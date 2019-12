Warum die Bombe in Dölzig so gefährlich war

Leipzig

Großes Glück hatte ein 46-jähriger Schatzsucher am Sonntag bei Dölzig. Sein Fund auf dem Acker einer Agrargenossenschaft entpuppte sich als eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

Ein falscher Spatenstich hätte zur Explosion führen können. Das weiß auch Jürgen Scherf, Sprecher der Abteilung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Polizei Sachsen. Der Grund: Die Bombe war mit einem besonders heimtückischen Langzeitzünder ausgestattet, der schon bei der kleinsten Erschütterung zur Detonation führen könnte.

Langzeitzünder sind besonders gefährlich

Der Zündmechanismus unterscheidet sich dabei maßgeblich von denen, die durch den bloßen Einschlag die Bombe explodieren lassen – auch Aufprallzünder genannt.

Zur Galerie Die Sprengung der Fliegerbombe auf einem Feld bei Dölzig hielt mehrere Orte westlich von Leipzig stundenlang im Atem.

Im Heck der Bombe befindet sich hierfür eine kleine Glasampulle, die eine Aceton-Lösung beinhaltet. Darunter befinden sich mehrere Lagen aus Celluloid, die einen Metallstift festhalten. Schlägt die Bombe ein, zerbricht das Aceton-Gefäß und die Flüssigkeit zerfrisst langsam den Kunststoff. Schließlich löst sich der Bolzen und setzt die Initialzündung für den Sprengstoff frei.

„Mit diesem Mechanismus war es möglich, die Fliegerbomben 30 Minuten bis 144 Stunden später hochzujagen und somit möglichst großen Schaden bei nachfolgenden Sanitätern oder Feuerwehrleuten anzurichten“, erklärt Scherf. Doch manche Bomben explodierten einfach nicht und liegen seit Jahrzehnten unter der Erde.

Das Problem ist die Verwitterung

Viele Vorrichtungen sind mittlerweile stark beschädigt. Die Celluloid-Lagen sind spröde und könnten jederzeit reißen. Jeder Stoß und jedes Rumpeln könnten nun die tödliche Kraft entfesseln. Deshalb sei es auch nicht möglich gewesen den Fundort mit Sandsäcken oder Wassertanks abzusichern, so Scherf. „Eine Entschärfung oder gar Abtransport kommen bei solchen Exemplaren auch nicht in Frage, denn sie verfügen über eine Ausbausperre.“

Da sich die Bombe auf einer Freifläche befand und nicht abgedeckt werden konnte, musste der Sperrkreis noch einmal erweitert werden. Quelle: Andre Kempner

Für Sprengmeister Jörg Lange gab es also nur eine Alternative: die Sprengung. Dazu musste der Experte selbst noch einmal Hand am Sprengkörper anlegen – eine lebensgefährliche Aufgabe, die auch noch schnell von statten gehen musste. Denn die anrückende Dunkelheit hätte ein Weitermachen verhindert. Um 16.47 Uhr war es schließlich so weit. Per Fernzündung betätigte Lange aus sicherer Entfernung den Auslöser und sprengte die gefährliche Altlast in die Luft. Die Explosion riss einen vier Meter tiefen und sieben Meter breiten Krater in den Acker.

Die Wucht der Detonation zeigt auch, wieso es nötig war, den den Sperrkeis von 1000 auf 1500 Meter zu erweitern, erklärt Scherf. Da der Ort der Sprengung nicht abgedeckt werden konnte und es keine umliegenden Gebäude gibt, hätten Trümmer noch weiter fliegen können als zuerst angenommen.

11.000 Tonnen Bomben wurden über Leipzig abgeworfen

Dass auf dem Feld noch weitere Bomben vergraben sind, bezweifelt Scherf jedoch. „Bombardiert wurden vor allem große Städte und wichtige Industriestandorte“, sagt der Experte. Dort bestehe noch immer die Möglichkeit, bei Bauarbeiten auf altes Kriegsgerät zu stoßen. Das beweist die ausgegrabene Fünf-Zentner-Bombe in Eutritzsch vergangene Woche.

Das Ausmaß kann Jens Wehner vom Militärhistorischen Museum in Dresden beziffern: „Auf Leipzig wurden über 11.000 Tonnen Bomben abgeworfen. Leipzig ist damit die am schwersten bombardierte Stadt Sachsens.“ In der Umgebung der Messestadt sei besonders das Chemiedreieck stark betroffen gewesen, weil sich dort kriegswichtige Industrie befand. In Böhlen wurde zum Beispiel Benzin aus Braunkohle hergestellt. Und auch sonst schlummert in Sachsen noch viel explosives Material im Erdreich.

Jahr für Jahr werden hunderte Bomben geborgen

Dass Scherfs Kollegen ausrücken müssen, ist also keine Seltenheit. 2018 leistete der Kampfmittelbeseitigungsdienst in Sachsen 792 Einsätze und machte dabei fast 200 Tonnen Kriegsmunition unschädlich. Das meiste davon sind übrigens keine großen Fliegerbomben, sondern vor allem Artilleriegeschosse oder Panzergranaten.

Die Kosten für Evakuierung und Sprengung bei Bombenfunden übernimmt der Freistaat Sachsen. Quelle: Dirk Knofe

Die Kosten für Evakuierung und Sprengung übernimmt dabei der Freistaat Sachsen. Außer in einem speziellen Fall, räumt Scherf ein: Und zwar bei Liegenschaften ehemaliger GUS-Staaten und deren Streitkräfte. „Hier gibt es eine Klausel in den Kaufverträgen, die die Grundstücksbesitzer dazu verpflichtet, die Kosten bei einem Sprengstoff-Fund selbst zu übernehmen.“

Von Max Hempel