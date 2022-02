Warum der Bau eines Freiheitsdenkmals in Leipzig so schwierig ist

Leipzig

„Für das, was Sie vorhaben, gibt es, soweit ich sehe, keine wirklichen Vorbilder.“ Zur Entwicklung eines Freiheits- und Einheitsdenkmals in Leipzig brauche es politische und seelische Gelassenheit, sagte Walter Grasskamp 2009 bei einem Bürgerforum. Der Münchner Kulturhistoriker sollte Recht behalten mit seiner Einschätzung. Denn von Gelassenheit war meist wenig zu spüren, wenn es um dieses eine Thema ging.

Es geht um Emotionen

Wie baut man ein Denkmal, das an die Friedliche Revolution von 1989 in Leipzig erinnern soll? Wie soll es gestaltet sein, wen soll es ansprechen, wem soll es gerecht werden, was soll es bewirken? Und wer trifft die Entscheidungen darüber? Soll man ein solches Denkmal überhaupt schon bauen, wenn nicht mal ein halbes Jahrhundert vergangen ist? Seit 15 Jahren wird in der Stadt der Friedlichen Revolution über diese Fragen diskutiert. Dabei ging und geht es nicht in erster Linie um Geld, sondern um Emotionen.

Es war die Deutsche Gesellschaft, ein politischer Verein, der erstmals öffentlich forderte, einen Ort zu schaffen, an dem den großen Umbrüchen jener Tage gedacht werden sollte. Dieser Ort sollte in Berlin sein – das formulierte im Oktober 2007 auch der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert so. Die Reaktion des Leipziger Oberbürgermeisters folgte prompt. „Wenn es ein Denkmal gibt“, erklärte Burkhard Jung, „dann gehört es nicht nach Berlin, sondern nach Leipzig.“

Bundestag macht Weg für zwei Standorte frei

Die Mauer ist an der Spree gefallen, aber die Stadt der Friedlichen Revolution liegt an der Pleiße. Denn eine größere Rolle als jener 9. November spielt, nicht nur aus einem Leipziger Verständnis heraus, der 9. Oktober 1989. Bei der bis dahin größten Massendemonstration zogen mehr als 70.000 Menschen vom heutigen Augustusplatz aus um den Ring. Mit Kerzen und mit dem Ruf „Keine Gewalt“. An diesem Tag kapitulierte die schwer bewaffnete Diktatur vor Zehntausenden friedlichen Demonstranten.

Dass diesen Menschen und ihrem historischen Verdienst ein Denkmal gewidmet werden sollte – das sah 18 Jahre später nicht nur Burkhard Jung so. In vorderster Reihe rangen Gunter Weißgerber und Rainer Fornahl im Deutschen Bundestag um Mehrheiten für eine Doppellösung. Nach einigem Hin und Her war im Dezember 2008 der Weg frei für zwei Bauwerke – eines in Berlin und eines in Leipzig. Von den 15 Millionen Euro sollten fünf Millionen nach Sachsen gehen, und der Freistaat legte nochmal 1,5 Millionen drauf.

Berlin geht voran

Das Denkmal in der Hauptstadt entsteht gerade. Es heißt „Bürger in Bewegung“: eine 50 mal 18 Meter große begehbare Waage. Wenn sich genügend Menschen zu einer Seite bewegen, verändert die Schale ihre Position. Kosten: 17 Millionen Euro. 2019 sollte alles fertig sein, doch unter anderem verzögerte ein gescheiterter Wettbewerb den Fortschritt. Nun soll das Bauwerk dieses Jahr eröffnet werden, am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit.

Der Entwurf des Freiheits- und Einheitsdenkmals „Bürger in Bewegung“, das derzeit in Berlin gebaut wird. Quelle: Milla & Partner

In Leipzig hatte man sich den 25. Jahrestag der größten Demonstration aus dem 89er-Herbst als Ziel gesetzt: Am 9. Oktober 2014 sollte ein Denkmal eingeweiht werden – auf dem Augustusplatz, auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz oder vor dem Hauptbahnhof. Mit dem zugesagten Geld aus Berlin gab es Optionen, mit dem Geld kamen aber auch die Emotionen. Viele Bürger brachten sich in die Debatte ein – mit Erinnerungen, mit Wortmeldungen und Ideen. Manche wollten ein gläsernes Tor an der Blechbüchse, andere schlugen Gesteinsblöcke rund um den Ring vor oder eine Kerze auf dem Augustusplatz. Wie ernst es dem inzwischen verstorbenen Erich Loest mit dem auf dem Dach liegenden Trabbi war, lässt sich nicht mehr klären.

