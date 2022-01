Warum nur eine Öffnung die Leipziger Innenstadt retten kann

Leipzig

Wer Spaß haben möchte, fährt jetzt nach Halle. Was zuletzt nicht nur zum fortlaufenden Witz im Leipziger Volksmund avanciert ist, hat einen wahren Kern: Während in Leipzig das kulturelle Leben schläft, haben an der Saale Kinos geöffnet, Menschen dürfen in Restaurants aufessen – auch wenn die Uhr schon nach 20 Uhr anzeigt. Für Einzelhandel und Co. in Leipzig ist das mehr als schmerzlich: Die Passantenfrequenzen halbieren sich, finanzielle Rücklagen schrumpfen von Tag zu Tag.

Für die Menschen gibt es schließlich kaum noch Gründe, in die Stadt zu gehen. Das Leben in der City ist wie ein Konzert – wenn ein Instrument fehlt, gerät alles aus den Fugen. Doch beim Beispiel Innenstadt fehlt nicht nur ein Instrument. Mit Kultur, Tourismus und Einzelhandel sind es gleich mehrere. An der Stelle sei noch an das Beherbergungsverbot erinnert.

Dabei gibt es nur einen Weg aus der Misere: Die Sperrstunde gehört nach hinten verlegt, Kultur und Hotels unter strikten Hygienebedingungen geöffnet – dann füllt sich die City von ganz allein. Das Argument, die Virusausbreitung verhindern zu wollen, gilt an der Stelle nicht. Das Infektionsgeschehen verlagert sich jetzt einfach in andere Gegenden, in denen geöffnet ist.

Nächste Woche möchte die Sächsische Staatsregierung eine neue Verordnung präsentieren. Es ist an der Zeit, die Realität anzuerkennen: Die sächsische Wirtschaft wird einem ungleichen Wettbewerb ausgesetzt. Geht es so weiter, kehrt in die Leipziger Innenstadt bald nicht das Leben zurück, sondern der Leerstand.

Von Florian Reinke