Leipzig

Die Tarifverhandlungen stecken in einer Sackgasse. So sieht es die Gewerkschaft Verdi. „Weil sich die Arbeitgeber im Sozial- und Erziehungsdienst nicht bewegen, wird deshalb für den 14. April in Sachsen zum Warnstreik aufgerufen“, heißt es. Was das für Eltern bedeutet und worum es in der Tarifauseinandersetzung geht.

Wann und wo soll gestreikt werden?

Verdi hat für den 14. April bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen. In Sachsen soll in Leipzig, Chemnitz, Dresden und Freital gestreikt werden. Angesprochen sind zwar alle gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst kommunaler Einrichtungen, aber welche Einrichtungen letztlich betroffen sind beziehungsweise geschlossen werden, entscheiden jeweils die Stadtverwaltungen. Eltern wird empfohlen, sich vorsorglich nach alternativen Betreuungsmöglichkeiten umzusehen. Eine Notbetreuung wie beim großen Kitastreik 2015 ist im Rahmen des Warnstreiks nicht vorgesehen. Warnstreiks gab es bereits Anfang März dieses Jahres. In Dresden waren 30 und in Leipzig elf der städtischen Kitas geschlossen.

Warum streikt Verdi erneut?

Die Lage habe sich zugespitzt. Auch die zweite Tarifverhandlungsrunde für die bundesweit rund 330 000 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst am 22. März war ergebnislos vertagt worden, heißt es bei der Gewerkschaft. Die Enttäuschung über die Haltung der Arbeitgeberseite sei groß. Verdi will für die Beschäftigten in den kommunalen Einrichtungen eine Entlastung und bessere Arbeitsbedingungen erreichen. „Eine frühkindliche Erziehung in den Kindereinrichtungen findet faktisch nicht statt“, erklärt Sebastian Viecenz vom Verdi-Bezirk Leipzig/Nordsachsen. Und der Dresdner Bezirksgeschäftsführer Daniel Herold sagt: „Wenn Vorbereitungszeit pädagogischer Arbeit als Freizeitaktivität abgetan wird, ist das eine Provokation, auf die wir antworten müssen.“ Konkret fordert die Gewerkschaft in den Tarifverhandlungen eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen Fachkräftemangel und die finanzielle Anerkennung der Arbeit der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst.

Was sagt die Arbeitgeberseite?

Den sächsischen Kommunen fehlt der Spielraum für weitere Einstellungen, heißt es bei der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) Sachsen. Die Tür scheint aber nicht ganz verschlossen zu sein: So heißt es, dass es keine Verbesserungen mit der Gießkanne im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst geben kann. Vielmehr müsse bewertet werden, wo sich die Anforderungen an Tätigkeiten verändert haben. Zugleich betont eine VKA-Sprecherin: „Wir müssen das Gehaltsgefüge des gesamten kommunalen öffentlichen Dienstes im Blick behalten.“ Und sie erinnert daran: „Bereits jetzt verdient eine Kita-Erzieherin proportional mehr als viele andere Beschäftigte in einem Ausbildungsberuf.“ Seit den letzten Tarifrunden 2009 und 2015 sei das Gehalt einer Kita-Erzieherin in einer öffentlichen Einrichtung um 61 Prozent und damit im Vergleich zu anderen Berufsgruppen doppelt so stark gestiegen und liege heute über dem Gehalt eines Technikers oder Meisters. Ab April 2022 liegen demnach die Entgelte zwischen 3142 Euro (Einstieg, Stufe 2) und 3980 Euro (Endstufe, Stufe 6). Erzieher mit besonders schwierigen fachlichen Tätigkeiten (Entgeltgruppe S 8b) verdienen zwischen 3211 und 4447 Euro.

Worum geht es noch in den Tarifverhandlungen?

An den belastenden Rahmenbedingungen habe sich seit 2015 nichts geändert, heißt es bei Verdi. „Nach wie vor sind die Kindergruppen viel zu groß. Die Belastung der Fachkräfte steigt ins Unerträgliche“, sagt Viecenz von Verdi Leipzig/Nordsachsen. Allein in Leipzig fehlen nach seiner Einschätzung rund 1000 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst. Die Stadtverwaltung beteuere zwar, sich um den Neubau von Kitas zu kümmern. Passieren würde aber viel zu wenig. Für Eltern gebe es einen Anspruch auf einen Kitaplatz. „Finanziell kommt die Stadt aber besser, wenn sie klagenden Eltern den Verdienstausfall bezahlt, als einen Kitaplatz vorzuhalten. Und danach handelt sie leider auch.“

Wie geht es in der Tarifauseinandersetzung weiter?

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 16. und 17. Mai in Potsdam statt. Scheitern die Gespräche, könnte eine neuen Runde vereinbart werden. Möglich ist aber auch, dass man sich auf eine Schlichtung einigt. Beide Parteien benennen dann jeweils einen externen Schlichter. Mit einem Konflikt wie 2015, als in der Kinderbetreuung vier Wochen die Arbeit ruhte, rechnet Verdi-Vertreter Viecenz nicht. Ausgeschlossen sei aber auch das nicht, „sollte sich auf Seiten der Arbeitgeber nichts bewegen“.

Von Andreas Dunte