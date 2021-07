Leipzig

In Sachsen haben die Sommerferien begonnen, die Tage sind lang und das Wetter lässt es zu, auch abends draußen zu sein. Gerade auch für jüngere Menschen bietet Leipzig eine Menge Möglichkeiten, die Abendstunden an der frischen Luft zu verbringen – für den großen oder kleinen Geldbeutel, oder gar komplett kostenlos. Hier kommt ein Überblick.

Zeitreise ins 18. Jahrhundert

Den Anfang macht der Rundgang „Unterwegs mit Nachtwächter Bremme“, bei dem besonders Geschichts-Interessierte auf ihre Kosten kommen. Denn an jedem Tag der Woche außer Montag begeben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem der sechs mittelalterlich verkleideten Führer auf eine Zeitreise in das 18. Jahrhundert. Mirko Seidel, Inhaber des Veranstalters „Treffpunkt Leipzig“, der selbst regelmäßig Gruppen führt, beschreibt die Tour wie folgt: „Es ist ein normaler – geschichtlicher – Stadtrundgang, aber aus der Sicht eines Nachtwächters. Auf eine andere Art, etwas lockerer und lustiger.“

Fünf der sechs Nachtwächter, die Interessierte in historischem Gewand durch die Stadt führen. Quelle: Treffpunkt Leipzig

Aufgrund der aktuell anvisierten Maximalanzahl von 20 Personen pro Rundgang rät Seidel definitiv dazu, vorher zu buchen, entweder per Telefon (0341 1497879) oder auf der Website. „Die besten Tage, an denen man eine Chance hat, kurzfristig mitzukommen, sind im Moment Mittwoch oder Donnerstag.“ Willkommen seien alle Altersgruppen, interessant dürfte es laut dem Inhaber für alle Kinder ab 8 Jahren sein. Preislich beläuft sich eine der 90-minütigen Touren auf 9 bis 12 Euro.

Gruseltour durch die Innenstadt

Wer etwas über die düsteren Geheimnisse der Stadt wissen möchte, der ist stattdessen bei der nächtlichen Gruseltour richtig aufgehoben. Clarissa Herzog und ihr sechsköpfiges Team führen Interessierte jede Woche von Donnerstag bis Sonntag durch Leipzig – und das kostümiert als Hexe, Dämonenjäger oder andere gruselige Gestalten. Dabei geben sie Einblicke in die dunkle Geschichte, erzählen von Vampirforschung an der Universität und vom Geisterglaube um 1850. Herzog bezeichnet ihre Tour als „fear and fun“, da währenddessen auch einige Schreckmomente auf die Teilnehmenden warteten.

Aufgrund intensiver Online-Werbung seien Studierende im Alter von 20 bis 30 Jahren die größte Teilnehmergruppe, aber gerade auch in den Ferien käme viel Interesse von Familien. „Kinder ab 12 haben schon Schlimmeres im Fernsehen gesehen“, sagt Herzog. Bei Jüngeren käme es auf die Hobbies und das familiäre Umfeld an. Preislich bewegt sich die Gruseltour auf ähnlichem Niveau wie ihr mittelalterlicher Konterpart: 12 bis 14 Euro.

Themenabende im Zoo

Asiatische Sommernacht im Zoo 2020 Quelle: Martin Jehnichen

Für die tierlieben Freizeitgestalterinnen und -gestalter veranstaltet der Zoo Leipzig an verschiedenen Tagen im August Themenabende mit verschiedenen kulturellen Schwerpunkten. Die Abende beginnen immer kurz vor oder kurz nach Einlassschluss (19 Uhr) und starten mit einer eineinhalbstündigen Führung durch den Zoo. Anschließend geht es in die jeweilige Themenwelt zu einem kulturellen Abendangebot – Abendessen und Getränke, dazu Tanz, Gesang und manchmal auch verschiedene Aufführungen. Zur Auswahl stehen dabei die Schwerpunkte Asien, Brasilien, der afrikanischer Urwald und die Wildnis Afrikas.

Finanziell gesehen muss man hier etwas tiefer in die Tasche greifen, denn die Preise für die Zoo-Abende variieren zwischen 70 und 125 Euro.

Sternschnuppen am Himmel

Auch für Astronomie-Begeisterte hat Leipzig in den Ferien Spannendes zu bieten. Bis zum 23. August sind nämlich die südlichen Delta-Aquariden aktiv – Sternschnuppen, die nach dem Wassermann benannt sind. Besonders hohe Fallraten gibt es vom 29. bis zum 31. Juli, dort sind bis zu 25 Sternschnuppen pro Stunde zu erwarten. Eine sogar noch intensivere Erfahrung gibt es Mitte August, genauer am 13. des Monats. An diesem Tag erreichen die Perseiden – der größte Meteor-Strom des Jahres – ihren Höhepunkt mit bis zu 300 Sternschnuppen pro Tag. Weiter geht es in verminderter Anzahl noch bis zum 24. August.

Ein Sternenschauer der Perseiden über Döbeln im August 2020 Quelle: Rico Raudzus

Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen will, der hat mehrere Möglichkeiten. Unter der Woche bis 22.30, am Freitag und Samstag bis 23.30 geöffnet hat die Aussichtsplattform auf dem City-Hochhaus am Augustusplatz, die in einer Höhe von 120 Metern einen Blick auf beinahe die gesamte Stadt und auch auf den Himmel ermöglicht. Wer für den Blick in die Sterne kein Geld ausgeben möchte, der kann sich dafür auch beispielsweise auf den Fockeberg begeben. Der künstlich geschaffene Berg bietet immerhin eine Höhe von 153,3 Metern und ungehinderte Sicht nach oben.

Von Tobias Wagner