An Ideen mangelte es nicht – hier der Entwurf des Industrie- und Werbegrafikers Gerd Hämsch. Quelle: Gerd Hämsch

Viele Debatten und Ideen

Bis heute gehen bei der LVZ immer dann neue Gestaltungsideen ein, wenn wieder ein Beitrag über den Wasserstand beim Denkmal erschienen ist. Und Leserbriefe: Nur wenige Themen sorgen für so viel Debatte. Viele derjenigen, die sich zur Sache äußern, sind komplett gegen den Bau. Die Kritik: Es gebe bereits genügend Orte des Gedenkens: die Demokratieglocke auf dem Augustusplatz zum Beispiel, vor allem aber die Säule an der Nikolaikirche, dem Ausgangspunkt der Montagsdemonstrationen. Immer wieder ist zu hören: Man solle das Geld doch lieber in Kitas und Schulen stecken. Eine charmante, aber unrealistische Idee, denn das Geld aus Berlin wurde nur für den Bau eines Denkmals zur Verfügung gestellt – es ist zweckgebunden.

Die 16 Meter hohe Nikolaisäule auf dem Nikolaikirchhof ist für viele Leipzigerinnen und Leipziger das einzig authentische Denkmal für die Friedliche Revolution in ihrer Stadt. Quelle: Jan Woitas/dpa

Wie die Mehrheit der Leipzigerinnen und Leipziger zum Bau eines Denkmals steht, war lange ziemlich unklar. Sowohl die Leserbriefe als auch immer mal wieder durchgeführte Abstimmungen per Telefon-Ted in der LVZ zeigten eine überwiegende Ablehnung – doch empirisch valide Untersuchungen waren das natürlich nicht. In einer repräsentativen Umfrage der Stadt ging es 2011 zwar nicht um Pro und Contra, doch rund 340 von 1000 befragten Einwohnern äußerten sich im Rahmen von zusätzlichen Hinweisen zum Denkmal. 52 Prozent zeigten sich ablehnend, 43 Prozent zustimmend. Im Jahr 2018 wurden dann im Auftrag der „Stiftung Friedliche Revolution“ rund 500 Leipzigerinnen und Leipziger befragt sowie weitere 500 Bürgerinnen und Bürger bundesweit. Ergebnis der repräsentativen Studie: In der Stadt selbst kommt das Denkmal auf knapp 80 Prozent Zustimmung, in ganz Deutschland auf 70 Prozent. Je jünger die Befragten, umso eher waren sie für den Bau.

Breite Kritik an bunten Würfeln

Die Jury wählte den Entwurf „70.000“ mit bunten Würfeln für den Wilhelm-Leuschner-Platz im ersten Wettbewerb auf Platz 1. Bei den Bürgerinnen und Bürgern fiel die Idee durch. Quelle: M+M & Annabau

Der Umgang mit Positionen aus der Bevölkerung prägt den Entstehungsprozess bis heute – auch wenn nicht immer klar ist, ob es um einzelne Stimmen oder eine breitere Stimmung geht. Die Linken wollten das herausfinden, scheiterten jedoch im Stadtrat insgesamt dreimal mit einem Antrag für einen Bürgerentscheid – zuletzt 2017. Es gehe nicht um ein Leipziger Denkmal, sondern um ein nationales Denkmal in einem europäischen Kontext, sagte Sabine Heymann von der CDU. Die Linke wolle unter dem Vorwand der direkten Demokratie das Denkmal nur verhindern, meinte Axel Dyck von der SPD. Der Stadtrat positionierte sich mehrfach für den Bau.

