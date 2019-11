Was Leipzig für den Klimaschutz tut

Leipzig

In Sachen Klimaschutz gilt Leipzig als Vorreiter in Ostdeutschland. Trotzdem rief der Stadtrat vor wenigen Tagen einen „Klimanotstand“ aus – mit 40 Ja- und 23 Nein-Stimmen. Um das zu verstehen, hilft ein Blick in die Geschichte. Schon 1993 trat Leipzig einem internationalen Klimabündnis bei, zu dem heute über 1600 Städte gehören. Das Ziel damals: Alle fünf Jahre senken die Mitglieder ihren Kohlen­dioxidausstoß um zehn Prozent.

Emissionen von 1990 bis ­2008 halbiert

Von 1990 bis 2008 schaffte dies die Messestadt tatsächlich. Sie halbierte den Kohlendioxidausstoß von 11,3 auf 5,7 Tonnen pro Einwohner und Jahr. Freilich ging das fast im Selbstlauf. Der Zusammenbruch der DDR-Industrie und die Umstellung von alten Kohleöfen auf Heizungen brachten bessere Luft.

Nach 2008 stieg der Kohlen­dioxid-Ausstoß aber wieder an. 2011 betrug er 6,8 Tonnen pro Einwohner. Dies lag vor allem am Berappeln der Wirtschaft, die heute 70 Prozent des Stroms und 45 Prozent der Wärme in Leipzig verbraucht.

Ziel für 2020 nicht mehr zu erreichen

Ab 2011 folgten nur noch Tippelschritte. 2014 lag der Wert pro Kopf bei ­­6,6 Ton­nen. Für 2015 gibt es noch keine offizielle Zahl, aber klar ist: Es lief nur geringfügig besser.

Von den Fachleuten im Rathaus glaubt niemand mehr daran, dass Leipzig das Ziel für 2020 (4,5 Tonnen wären es gemäß der Verpflichtung von 1993) tatsächlich erreicht. „Da sind wir in bester Gesellschaft mit der Bundesregierung“, erklärt Christoph Runst von der Leipziger Klimaschutzleitstelle, die 2016 im Amt für Umweltschutz entstand.

Dabei hatte sich die Kommune in der jüngeren Vergangenheit mehr denn je angestrengt. 105 Maßnahmen legte sie in ihrem Energie- und Klimaschutzprogramm für die Jahre 2014 bis 2020 fest. Ob Solardach-Kataster, mehr Fahrradbügel, Car-Sharing, Ladesäulen für Elektroautos oder Passivhausstandard bei städtischen Neubauten: Als 75 Prozent der Maßnahmen umgesetzt waren, bekam Leipzig 2017 den European Energy Award in Gold.

88 Prozent der Einwohner wünschen sich mehr Grün

„Wir messen unsere Leistung nicht am Kohlendioxidausstoß pro Kopf“, betont Klimamanager Runst. Dies wäre schon deshalb heikel, weil Leipzig seit 2005 rund 100 000 Bürger dazugewonnen hat. „Auch gibt es große Bereiche wie die Wirtschaft, auf die eine Kommune nur wenig Einfluss hat.“ In erster Linie gehe es um die Lebensqualität der Bürger. „Laut kommunalen Umfragen wünschen sich 88 Prozent der Leipziger mehr Grün“, pflichtet ­ Peter Heinz bei, der im selben Amt die Abteilung Umweltvorsorge leitet. Die Stadt pflanze deshalb mehr Straßenbäume, richte aktuell Gründächer auf allen LVB-Haltestellen ein. 2020 startet ein Programm mit Zuschüssen von 500 000 Euro für Gründächer auf privaten Häusern.

Temperaturen im Mittel um 1,6 Grad gestiegen

„Von 1963 bis 2014 ist es im Mittel in Leipzig um 1,6 Grad wärmer geworden“, weiß Heinz. „Danach ging es noch steiler nach oben.“ Ob Hitze­tage (über 30 Grad) und Tropennächte (über 20 Grad), Eiseskälte im Mai, Dürren oder Hochwasser – extreme Wetterlagen nähmen zu.

Um die Folgen einzudämmen, habe die Stadt Anpassungsstrategien erarbeitet. So sollen Bänke an Schattenplätzen und Trinkbrunnen im Sommer Kreislaufproblemen vorbeugen. Rasen auf Parkplätzen und Gleisen könnten ein Aufheizen verringern. In Flussnähe würden Stromkästen entfernt oder höher gesetzt. Besonders wichtig sei das Bewahren von Kaltluftschneisen, ­da es schon jetzt am Wilhelm-Leuschner-Platz über zehn Grad wärmer sein kann als im Auenwald.

Angebote zum Mithelfen für die Bürger Ob kostenlose Beratungen zum Energiesparen im Haushalt oder zum umweltgerechten Bauen: Die Stadt Leipzig unterhält viele Angebote, die die Bürger zum aktiven Klimaschutz bewegen sollen. Auch die Aktionen Stadtradeln, Halbe-Halbe an den Schulen, Baumstarke Stadt oder der Heizkostenspiegel gehören dazu. Für Besitzer von Gründächern gibt es jährlich einen Fotowettbewerb. Wer mit dem Gedanken an ein Gründach spielt, erhält im Umweltinformationszentrum (UiZ) Blüh­mischungen aus heimischen Arten geschenkt. Bei Fassadenbegrünungen hilft der Umweltbund Ökolöwe in der Aktion Kletterfix. In Dürresommern sind alle Leipziger aufgerufen, den Bäumen im Viertel einen Eimer Wasser zu spendieren.

Gesamte Messestadt soll ab 2050 klimaneutral sein

Trotz des aktuellen Baubooms dürfe der Grünbestand insgesamt nicht sinken, erklärt Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke). Als Ersatz dienten auch neue Oasen wie der Parkbogen Ost. Im Angesicht großer Fridays-for-Future-Demos schlug Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) vor, Leipzigs Kohlendioxid-Ziel für das Jahr 2050 krass zu senken: Statt bisher pro Kopf ­2,5 Tonnen sind es nun 0,0.

Zudem setzten sich Grüne und Linke im Stadtrat mit einem Antrag durch, laut dem die Strom- und Wärmeversorgung im Stadtgebiet ab 2040 komplett aus erneuerbaren Energien erfolgen soll. Gerade bei diesem Thema und beim Straßenverkehr hatte Leipzig seine Kohlendioxid-Ziele bisher weit verfehlt. Hingegen kamen der Ausbau des Fernwärmenetzes und von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) gut voran. Das nächste Energie- und Klimaschutzprogramm für die Zeit ab 2020 ist im Rathaus schon in Arbeit – und dürfte es in sich haben.

Von Jens Rometsch