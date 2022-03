Warum hat es E-Scooter-Anbieter Tier in Leipzig so schwer?

Leipzig

Das Berliner Unternehmen Tier hat den Leipziger Fahrradverleiher Nextbike geschluckt, wird nun auf zwei Milliarden Dollar geschätzt. Doch die 150 elektrisch betriebenen Roller für Leipzig werden in der Messestadt nicht so richtig angenommen. Wird sich das noch ändern? Was hilft gegen umgekippte E-Scooter? Und warum will uns die Firma Tier das Autofahren abgewöhnen? Florian Anders, der Sprecher des Unternehmens, gibt Antworten.

Seit dem 1. November vermietet Tier in Leipzig E-Scooter. Wie läuft das Geschäft?

Noch nicht wie erhofft. Wir konnten knapp 20.000 Fahrten durch 7.600 Nutzerinnen und Nutzer verzeichnen. Allerdings war Winter und Lockdown – also eine Zeit, in der weniger Menschen unterwegs waren. Der Frühling wird besser.

Warum sollte man in Leipzig einen E-Scooter mieten?

E-Scooter sind für kleinere Wege gedacht, um die zwei Kilometer. Wer kurz zu Konsum will, in die Kneipe, ins Gewandhaus. In einigen Tagen werden wir in Leipzig Ladestationen aufbauen. Dort kann man den Akku des E-Scooters tauschen und bekommt im Gegenzug Freiminuten gutgeschrieben.

„Wir sind schon mit der Polizei angerückt“

In Leipzig kann man E-Roller ausschließlich an Stationen abstellen, in anderen Städten geht das überall. Warum?

Tatsächlich ist Leipzig die einzige Stadt, in der wir nur an Stationen stehen dürfen. Der Grund ist, dass es keine Ausschreibung der Stadt gab, sondern von den Leipziger Verkehrsbetrieben – für zunächst ein Jahr. Daher stehen wir vor allem an Haltestellen. Oder auf privatem Grund, etwa vom Konsum.

Wollte Leipzig die Stadt etwa roller-frei halten?

Wir haben Gespräche geführt. Aber ja, man ist hier eher vorsichtig.

Vielleicht, weil E-Roller auch schon negative Schlagzeilen produziert haben? Stichwort Rhein.

Sie spielen auf die im Rhein versenkten E-Roller an. Das waren natürlich effektvolle Bilder, aber letztlich Einzelfälle. Trotzdem war es kompliziert und teuer, die Roller zu bergen. Wir brauchten dafür Kranschiffe und Berufstaucher.

Geht der Vandalismus noch weiter?

Vereinzelt werden E-Scooter in Brand gesteckt, schwer beschädigt oder einfach geklaut. Dann fehlt uns ein Scooter und plötzlich sehen wir das Signal viele Kilometer entfernt im Ausland. Oder wir sehen 20 Signale aus einer einzelnen Garage. Da sind wir schon mit der Polizei angerückt und haben die uns zurückgeholt.

„Man kann auf dem E-Scooter seinen Führerschein verlieren“

Ein anderes Problem ist, dass geparkte E-Scooter umkippen und den Gehweg versperren.

Ja, das ist ein Problem. Wir arbeiten an einer Software, die erkennen kann, ob der Scooter ordnungsgemäß abgestellt wurde.

Und dann?

Dann können wir die Nutzerinnen und Nutzer verwarnen oder sogar sperren. Wenn jemand bei Rot über die Ampel fährt, geben wir die Nutzerdaten auch an die Polizei weiter. Jeder E-Scooter hat ein Nummernschild. Dass man darauf auch seinen Führerschein verlieren kann und nüchtern sein muss, vergessen manche.

Mit dem Start in Leipzig haben Sie ein anderes Unternehmen aufgekauft, das man hier sehr gut kennt: Nextbike. Ersetzen Sie bald alle Räder durch E-Scooter?

