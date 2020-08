Badegäste freuen sich über mehr Strand, den Tauchern ist es egal. Doch auf Skiern gleitet es sich immer schwerer ins Wasser: Der Kulkwitzer See zieht sich seit zwei, drei Jahren zurück. Im Leipziger Südraum dagegen erscheint die Lage bislang entspannt.

Warum verliert der Kulkwitzer See Wasser?

Leipziger Badegewässer - Warum verliert der Kulkwitzer See Wasser?