Der „Herbstgarten“ landete bei der Jurywertung auf Platz 3; die Bürgerinnen und Bürger konnten diesem Entwurf noch am ehesten etwas abgewinnen. Quelle: Dilengite

Ganz kompliziert wird es aber, wenn sich eine breite Mehrheit der Stadtgesellschaft gegen das Ergebnis eines künstlerischen Wettbewerbs auflehnt. So geschehen im Jahr 2012. Die Stadt hatte die Gestaltung ein Jahr zuvor international ausgeschrieben. Nun rief sie die Bürger auf, ihre Meinung zu den von einer Jury empfohlenen Denkmalsentwürfen zu äußern – während einer Einwohnerversammlung sowie in einem Online-Dialog. Das Modell, das die Jury auf den ersten Platz gehoben hatte, stieß vielen sauer auf: 70.000 bunte Würfel, die für die Zahl der Demonstranten an jenem 9. Oktober stehen sollten. Noch dazu auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz, den nicht nur Bürgerrechtler von einst wegen fehlender historischer Bezüge für ungeeignet hielten. Die Bürger favorisierten mehrheitlich den drittplatzierten Entwurf „Herbstgarten“ – eine grüne Hügellandschaft mit Bänken und Treffpunkten. Die Künstler sollten ihre Entwürfe überarbeiten und dabei die geäußerten Kritiken berücksichtigen.

Stadtrat beendet Verfahren

Ein neu installiertes Begutachtungsgremium mit Vertretern der Stadt bewertete die abgewandelten Arbeiten im Jahr 2013 neu und setzte den Herbstgarten auf Platz 1. Das Architektenbüro M+M geriet mit seinem Entwurf der bunten Würfel ins Hintertreffen und legte Protest bei Sachsens Vergabekammer ein. Am Ende landete der Streit vor dem Oberlandesgericht, das entschied: Es soll eine nochmalige Überarbeitung der Entwürfe möglich sein und eine weitere Neubewertung stattfinden. Im Sommer 2014 brach der Stadtrat das Verfahren ab – wenige Monate vor der einst geplanten Denkmalseröffnung. Kosten für die Stadt: knapp 550.000 Euro.

Eine zentrale Ursache des Scheiterns war die Idee, einem künstlerischen Wettbewerb im Nachhinein demokratische Elemente zu verpassen – Kunst kann kein Ergebnis von Demokratie sein. Die zweite große Herausforderung war die zeitliche Nähe zur Friedlichen Revolution. Viele Monumente wurden erst viele Jahrzehnte und Jahrhunderte nach einem historischen Ereignis errichtet. Beim Freiheits- und Einheitsdenkmal ist das anders. Deshalb kann und darf man die Demonstranten von einst nicht außen vorlassen – ihre nach wie vor lebendigen Erlebnisse können den Entstehungsprozess auch bereichern. Tatsächlich muss ein Freiheits- und Einheitsdenkmal am Ende ihnen gewidmet sein, und es muss ihre herausragende Leistung würdigen. Ansprechen muss ein Denkmal aber junge Menschen, die nicht wissen, was es heißt, sich seine Freiheit erkämpfen zu müssen. Es muss heutige und künftige Generationen packen. Menschen, denen eine demokratische Gesellschaft selbstverständlich erscheint, die diese Gesellschaft oft nicht wertschätzen, manchmal sogar missachten.

Kann ein Bürgerrat alle Generationen mitnehmen?

Ein Denkmal zu gestalten, das alle Generationen irgendwie mitnimmt – das bleibt die größte Aufgabe. Auch im neuen Anlauf für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal, mit dem der Stadtrat die „Stiftung Friedliche Revolution“ beauftragt hat. Vielleicht kann dabei der Bürgerrat helfen, der in diesem Prozess ein Votum für einen Standortvorschlag abgibt. Das Gremium besteht aus 40 Leipzigerinnen und Leipzigern – die zu gleichen Teilen verschiedene Generationen und Stadtteile abbilden. Parallel erarbeitet ein Expertengremium einen Vorschlag dazu, welche Art von Wettbewerb für die Gestaltung ausgelobt werden soll – ein eher künstlerischer zum Beispiel oder ein architektonischer. Am Ende wird der Stadtrat entscheiden, wie es weitergeht.

Im Bundeshaushalt findet sich weiterhin eine Position für den Standort Leipzig. Die enthält zwar keine Zahl, aber am Geld wird ein Freiheits- und Einheitsdenkmal in der Stadt der Friedlichen Revolution wohl nicht scheitern. Höchstens an einem bürgerfernen Entwurf – oder an Emotionen.

Von Björn Meine