Im Gegenteil, von der Übernahme versprechen wir uns eine Ergänzung unserer Flotte durch Fahrräder. Auch der Leipziger Standort bleibt in jedem Fall erhalten. Außerdem ist Nextbike als internationaler Marktführer bereits mit vielen Städten vernetzt. Auch diese Expertise haben wir uns jetzt eingekauft. Wir teilen ja dieselbe Mission: dass es weniger Autos gibt. Und dafür mehr Fahrzeuge, die man gemeinsam nutzt.

„Pkw stehen im Schnitt mehr als 23 Stunden pro Tag nur herum“

„Weniger Autos“ – mit einer solchen Mission machen Sie sich nicht nur Freunde, oder?

Da muss ich leider zustimmen. Das Thema Auto ist ein sehr emotionales, nicht nur in Leipzig. Dass die Liebe zum Auto noch groß ist, sieht man daran, wie Städte aufgebaut sind und wie Infrastruktur geplant wird; beispielsweise an der Berliner Stadtautobahn, die immer noch erweitert wird. Wenn wir fordern, dass es mehr Fahrradparkplätze braucht und dafür weniger Straßen, ist der Widerstand sehr groß.

Vermutlich, weil auch Autofahrer das Gefühl haben, dass sie immer weniger Platz haben.

Natürlich, das Thema Platz betrifft uns ja alle. Aber man muss ganz klar sagen, dass mit dem Auto eine große Flächenungerechtigkeit herrscht. Der durchschnittliche Privat-Pkw steht mehr als 23 Stunden am Tag nur herum. Das ist ein Blechkasten von der Größe eines kleinen Kinderzimmers. Und gleichzeitig ziehen die Leute aufs Land, weil es in den Städten immer enger wird.

Die Roller dürfen auf dem Radweg gefahren werden. Wenn es keinen gibt, auf der Straße. Quelle: André Kempner

Und jetzt kommen Sie und wollen auch noch E-Scooter dazustellen.

Ich glaube, es wird in Zukunft viel um die Frage gehen, wie wir mit den begrenzten Ressourcen umgehen, die uns zur Verfügung stehen. Eine dieser Ressourcen heißt Platz. Und dann muss man sich eben fragen: Ist es gerecht, dass jemand zwei Autos besitzt? Oder wäre es besser, wenn manche Straßen wieder grün statt asphaltiert wären? Wenn manche Parkplätze Spielplätze wären? Davon würden mehr Menschen profitieren als der einzelne Autobesitzer.

Denken Sie auch an die alleinerziehende Mutter, die ihre Kinder abholen muss?

Selbstverständlich. Ich denke auch an den Handwerker, der sein Auto dringend braucht. Es wird weiterhin Autofahrten geben, die auch zukünftig unvermeidbar sind. Aber einige könnte man schon heute ersetzen; etwa durch Lastenräder oder durch E-Mopeds, die auch Teil unserer Flotte sind.

„Es muss wehtun, Auto zu fahren“

Ganz freiwillig wird kaum jemand sein Auto stehenlassen.

Deshalb muss es unbequem und teurer werden, mit dem Auto unterwegs zu sein. Damit meine ich beispielsweise City-Maut-Gebühren. Aber auch ganz klassisch teurere Parkplätze und Spritpreise. Es muss wehtun, kurze Strecken mit dem Auto zu fahren. Andere Städte machen das schon vor. In Leipzig ist man noch sehr zögerlich.

Höhere Preise treffen zuerst ärmere Leute. Ist das fair?

Es muss natürlich nach Größe und Gewicht des Autos gehen. Wer meint, in der Stadt SUV fahren zu müssen, muss dafür zahlen. Das darf sich einfach nicht mehr lohnen. Über alles weitere müssen wir mit der Zeit reden. Das Ziel sollte die Fünfzehn-Minuten-Stadt sein, in der innerhalb jedes Stadtviertels jeder Ort in 15 Minuten zu erreichen ist – ganz ohne Auto.

Von Josa Mania-Schlegel