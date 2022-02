Warum eine Leipziger Familie eine Pflegetochter aufgenommen hat

Leipzig

Die Familie ist für Kinder der wichtigste Bezugspunkt im Leben. Doch längst nicht alle Mädchen und Jungen haben die Chance, in einer stabilen, liebevollen Umgebung aufzuwachsen. Wenn Eltern sich nicht um ihre Kinder kümmern können, muss für sie ein neues Zuhause gefunden werden. 60 Mädchen und Jungen warten in Leipzig derzeit auf eine neue Familie. Deswegen ist die Stadt stets auf der Suche nach Pflegeeltern.

Diesen Schritt haben Carmen und Steffen Drauschke bereits gewagt. Sie sind eine der 354 Familien, die in Leipzig derzeit insgesamt 408 Kindern ein neues Zuhause geben. Vor sieben Jahren nahmen sie Ihre Pflegetochter Samantha in ihre Familie auf. Die heute Siebzehnjährige trägt mittlerweile sogar den Nachnamen ihrer Pflegeeltern.

Langer Weg zur Pflegefamilie

„Wir wollten schon immer viele Kinder haben“, erzählt Carmen Drauschke. Die beiden Söhne der Leipziger sind schon längst erwachsen und wohnen nicht mehr daheim. „Also haben wir uns entschlossen, eine Informationsveranstaltung zu besuchen.“ Einmal im Monat organisiert der Pflegekinderdienst solche unverbindlichen Informationsabende.

Danach war sich das Ehepaar sicher: sie möchten ein Pflegekind aufnehmen. Das geht jedoch nicht so schnell. Das sich anschließende Eignungsverfahren kann bis zu neun Monate in Anspruch nehmen, so das Amt für Jugend und Familie der Stadt Leipzig. In dieser Zeit wird der finanzielle Hintergrund der werdenden Pflegeeltern geprüft; sie müssen einen Lebenslauf und ein Führungszeugnis vorlegen und auch die Wohnsituation wird genauestens unter die Lupe genommen.

Diakonie sucht Pflegefamilien Die Diakonie sucht immer wieder Familien, die bereit sind, ein Pflegekind aufzunehmen. Können auch Sie sich vorstellen, für ein Kind zu sorgen? Mehr Informationen finden Sie auf der Internetseite der Stadt Leipzig und der Diakonie Leipzig.

Außerdem gibt es Schulungen, in denen die Familie auf das Leben mit dem Zuwachs vorbereitet wird. „Man wird von den Mitarbeitern des Amts nicht alleingelassen“, beruhigt Carmen Drauschke. „Es gibt regelmäßige Hausbesuche von den Sozialarbeitern. Man kann sich auch jederzeit telefonisch an die jeweiligen Betreuer wenden.“

Ein Rucksack voller Erinnerungen

Samantha kam im Alter von zehn Jahren zur Familie Drauschke. „Wir wollten unbedingt ein älteres Kind. Sie haben es meistens etwas schwieriger, da jeder gern ein jüngeres Kind möchte“, erinnert sich die Pflegemutter. „Samantha hat sich gut in die Familie integriert und an uns gewöhnt. Doch es gab auch schwierige Zeiten“, berichtet die 56-Jährige. „Man muss bedenken, dass die Kinder ihre Vergangenheit mit in die neue Familie bringen. Dessen muss man sich als Familie bewusst sein. Das ist wie ein Rucksack, den die Kinder mit sich rumtragen. Irgendwann wird er aufgemacht und die ganzen Probleme ausgepackt.“

Pflegekinder haben in ihren leiblichen Familien oft traumatische Erfahrungen gemacht. „Mittlerweile sucht der Pflegekinderdienst zunehmend Pflegefamilien, die Kinder aufnehmen können, deren Mütter in der Schwangerschaft Alkohol oder Drogen konsumiert haben“, so das Amt für Jugend und Familie. „Diese Kinder benötigen im Heranwachsen besondere Fürsorge, Begleitung, Einfühlungsvermögen und Verständnis, da sie auf Grund der vorgeburtlichen Schädigungen häufig Auffälligkeiten in ihrer Entwicklung, ihrem Verhalten und ihrem Empfinden zeigen.“

Eine ganz besondere Verantwortung

Als Pflegeeltern hat man eine ganz besondere Rolle, erklären die Drauschkes. „Man muss den Kindern beibringen, was es bedeutet, eine Familie zu sein.“ Den Kindern fehle das Selbstbewusstsein und Vertrauen. „Es ist ganz wichtig, dieses wieder aufzubauen, ihnen Ziele mit auf den Weg geben und ihnen aber auch zu lehren, dass es in Ordnung ist, auch mal Fehler zu machen.“

Familienleben auf Zeit

Es gibt verschiedene Pflegeverhältnisse. Für viele Kinder ist es jedoch das Ziel, irgendwann wieder zu ihren leiblichen Eltern zurückzukehren. „Diese Kinder brauchen Pflegefamilien, die sich vorstellen können, ein Pflegekind für eine begrenzte Zeit aufzunehmen und sobald sich die Situation im Elternhaus stabilisiert hat, wieder zurück in die Herkunftsfamilie zu begleiten. Nicht alle Pflegefamilien können das leisten oder trauen sich das Familienleben auf Zeit zu“, merkt das Amt an. Jährlich werden rund fünf Kinder in ihre Familien zurückgeführt. Nicht aber Samantha. Sie ist und bleibt Teil der Familie Drauschke.

Von Fabienne Küchler