wochen nichts mehr getan hat, fragt Michael Pesch schon argwöhnisch: „Hat es einen Baustopp gegeben?“

RBL-Media-Geschäftsführer Daniel Lange in einem der neuen Wartehäuschen. Quelle: Dirk Knofe

LVZ hat dazu RBL-Chef Lange gefragt.

Warum dauert es so lange, bis die Haltestellen fertig sind?

Lange: „Leider sind noch etliche Wartehäuschen nicht benutzbar, da aufgrund von Klärungen zur Stromzufuhr der Deckenschluss noch nicht erfolgen konnte. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, sind aber von Zuarbeit von unterschiedlichen Seiten abhängig. Oft stimmen die Lagepläne für Stromkabel nicht mit der Realität überein.“

Wie kann es sein, dass es in die neuen Wartehäuschen hinein regnet, wie etwa in der Permoserstraße?

„An einigen wenigen Wartehallen sind Undichtigkeiten festgestellt worden, wo es zu Montagefehlern gekommen ist. Wir gehen den einzelnen Hinweisen nach und reparieren diese. Bisher sind uns jedoch erst drei konkrete Fälle bekannt geworden.“

Wieso geht es nach dem Abriss mitunter monatelang nicht weiter?

„An einigen sehr engen – einspurigen – Straßen gestaltet sich die Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde zum Aufbau schwierig, da hier kurzzeitige Sperrungen notwendig sind“, erklärt Lange. Insbesondere betroffen sind nahezu alle Haltestellen in der Delitzscher Straße. „Im Grunde bräuchten wir hier vier konzertierte Nachtaktionen, müssten dafür abschnittsweise die Straße von 22 Uhr bis zum Morgengrauen sperren.“ Ein Zeitfenster dafür zu finden, mit dem Straßenverkehrsbehörde und Verkehrsbetriebe leben können, sei dort bislang nicht gelungen.

Es gab nicht das passende Wartehäuschen

Auch in der Zwickauer Straße ( Haltestellen Moritzhof und An den Tierkliniken) und in der Virchowstraße ( Haltestellen Baaderstraße, Gohlis-Nord und Gottschallstraße) warten die Fahrgäste seit Wochen auf neue Unterstände. Der Besonderheit des Moritzhofes ist sich RBL-Geschäftsführer Lange dabei bewusst. Er räumt selbstkritisch ein, dass sein Unternehmen zunächst nicht in der Lage war, das für diese Haltestelle maßgeschneiderte Wartehäuschenmodell zu beschaffen, danach sei der Aufbau regelmäßig an einem Sperrtermin für die Straße gescheitert. „Selbst, wenn wir nur eine halbe Stunde mit den LKW zum Abladen des Wartehäuschens stehen, müssen wir die Straße sperren und den Verkehr unterbrechen“, so Lange.

Wegen der unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten arbeitet RBL mit 20 verschiedenen Wartehäuschenmodellen. Diese würden „in Tranchen und just in time produziert“. Das heißt, ein Vorratslager mit allen Modellen gebe es nicht. „Unser Vorrat reicht in der Regel für ein paar Tage.“ Er hoffe, dass es „nächste oder übernächste Woche gelingt, ein Zeitfenster für den Aufbau der Haltestelle am Moritzhof zu finden“.

Nichtsdestotrotz hält RBL an seinem Zeitplan fest. „Unser Ziel ist es, bis zum Jahresende den Austausch abzuschließen“, sagt Lange.

Von Klaus Staeubert