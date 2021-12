Leipzig

Für Einkäufe nutzen viele Leipziger das Auto (47 Prozent), für die Fahrt zur Arbeit (45 Prozent). Je weiter weg die Menschen von der Großstadt mit ihrem dichter ausgebauten Netz des öffentlichen Nahverkehrs leben, umso eine größere Rolle spielt das Auto. Einkäufe erledigen in den sogenannten Grundzentren wie Bad Dürrenberg, Brandis und Groitzsch sogar 71 Prozent, in den Mittelzentren wie Merseburg und Schkeuditz 66 Prozent mit dem „fahrbaren Untersatz“. Das geht aus einer Studie zum Mobilitätsverhalten in der Region Leipzig/Halle hervor, die im neuen Quartalsbericht des Leipziger Statistikamtes enthalten ist. Registriert wurde zudem ein starker Anstieg des Pendlerverkehrs. Alleine in Leipzig wuchs die Zahl der Einpendler von 2015 bis 2019 um knapp 4.000 Personen auf 97.724. Die Zahl der Auspendler stieg um gut 10.000 Personen auf 65.824 an.

Neu-Leipziger nutzen Auto seltener

Anhand der Befragung will ein Wissenschaftsteam Schlüsse daraus ziehen, wie Wohnungsbau und Mobilität entwickelt werden können, um möglichst individuelle Mobilität mit dem Auto zu bremsen. „Dabei wurde jeweils untersucht, wie die Mobilität bei den Alteingesessenen und den Neuzugezogenen ist“, erläutert Andrea Schultz, die Abteilungsleiterin Stadtforschung. Und dabei gibt es deutliche Unterschiede, die auch zeigen, wie sich Mobilitätsverhalten verändert.

„Neuzugezogene in Leipzig sind anders mobil als Alteingesessene“, erklärt Schulz. So nutzen langjährig ortsansässige Leipzigerinnen und Leipziger häufiger das Auto für Einkäufe, während 43 Prozent der Neu-Leipziger zu Fuß einkaufen gehen. Zugleich wählen diese für ihren Arbeitsweg am seltensten das Auto (30 Prozent) und häufiger als andere Befragte öffentliche Verkehrsmittel (31 Prozent). Erklärt wird dies unter anderem mit dem große Altersunterschied – so sind die Neu-Leipzigerinnen und -Leipziger sind im Schnitt 20 Jahre jünger als die Alteingesessenen.

Jüngere in Region nutzen Auto häufiger

In der Region ist dies anders. Dort nutzen die Jüngeren, obwohl sie sich in der Regel vor Ort versorgen können, sogar häufiger das Auto für Wege zur Arbeit und zum Einkauf als die Alteingesessenen. Oder eben zur Fahrt nach Leipzig oder Halle. Nichtsdestotrotz: Die Anbindung des Wohnorts an den öffentlichen Personennahverkehr spielt für 80 Prozent der befragten Bürgerinnen und Bürger eine wichtige Rolle bei der Wahl ihres Wohnsitzes – selbst bei der autoaffinen Gruppe. Was könnten dafür Gründe sein? „Die ÖPNV-Anbindung ist auch relevant für Familienangehörige, spätere Lebensphasen wie das Alter oder man will einfach die Option haben, Bahn und Bus nutzen zu können“, erklärt die Abteilungsleiterin.

Was könnte die Menschen zum Umsteigen vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr bewegen? Da wurden preiswertere Tickets, eine bessere Taktung sowie näher liegende Haltestellen genannt.

Von Mathias Orbeck